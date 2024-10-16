7 мифов о кредитах для бизнеса: развеем сомнения

Миф № 1. Чтобы получить кредит для бизнеса, нужен залог
Программ кредитования бизнеса достаточно много, и среди них есть предложения с различными условиями, в том числе как с залогом, так и без него. И если вы не готовы закладывать свое имущество — жилую или коммерческую недвижимость, транспортное средство — всегда можно найти кредит без залога. Среди преимуществ таких предложений:
Отсутствие ограничений. На имущество не накладываются никакие ограничения, можно распоряжаться им по своему усмотрению.
Доступность. Кредиты без залога широко доступны, для их получения не нужно иметь в собственности какое-либо имущество.
Минимизация рисков. Даже при возникновении финансовых сложностей имущество останется неприкосновенным, и у вас будет время решить проблему другим способом, а не за счет залоговой недвижимости или автомобиля.
Оформить кредит для бизнеса без залога предлагает Ак Барс Банк. Сумма кредита составляет от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽, а срок — до 3 лет. Кредит доступен заемщикам, бизнес которых существует не менее 12 месяцев.
Миф № 2. Банк никогда не расскажет правду об условиях
Среди людей, которые с недоверием относятся к кредитованию, распространено мнение, что банки пытаются всеми способами скрыть реальную информацию о ставках и комиссиях, а еще — обязательно навязать невыгодную для заемщика страховку. В действительности это не так: если вы выбрали надежный банк с хорошей репутацией, опасаться «подводных камней» не стоит.
Скрывать условия банк не имеет права по закону (как и, например, обязывать застраховаться у определенного страховщика). А если при чтении договора у вас возникли какие-то вопросы или сомнения, всегда можно обратиться к менеджеру за консультацией или показать документ юристу.
Миф № 3. Лучше оформить потребительский кредит, а не кредит для бизнеса
В ситуации, когда бизнесу не обойтись без заемных денег, некоторые предприниматели предпочитают обращаться за обычным потребительским кредитом, который доступен физическим лицам. Считается, что оформление такого кредита — это более простой и быстрый процесс.
Но кредит для бизнеса чаще всего предоставляется на более выгодных условиях по сравнению с потребительским. Он является целевым, а, значит, банк рискует меньше. В случае же с потребительскими кредитами банк не знает, на что выдаются деньги, и этот риск закладывается в ставку.
Различаются и максимальные суммы кредитов: для потребительских она гораздо ниже.
Миф № 4. Получить кредит может только крупная компания
Еще одно распространенное заблуждение — заемные средства выдаются только крупному бизнесу, а среднему и тем более малому кредиты недоступны. Это не так: на кредитование может рассчитывать бизнес любого размера, включая малый.
При этом банки предпочитают работать с заемщиками, которые демонстрируют длительную положительную динамику и уже имеют какое-то положение на рынке.
Как правило, кредит на развитие бизнеса может получить компания, которая работает не менее 12 месяцев.
Миф № 5. Кредит для бизнеса — это всегда большая переплата
Стоимость кредита зависит от множества факторов, включая сумму и срок погашения. Как мы уже говорили, условия кредитования бизнеса обычно более выгодные по сравнению, например, с потребительским кредитованием, поэтому слишком большой переплаты опасаться не стоит.
Для того чтобы понять, будет ли кредитование выгодно именно в вашем случае, рекомендуется оценить размер переплаты: она больше или меньше того дохода, который бизнес сможет получить благодаря кредитованию.
Компания занимается производством чехлов для чемоданов. Чтобы увеличить объемы своей продукции, ей нужен кредит — 300 000 ₽ на 1 год под 20% годовых. Продать чехлы она планирует за 1 200 000 ₽. В рекламу придется вложить 85 000 ₽, на само производство уйдет 215 000 ₽. Даже с учетом переплаты компания получит прибыль.
Миф № 6. Кредиты берут только для решения проблем
Некоторые предприниматели полагают, что за кредитами обращаются только те, у кого возникли проблемы, а если бизнес стабильно работает и приносит доход, заемные средства ему ни к чему. Но есть много историй, когда именно кредитные средства становились для компании драйвером роста: помогали выйти на новый рынок, модернизировать производство, реализовать масштабный проект.
Поэтому кредит — это не только средство спасения для бизнеса, оказавшегося в сложной ситуации. Безусловно, при возникновении непредвиденных обстоятельств заемные средства могут помочь, но регулярно закрывать ими, например, кассовые разрывы — не лучшее решение.
У Дмитрия кофейня формата to go в торговом центре в спальном районе. Несмотря на не слишком удачную локацию, она успешно работает уже два года. Но получаемый доход не позволяет на собственные средства заняться расширением сети, поэтому Дмитрий взял кредит. На эти деньги он открыл такую же точку, но в непосредственной близости от университета. И точно попал в свою целевую аудиторию: это позволило выплатить кредит и открыть третью точку уже на собственные деньги.
Миф № 7. Оформление кредита для бизнеса — это сложно
Времена, когда для получения кредита приходилось собирать объемные пакеты документов и приезжать в отделение, давно прошли.
Сейчас от вас потребуется предоставить минимум документов, а отправить заявку можно без посещения банка. Мучительное ожидание решения по заявке тоже осталось в прошлом: как правило, результат рассмотрения известен через пару часов.
В Ак Барс Банке процесс оформления кредита происходит максимально комфортно для заемщика. Вы можете заполнить заявку онлайн (займет это не более 1 минуты!), получить консультацию от сотрудников банка и все так же онлайн отправить документы. На принятие решения уйдет от двух часов.
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