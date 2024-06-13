Какие специальные налоговые режимы может применять ИП в 2024 году

При регистрации бизнеса и в процессе ведения деятельности предприниматель может выбрать систему налогообложения, которую будет применять. Обычно ИП предпочитают специальные налоговые режимы, ведь на них проще учет и налоговая нагрузка ниже, чем на общей системе налогообложения. Расскажем, какие специальные налоговые режимы может выбрать ИП.

Специальные режимы налогообложения для ИП

Специальные налоговые режимы разработаны с целью поддержки малого бизнеса и, как правило, предполагают замену нескольких «общих» налогов на единый «специальный» налог. Чтобы перейти на такие режимы, предприниматель должен соответствовать определенным критериям.

ИП доступны специальные налоговые режимы:

упрощенная система налогообложения (УСН);

автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН);

патентная система налогообложения (ПСН);

единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Рассмотрим каждый из них подробнее.

Единый сельскохозяйственный налог — ЕСХН

Выбрать в качестве системы налогообложения ЕСХН могут только производители сельхозпродукции, к которой относятся: продукция растениеводства, сельского и лесного хозяйства, животноводства, в том числе рыбоводства. Для целей применения ЕСХН к производителям отнесены и предприниматели, которые помогают с производством сельхозпродукции. Например, оказывают услуги по обрезке фруктовых деревьев, занимаются посевом сельхозкультур и уборкой урожая, осуществляют выпас и уход за скотом.

При этом предприниматели, занимающиеся только переработкой сельхозпродукции, данный налоговый режим применять не могут.

Для перехода на ЕСХН доля доходов от соответствующего вида деятельности должна быть не менее 70% от общей суммы доходов предпринимателя.

ЕСХН заменяет налоги:

НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности;

налог на имущество физических лиц.

ЕСХН не отменяет уплату НДС. Однако сельхозпроизводители могут получить освобождение от НДС в соответствии со ст. 145 НК.

Налог на системе ЕСХН платят в размере 6% с прибыли предпринимателя, которая представляет собой разницу между доходами и расходами. Для расчета налогооблагаемой прибыли предприниматель ведет книгу учета доходов и расходов. Налог уплачивают дважды в год — по итогам полугодия и по итогам года.

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Патентная система налогообложения — ПСН

Применение патентной системы налогообложения также ограничено видами деятельности. Как правило, в список видов деятельности, разрешенных для перехода на ПСН, включаются розничная торговля и услуги, которые оказывают физическим лицам. Например, парикмахерские услуги, общепит, услуги ветеринара, пассажирские перевозки.

Конкретный перечень видов деятельности, а также стоимость патента определяются законами регионов, где разрешено применение ПСН.

ПСН заменяет налоги:

НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности;

налог на имущество физических лиц;

НДС.

На ПСН сумма налога определяется исходя из потенциального дохода, который определен в региональном законе, и не зависит от величины фактически полученного дохода.

Патент можно получить на один или несколько месяцев, максимальный срок патента — 12 месяцев одного календарного года. Перейти на ПСН можно в течение года, для этого предприниматель за 10 рабочих дней до начала применения спецрежима подает заявление в налоговую по месту осуществления деятельности.

Порядок оплаты на ПСН зависит от срока патента:

патент получен на срок до 6 месяцев — налог уплачивается одним платежом, в период действия патента;

патент получен на срок от 6 месяцев — налог уплачивается двумя платежами, 1/3 стоимости патента нужно оплатить в течение 90 дней с начала действия патента, остальную сумму нужно оплатить до окончания срока действия патента.

Упрощенная система налогообложения — УСН

Самая популярная система налогообложения у предпринимателей — УСН.

УСН заменяет налоги:

НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности;

налог на имущество физических лиц;

НДС.

Переход на упрощенку происходит в уведомительном порядке. Начать применение УСН можно с начала календарного года, для этого предприниматель должен сообщить о своем желании в налоговую не позднее 31 декабря предыдущего года.

При подаче уведомления ИП должен указать объект налогообложения. Можно выбрать из двух вариантов: «Доходы» или «Доходы минус расходы».

Ставка налога зависит от суммы доходов предпринимателя, количества сотрудников, а также выбранного объекта налогообложения:

Лимиты 2024 года «Доходы» «Доходы минус расходы» Доход не превышает 199,35 млн руб. Количество сотрудников — не более 100 человек 6% 15% Доход свыше 199,35 млн руб. до 265,8 млн руб. Количество сотрудников 101–130 человек 8% 20%

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект № 639663-8 о совершенствовании налогового законодательства. Планируется, что повышенные ставки налога — 8 и 20% отменят. При этом упрощенцы будут платить НДС, если их годовой доход превысит 60 млн руб. Такие изменения планируют ввести с 2025 года.

В некоторых регионах власти поддерживают отдельные виды деятельности — предоставляют льготы по уплате налога, снижая ставку.

Список разрешенных на УСН расходов определен в Налоговом кодексе. Если по итогам налогового периода расходы предпринимателя превысили полученные доходы, или прибыль слишком мала, уплачивается минимальный налог в размере 1% от суммы доходов.

Налог на УСН Доходы можно уменьшить на сумму страховых взносов, которые предприниматель платит за себя и работников.

Уплата налога на УСН производится каждый квартал. По итогам года предприниматель сдает декларацию в налоговую инспекцию.

По всем рассмотренным налоговым режимам, в случае когда ИП нанимает работников, он обязан сдавать отчетность в налоговую и СФР по доходам и взносам сотрудников: 6-НДФЛ, расчет по страховым взносам, персонифицированные сведения о физлицах, ЕФС-1.

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — АУСН

С 2022 года в четырех регионах: Москва, Московская и Калужская области, Республика Татарстан, действует налоговый спецрежим — автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Как следует из названия, расчет налога на этой системе максимально автоматизирован и происходит практически без участия предпринимателей. Налог рассчитывает налоговая инспекция на основании данных личного кабинета налогоплательщика (ЛКН).

Информация о доходах и расходах попадает в ЛКН из данных онлайн-кассы, от уполномоченных банков, а также может быть внесена самим налогоплательщиком.

Применение АУСН возможно при выполнении условий:

годовой доход не превышает 60 млн руб.;

количество сотрудников не превышает пять человек;

безналичная выплата зарплаты;

расчетный счет в уполномоченном банке.

АУСН заменяет налоги:

НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности;

налог на имущество физических лиц;

НДС;

страховые взносы, кроме страховых взносов от несчастных случаев на производстве в фиксированной сумме.

Как и на обычной упрощенке, на АУСН предприниматель выбирает объект обложения: «Доходы» или «Доходы минус расходы». В зависимости от выбранного объекта ставка налога будет 8% или 20%, соответственно. Законом также установлен минимальный налог в размере 3% от доходов. Он уплачивается, когда сумма расходов превышает полученные доходы или когда налог с разницы доходы минус расходы меньше указанного размера.

Налог уплачивается ежемесячно, на основании уведомления от налоговой инспекции. Предприниматель на АУСН освобождается от обязанности вести книгу учета доходов и расходов, а также не сдает налоговую отчетность.

Важным участником процесса АУСН является банк, в котором у предпринимателя открыт расчетный счет. Банк не только передает информацию о доходах и расходах предпринимателя в налоговую, но и берет на себя часть функций по выплате заработной платы сотрудникам, расчету НДФЛ и уплате налогов.

Реестр уполномоченных банков опубликован на сайте налоговой службы.

Ак Барс Банк входит в число уполномоченных банков, в котором можно открыть расчетный счет и подключить АУСН. Переходите на АУСН вместе с Ак Барс Банком и оцените ее преимущества: автоматический расчет налогов, освобождение от отчетности и страховых взносов, передача банку части функций налогового агента по НДФЛ. Перейти на АУСН

Новый спецрежим имеет много преимуществ. Особенно выгодной АУСН будет для ИП с работниками — в этом случае с них снимается бремя уплаты страховых взносов, а также подготовки большого количества отчетов.

Сравним налоговую нагрузку УСН и АСУН на примере ИП с доходом 12 млн руб. и тремя работниками, заработная плата которых составляет 500 тыс. руб. в месяц.

Показатель УСН 6% АУСН 8% Начислен налог с доходов 720 000 960 000 Сумма взносов ИП за себя (49 500 руб. + 1% с превышения 300 тыс. руб.) 166 500 0 Сумма взносов за работников (по тарифу для МСП) 1 003 907 0 Налог к уплате с учетом вычета на сумму уплаченных взносов 360 000 960 000 Взносы на страхование от НС и профзаболеваний (тариф 0,2% для УСН) 12 000 2 434 Итого налогов к уплате в бюджет 1 542 407 962 434

Несмотря на более высокие ставки, АУСН может быть выгоднее УСН. И кроме того, новый спецрежим существенно упрощает учет и экономит время предпринимателя.

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