5 причин, чтобы оформить корпоративную карту для бизнеса

Компании могут установить лимиты по картам и подключить СМС-информирование. Так бизнес в режиме реального времени будет контролировать расходы своих сотрудников. Например, если сотруднику в командировке срочно понадобились дополнительные деньги, организация может моментально пополнить его карту или увеличить лимит на операции.

Кроме того, банк предоставляет компании подробную выписку по всем операциям по картам, что позволяет бухгалтерии контролировать целевое расходование средств сотрудниками и быть уверенной в прозрачности всех финансовых действий.