5 необходимых шагов при запуске своего бизнеса

Мы знаем, что многие начинающие предприниматели игнорируют составление бизнес-плана — и совершенно напрасно. Бизнес-план — это не формальность, а важный документ, который способен реально помочь.

Составлять его нужно, даже если вы не планируете брать кредит, подавать заявку на грант или искать инвестора: по сути, бизнес-план — это стратегия ведения вашего бизнеса и план действий.

При составлении бизнес-плана «для себя» определяющее значение имеет не форма, а содержание. Обязательно проработайте такие вопросы, как:

уникальное торговое предложение;

анализ конкурентов, включая их ценовую политику;

объем первоначальных вложений;

прогнозируемая прибыль;

срок окупаемости;

план продвижения;

риски.

Взять готовый бизнес-план из интернета — не лучшая идея: каждый проект уникален. У вас будет своя финансовая модель и специфика, которые вряд ли учтены в готовых вариантах. План «для себя» можно и иногда даже нужно разрабатывать самостоятельно: так вы начнете лучше понимать свой будущий бизнес.