5 необходимых шагов при запуске своего бизнеса

1. Составьте бизнес-план
Мы знаем, что многие начинающие предприниматели игнорируют составление бизнес-плана — и совершенно напрасно. Бизнес-план — это не формальность, а важный документ, который способен реально помочь.
Составлять его нужно, даже если вы не планируете брать кредит, подавать заявку на грант или искать инвестора: по сути, бизнес-план — это стратегия ведения вашего бизнеса и план действий.
При составлении бизнес-плана «для себя» определяющее значение имеет не форма, а содержание. Обязательно проработайте такие вопросы, как:
уникальное торговое предложение;
анализ конкурентов, включая их ценовую политику;
объем первоначальных вложений;
прогнозируемая прибыль;
срок окупаемости;
план продвижения;
риски.
Взять готовый бизнес-план из интернета — не лучшая идея: каждый проект уникален. У вас будет своя финансовая модель и специфика, которые вряд ли учтены в готовых вариантах. План «для себя» можно и иногда даже нужно разрабатывать самостоятельно: так вы начнете лучше понимать свой будущий бизнес.
2. Определитесь с источниками финансирования
После составления бизнес-плана вы будете знать, сколько денег нужно на запуск бизнеса. Самый простой вариант — это вложение собственных средств: в этом случае у предпринимателя не будет никакого обременения. Но такая возможность есть далеко не всегда. Среди наиболее распространенных источников финансирования:
Привлечение инвесторов. Поиск инвестора — не самая простая задача. Чаще всего инвесторов ищут на специализированных платформах или через знакомых. Предпринимателю важно убедить инвестора, что его идея способна приносить прибыль, а также предоставить гарантии возврата денежных средств.
Краудфандинг. Это нестандартный способ поиска источника финансирования, который предполагает сбор денег с широкой аудитории. Как правило, это небольшие суммы в обмен на продукт или долю прибыли, а иногда безвозмездно. Краудфандинг позволяет не только собрать деньги, но и выяснить, интересен ли проект аудитории.
Государственная поддержка. Субсидии от государства — это безвозмездная помощь из регионального или федерального бюджета. Например, получить субсидию на открытие бизнеса могут обладатели статуса безработного. Для этого придется не только встать на учет, но и пройти соответствующие курсы, а также составить и защитить бизнес-план. Также государство выдает гранты на открытие своего дела молодыми предпринимателями.
Еще один возможный вариант — это кредитование. Но нужно учитывать, что сложно получить кредит именно на открытие собственного дела с нуля. Вам придется доказать, что идея действительно перспективная, а вы — надежный заемщик. Скорее всего понадобится залоговое имущество.
3. Зарегистрируйте бизнес
Регистрация бизнеса — обязательный этап: без этого вы не сможете законно заниматься предпринимательской деятельностью. Самые распространенные организационно-правовые формы — ООО и ИП.
И у ООО, и у ИП есть свои плюсы и минусы. Регистрацию в качестве ИП чаще выбирает малый бизнес, для которого важна простота работы и минимизация затрат. Средний и крупный бизнес, как правило, регистрируют в форме ООО. Также эта форма подойдет тем, кто решил открыть бизнес с партнерами.
Зарегистрировать бизнес можно как онлайн, так и традиционным способом — например, лично обратившись в налоговую. Первый вариант, конечно же, гораздо удобнее: не нужно тратить время на посещение инспекции или МФЦ. Но для регистрации через онлайн-сервис ФНС будущему предпринимателю нужна квалифицированная электронная подпись — КЭП.
Для большинства предпринимателей самый комфортный вариант сейчас — это регистрация бизнеса через банк — например Ак Барс Банк. Этот способ подходит и для ИП, и для ООО. Оформлять КЭП самостоятельно не нужно, а все заботы по взаимодействию с налоговой банк возьмет на себя.
4. Определитесь с системой налогообложения
Всего их шесть: общая, упрощенка, автоматизированная упрощенка, патент, налог на профессиональный доход и единый сельхозналог.
Для индивидуальных предпринимателей доступен любой из этих режимов, а организации могут выбрать из четырех — ОСНО, УСН, АУСН или ЕСХН. Самая популярная система — это упрощенка, а универсальным режимом считается ОСНО: общая система подходит для любого бизнеса без ограничений.
Интерес предпринимателей вызывает АУСН — автоматизированная упрощенка. Этот режим появился в 2022 году, но изначально он применялся не везде — только в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С 2025 года АУСН сможет работать во всех субъектах, если они примут соответствующий закон. Основное преимущество новой упрощенки — освобождение бизнеса от уплаты страховых взносов и отчетности.
5. Открываем расчетный счет
После регистрации бизнеса нужно подключить расчетно-кассовое обслуживание. По закону открытие расчетного счета не входит в перечень обязательных требований, но фактически работать без него бизнес не сможет. Отсутствие расчетного счета влечет за собой серьезные ограничения:
невозможность проводить безналичные платежи и валютные операции;
ограничения по сумме сделки по одному договору — не более 100 тыс. рублей;
отсутствие доступа к участию в госзакупках.
А еще без расчетного счета не получится взять кредит для бизнеса. Для инвесторов и партнеров бизнес, у которого нет счета, также выглядит не очень надежно. И хотим обратить внимание на важный момент: использовать для предпринимательской деятельности личный счет не допускается.
Открыть расчетный счет на выгодных условиях предлагает Ак Барс Банк. При подключении расчетно-кассового обслуживания предприниматели становятся участниками акции и могут получить до 20% годовых на остаток. В Ак Барс Банке вы можете выбрать наиболее подходящий для себя тариф на РКО — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» и «Идем дальше».
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