Топ-10 ошибок бизнеса при использовании корпоративной карты

С бизнес-карт можно снимать наличные. Но есть нюанс: если с корпоративной карты вы будете регулярно снимать крупные суммы, такие операции могут быть расценены как подозрительные.

Результат — блокировка карты. Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, эксперты рекомендуют снимать наличными не более 30% от ежемесячного оборота по счету.