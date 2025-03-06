Операции по расчетному счету в бухгалтерском учете: первичные документы и проводки 

Что такое расчетный счет
Расчетный счет — это банковская учетная запись, которая позволяет проводить операции с денежными средствами и осуществлять их учет. Он применяется для зачисления, списания денег, а также для оплаты налогов и взносов. Каждому расчетному счету банк присваивает уникальный номер из 20 цифр, распределенных в 6 блоков.
Расчетный счет применяется для:
Получения безналичных платежей из любых источников — от поставщиков, клиентов.
Осуществления платежей и переводов юрлицам и другим получателям — оплата аренды, покупка хозяйственного инвентаря, материалов для производства и оборудования.
Уплаты налогов, взносов, штрафов, пени.
Выплаты зарплаты работникам.
Хранения денежных средств.
Участия в государственных и негосударственных специализированных сделках — закупках, торгах.
Когда юрлицо или компания открывают расчетный счет, банк передает информацию об этом в ФНС. Открывать можно несколько расчетных счетов в одном банке или в разных.
Первичные документы
Операции по расчетному счету нужно выполнять на основании первичных документов. Есть разные виды банковских документов, перечислим основные из них:
Выписки по банковским счетам предприятия.
Платежные поручения / требования.
Чеки.
Аккредитивы.
Инкассовые поручения.
Для каждой операции по расчетному счету будут оформляться свои первичные документы, их состав зависит от типа платежа. Например: выписки и платежные поручения / требования оформляются при поступлении оплаты от покупателя, при перечислении средств поставщикам, для выплаты зарплаты, перечисления налогов, выдаче и возврате займов, выплате дивидендов и других операциях.
Выписки по банковским счетам — первичный бухгалтерский документ, который отражает произведенные банковские операции и движение денег по счету.
Платежное поручение представляет собой способ безналичных расчетов, при котором владелец счета дает указание банку на перевод определенной суммы денег получателю. Банк обязан осуществить перевод на основании реквизитов, указанных в этом документе.
Платежное требование — это расчетный документ, который включает запрос от поставщика к должнику оплатить поставленные товары или услуги. Требование оформляется на основании отгрузочной документации. Должник обязан в установленные сроки предоставить банку акцепт на запрашиваемую сумму. Оценив возможность оплаты, покупатель отправляет требование в банк для перевода согласованной суммы на счет поставщика.
Чек — это документ-основание для перевода денег со счета чекодателя (отправителя) на счет чекодержателя (получателя). В нем должны быть все обязательные реквизиты, необходимые для выполнения операции. Банк проверяет подлинность чека, после чего деньги перечисляются получателю.
Аккредитив — это бумажный документ стандартной формы, как вексель или квитанция на оплату пошлины. Заказчик открывает счет в банке, вносит туда всю необходимую сумму, банк замораживает средства и выдает исполнителю только после подтверждения о выполнении всех условий контракта. В данном случае, банк является гарантом исполнения обязательств.
Инкассовое поручение — это документ, позволяющий списывать денежные средства со счета плательщика без его предварительного согласия. Обычно его применяют для взыскания задолженности в соответствии с законодательством или судебными решениями. Однако подобные операции также могут проводиться в рамках обычной коммерческой деятельности. Для этого необходимо прописать соответствующее условие в договоре и предоставить банку право осуществлять списания без распоряжения плательщика.
Требование к оформлению и перечню обязательных реквизитов для каждого вида банковских документов разное. Если нет необходимых данных в документе, это может вызвать дополнительные проверки со стороны банка и увеличить сроки осуществления переводов.
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Проводки по расчетному счету
Для учета операций по расчетному счету применяется несколько бухгалтерских счетов (приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
Счет 51 «Расчетный счет» — отражает поступление, списание и оборот средств в рублях.
Счет 52 «Валютный счет» — операции, связанные с иностранной валютой.
Счет 55 «Специальный счет» — нужен при использовании аккредитивов, чековых книжек или других расчетных инструментов.
Все операции с расчетным счетом в бухучете можно разделить на два вида — поступление и списание.
Рассмотрим, как отражать такие операции.
Счет 51 используется для отражения безналичных расчетов в рублях и фиксирует движение денежных средств компании.
Это активный счет: поступления отражаются в дебете счета, расходы — в кредите. Дебетовое сальдо на конец отчетного периода должно совпадать с общим остатком средств на рублевых расчетных счетах организации. Кредитовое сальдо на счете 51 невозможно. Сальдо может оказаться нулевым, если на момент составления отчета у компании отсутствуют денежные деньги на расчетных счетах. Учет средств осуществляется по банковским выпискам и первичным документам.
Со счетом 51 работают все организации, так как обязательном порядке открываю расчетный счет в банке.
Аналитический учет по счету 51 ведут в разрезе каждого открытого расчетного счета. Для удобства и наглядности аналитику можно вести по контрагентам, видам операций или направлениям деятельности.
Бухгалтерские проводки по поступлению денежных средств
Дт
Кт
Операция
51
50
Поступление наличных из кассы организации
51
51,52,55
Зачисление средств с других счетов компании
51
58
Погашение займа, который был выдан ранее другой организации
51
60
Возврат аванса поставщиком
51
62
Деньги поступили от покупателя или заказчика
51
66/67
Получение кредита от банка: краткосрочного/долгосрочного
51
68/69
Возврат излишне уплаченного налога/взноса
51
75
Поступление средств от учредителей, взнос в уставный капитал
51
86
Зачислено целевое финансирование, например из бюджета
51
90
Зачислена выручка от реализации товаров, работ, услуг при упрощенном бухучете — кассовым методе признания доходов и расходов
51
91
Учтены внереализационные доходы
51
98
Отражены поступившие денежные средства, отнесенные в доходы будущих периодов
Бухгалтерские проводки по списанию денежных средств
Дт
Кт
Операции
50
51
Снятия наличных средств для зачисления в кассу организации
51,52,55
51
Перевод денежных сумм на другие счета компании
58
51
Выдача займов или других финансовых вложений, например покупка облигаций
60
51
Перевод средств поставщику
62
51
Перечисление излишних средств поставщикам и заказчикам
66/67
51
Погашение кредитов краткосрочных/долгосрочных
68/69
51
Уплата налогов/взносов
70
51
Выплата зарплаты
71
51
Выплата подотчетных средств
73
51
Другие выплаты сотрудникам, например выдача займа
75
51
Выплачены дивиденды учредителям
76
51
Перечислены средства не связанные с основным видом деятельности, например, кредиторская задолженность контрагенту, выплата по претензии поставщику
91
51
Учтены внереализационные расходы, например, оплата банковских услуг
96
51
Расходы оплачены за счет ранее созданного резерва
Для эффективного контроля за движением безналичных средств необходимо вести учет операций на регулярной основе.
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