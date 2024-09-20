5 причин, чтобы оформить корпоративную карту для бизнеса

Причина № 1: с помощью корпоративной карты удобно работать с подотчетниками
Корпоративная карта — это настоящий помощник в работе с подотчетными лицами, потому что:
И компания и подотчетное лицо экономят время, так как отпадает необходимость снимать наличные, искать банкоматы и тратить время на оформление чеков. Каждая транзакция по бизнес-карте фиксируется, что исключает возможность необоснованных трат.
Риск утери наличных средств или их кражи сводится к минимуму.
Подотчетник может оплатить необходимые товары и услуги, не беспокоясь, что личных денег может не хватить. При необходимости бухгалтер или предприниматель могут оперативно пополнить счет бизнес-карты.
Теперь чтобы получить корпоративную карту ходить никуда не нужно: клиенты Ак Барс Банка в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе, Самаре, Тольятти, Ульяновске, Ижевске, Оренбурге, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Перми, Новосибирске, Барнауле, Красноярске, Омске могут подписать документы для открытия счета удаленно электронной подписью, а также заказать выезд менеджера для доставки карты в любое удобное им место.
Причина № 2: по корпоративным картам бизнесу проще управлять денежными потоками и контролировать расходы
Компании могут установить лимиты по картам и подключить СМС-информирование. Так бизнес в режиме реального времени будет контролировать расходы своих сотрудников. Например, если сотруднику в командировке срочно понадобились дополнительные деньги, организация может моментально пополнить его карту или увеличить лимит на операции.
Кроме того, банк предоставляет компании подробную выписку по всем операциям по картам, что позволяет бухгалтерии контролировать целевое расходование средств сотрудниками и быть уверенной в прозрачности всех финансовых действий.
Клиенты Ак Барс Банка могут самостоятельно устанавливать ограничения на выдачу наличных и безналичные операции по корпоративным картам, а также получать смс-уведомления о каждой операции. Это помогает эффективно контролировать расходы и быть в курсе всех финансовых действий.
Причина № 3: корпоративной картой можно оплачивать товары и услуги стоимостью более 100 тысяч рублей
На наличные расчеты между юридическими лицами и ИП действует ограничение: сумма сделки наличными не может превышать 100 000 рублей. Но этот лимит не распространяется на оплату товаров и услуг корпоративной банковской картой.
Исключение — ситуации, когда сотрудник снимает деньги с корпоративной карты и оплачивает наличными от лица организации. Он все равно должен уложиться в лимит 100 000 рублей (Указание ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У).
Помните, что у каждой корпоративной карты есть свои лимиты на покупки и снятие наличных. Часто это связано с тарифной политикой банка-эмитента или стремлением к минимизации оборота наличных денег.
Причина № 4: корпоративной картой можно оплачивать покупки в интернете
С развитием маркетплейсов и интернет-торговли многие покупки стало совершать проще и выгоднее в сети. Но чаще всего заказ товаров или услуг в интернет магазине требует онлайн оплаты. Без корпоративной карты компании вынуждены проводить такие сделки через подотчетное лицо, что затягивает процесс и добавляет работы.
Бизнес-карта полностью снимает эту проблему, а также минимизирует число отчетных документов. Все расходы по карте отражаются в личном кабинете клиента банка или в выписке по счета, а на оплату корпоративной картой в интернет-магазине чек не нужен (письмо ФНС от 10.07.2023 № 30-01-15/64228).
Причина № 5: в некоторых банках по корпоративным картам действуют программы лояльности
За использование корпоративных карт банки часто начисляют бонусы, предоставляют скидки на товары и услуги партнеров и другими способами благодарят клиентов за пользование продуктом.
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посещают бесплатно бизнес-залы аэропортов по всему миру;
пользуются услугой личного помощника 24/7;
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