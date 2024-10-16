7 мифов о кредитах для бизнеса: развеем сомнения

В ситуации, когда бизнесу не обойтись без заемных денег, некоторые предприниматели предпочитают обращаться за обычным потребительским кредитом, который доступен физическим лицам. Считается, что оформление такого кредита — это более простой и быстрый процесс.

Но кредит для бизнеса чаще всего предоставляется на более выгодных условиях по сравнению с потребительским. Он является целевым, а, значит, банк рискует меньше. В случае же с потребительскими кредитами банк не знает, на что выдаются деньги, и этот риск закладывается в ставку.

Различаются и максимальные суммы кредитов: для потребительских она гораздо ниже.