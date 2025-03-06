Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете: первичные документы и проводки 

Операции по расчетному счету нужно выполнять на основании первичных документов. Есть разные виды банковских документов, перечислим основные из них:

Выписки по банковским счетам предприятия.

Платежные поручения / требования.

Чеки.

Аккредитивы.

Инкассовые поручения.

Для каждой операции по расчетному счету будут оформляться свои первичные документы, их состав зависит от типа платежа. Например: выписки и платежные поручения / требования оформляются при поступлении оплаты от покупателя, при перечислении средств поставщикам, для выплаты зарплаты, перечисления налогов, выдаче и возврате займов, выплате дивидендов и других операциях.

Выписки по банковским счетам — первичный бухгалтерский документ, который отражает произведенные банковские операции и движение денег по счету.

Платежное поручение представляет собой способ безналичных расчетов, при котором владелец счета дает указание банку на перевод определенной суммы денег получателю. Банк обязан осуществить перевод на основании реквизитов, указанных в этом документе.

Платежное требование — это расчетный документ, который включает запрос от поставщика к должнику оплатить поставленные товары или услуги. Требование оформляется на основании отгрузочной документации. Должник обязан в установленные сроки предоставить банку акцепт на запрашиваемую сумму. Оценив возможность оплаты, покупатель отправляет требование в банк для перевода согласованной суммы на счет поставщика.

Чек — это документ-основание для перевода денег со счета чекодателя (отправителя) на счет чекодержателя (получателя). В нем должны быть все обязательные реквизиты, необходимые для выполнения операции. Банк проверяет подлинность чека, после чего деньги перечисляются получателю.

Аккредитив — это бумажный документ стандартной формы, как вексель или квитанция на оплату пошлины. Заказчик открывает счет в банке, вносит туда всю необходимую сумму, банк замораживает средства и выдает исполнителю только после подтверждения о выполнении всех условий контракта. В данном случае, банк является гарантом исполнения обязательств.

Инкассовое поручение — это документ, позволяющий списывать денежные средства со счета плательщика без его предварительного согласия. Обычно его применяют для взыскания задолженности в соответствии с законодательством или судебными решениями. Однако подобные операции также могут проводиться в рамках обычной коммерческой деятельности. Для этого необходимо прописать соответствующее условие в договоре и предоставить банку право осуществлять списания без распоряжения плательщика.

Требование к оформлению и перечню обязательных реквизитов для каждого вида банковских документов разное. Если нет необходимых данных в документе, это может вызвать дополнительные проверки со стороны банка и увеличить сроки осуществления переводов.