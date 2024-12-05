Как бизнесу принимать платежи от физических лиц: способы, как организовать эквайринг 

Сервис, полностью оправдывающий ожидания клиентов — одна из основ любого современного бизнеса. Решающим аргументом в пользу покупки становится возможность оплаты удобным способом. Для бизнеса это еще один вызов: в отличие от оплаты наличными, прием безналичных платежей влечет за собой дополнительные расходы. Рассказываем, как выгодно организовать эквайринг.

Как работает эквайринг и в чем его преимущества

Объем безналичных платежей постоянно растет, и сегодня клиенты-физические лица все чаще делают выбор в пользу безналичной оплаты — это удобно и быстро. Для приема безналичных платежей бизнесу нужен эквайринг — услуга для оплаты через терминал или интернет.

Как это работает? Если клиент оплачивает покупку офлайн — в магазине, офисе, ресторане и т.д. — используется торговый эквайринг. Покупатель может выбрать для оплаты банковскую карту, гаджет или платежный стикер, а у продавца должен быть терминал. Продавец вводит нужную сумму, после чего покупатель прикладывает к терминалу карту или устройство.

При покупке более чем на 3 000 рублей может потребоваться ввод ПИН-кода. А дальше — информация об оплате отправляется в банк-эмитент, который проверяет подлинность карты и наличие средств, затем за несколько секунд происходит списание.

При оплате онлайн — например, если нужно оплатить заказ в интернет-магазине — алгоритм несколько другой. Покупатель нажимает кнопку «Оплатить» и его перенаправляют на платежный шлюз для ввода данных карты. Запрос отправляется в банк-эмитент, который присылает покупателю код для подтверждения покупки. Если код введен верно, банк проверяет подлинность карты и наличие денег на счете, списывает средства и отправляет их на счет продавца.

Плюсы подключения эквайринга для бизнеса

Увеличение объема продаж. Как мы уже говорили, большинство людей сейчас предпочитает безналичную оплату, и если бизнес не предоставляет такой возможности, клиент может просто уйти к конкурентам. Нередко это обусловлено даже не просто желанием оплачивать покупки только картой или смартфоном, но и отсутствием у людей налички. А еще многие банки за оплату картой начисляют бонусы, и у покупателей появляется дополнительная мотивация переходить на безналичную оплату.

Безопасность. При использовании безналичной оплаты у бизнеса меньше рисков — к вам не попадет фальшивая купюра, а сотрудники не ошибутся в сумме сдачи. И в целом чем меньше наличных денег в кассе — тем безопаснее.

Привлечение новых клиентов. Эквайринг сокращает время обслуживания покупателей. Это особенно важно, если поблизости расположено несколько идентичных торговых точек. Клиент с большой долей вероятности не захочет ждать своей очереди и выберет точку с быстрым обслуживанием.

Удобство. В плане удобства от эквайринга выигрывают и покупатель, и продавец. При безналичной оплате бизнесу вообще не нужно взаимодействовать с наличными — обеспечивать их хранение, сдавать в банк. Не требуется и постоянно заботиться о достаточном количестве мелких монет и разменных денег для сдачи клиентам.

Как организовать эквайринг

Эквайринг — услуга платная, и чтобы минимизировать расходы на прием безналичных платежей, предприниматели стремятся выбирать самые выгодные для себя варианты его оплаты.

Наиболее распространенной считается следующая схема. В тариф включается комиссия и сервисная плата. Комиссия эквайринга взимается сразу при оплате и представляет собой определенный процент, а сервисная плата — это платеж на обслуживание и поддержку терминала. Но если у бизнеса есть собственное оборудование, то сервисных расходов можно избежать. На стоимость эквайринга напрямую влияет сфера бизнеса и обороты компании.

Комиссия может формироваться по-разному — есть фиксированные и динамические тарифы. В первом случае предприниматель платит фиксированный процент вне зависимости от оборота. При динамическом тарифе % зависит от оборота в месяц.

Такой формат платы за эквайринг выгоден для бизнеса не всегда, особенно если у компании низкий средний чек или небольшой объем продаж. Ак Барс Банк разработал для своих клиентов более привлекательное решение — эквайринг без процентов.

Эквайринг без процентов от Ак Барс Банк работает следующим образом: предприниматель выбирает коробочное предложение, которое подходит под оборот по каждому терминалу и оформляет подписку. Оплачивать в этом случае нужно фиксированную сумму в месяц.

Такие пакетные предложения гораздо выгоднее по сравнению с платой за каждую операцию. Комплексное решение идеально и для тех, кто только начинает бизнес: на старте предприниматели не всегда могут предусмотреть, какие услуги и в каком объеме им понадобятся. Пакеты услуг формируются из самых востребованных сервисов.

В Ак Барс Банке клиентам доступны четыре подписки — «Первый шаг», «Крепко на ногах», «Уверенный рост» и «Идем дальше». Лимиты по обороту на терминал по подписке:

«Первый шаг» — 100 000 ₽/мес.

«Крепко на ногах» — 200 000 ₽/мес.

«Уверенный рост» — 300 000 ₽/мес.

«Идем дальше» — 500 000 ₽/мес.

С эквайрингом по подписке легче планировать расходы. Подписка оплачивается раз месяц, и эта сумма является фиксированной, а при продаже товара или оказании услуги комиссия уже не удерживается. При превышении лимита по обороту на терминал за операции взимается комиссия — от 1,6% до 2,35% в зависимости от условий подписки и вида предпринимательской деятельности.

Подключить эквайринг без процентов от Ак Барс Банке просто: оставьте заявку и сотрудник свяжется с вами для подключения сервисов.

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