Как бизнесу хранить деньги в 2025 году: 5 полезных советов

При размещении на расчетном счете средства просто «хранятся», но не работают . Депозит, напротив, защищает деньги от обесценивания (что особенно актуально при высоких темпах инфляции) и обеспечивает получение дохода.

Чаще всего компании откладывают на депозит деньги, которые на данный момент не используются. Например, если предприниматель через какое-то время планирует открыть новую точку, но пока в предназначенных для этого деньгах потребности нет, выгоднее хранить их на депозите, а не на обычном расчетном счете.

Итак, депозит — это деньги, ценные бумаги или драгоценные металлы, которые компания или индивидуальный предприниматель размещает на отдельном депозитном счете и получает за это проценты. По сути, бизнес передает активы на хранение банку, а в конце оговоренного срока ему выплачивается доход.

5 советов по размещению денег на депозите

Банки предлагают различные условия размещения денежных средств бизнеса, причем нередко они кардинально различаются. И, конечно, первоочередная задача — найти самое надежное и при этом выгодное решение именно с учетом конкретной ситуации.

Определитесь, на какой срок вы можете разместить деньги

Депозиты для бизнеса бывают срочными или до востребования, то есть без ограничения по сроку размещения. При этом сроки могут быть совершенно различными — от одного дня до нескольких лет. При расторжении договора раньше срока и снятии денег со срочного депозита проценты начисляются, но ставка по такому депозиту изначально ниже. При этом расторжение договора возможно, только если оно предусмотрено условиями депозита. При выборе депозита до востребования возможности использования денег не ограничены: например, если у предпринимателя возникнет потребность в размещенных на депозитном счете средствах, их всегда можно снять. Ключевой момент здесь — размер процентной ставки. Как правило, срочный депозит без дополнительных опций по доходности наиболее выгодный. Но если клиенту важны такие опции как пополнение, частичное изъятие или полное досрочное изъятие при соблюдении определенных условий, то клиент выбирает депозит с определенными опциями, но более низким процентом. Чем больше дополнительных опций, тем ниже ставка по депозиту. Если вы хотите получить больший доход и при этом уверены, что деньги в течение определенного срока вам точно не понадобятся, лучше выбрать срочный депозит. Когда такой уверенности нет, лучше не рисковать. При выборе бессрочного депозита вам удастся получить немного меньший, но гарантированный доход при снятии денег в любое время.

Если вы планируете увеличить сумму на депозите, выбирайте вариант с возможностью пополнения

Есть два варианта размещения денег на депозите — с возможностью пополнения и без пополнения. Более выгодные условия по непополняемым депозитам. В этом случае в договоре указывается сумма, которая внесена на депозит, и увеличить ее до окончания срока не удастся. Но если вы регулярно получаете доход и имеете возможность размещать эти деньги на депозите, такой вариант не подойдет. Лучше выбирать депозит с возможностью пополнения: проценты будут начисляться на общий остаток.

Выбирайте банк с удобными условиями обслуживания

Сейчас в большинстве банков открыть депозит можно онлайн, и это очень удобно: не нужно лично приезжать в отделение. Каких-либо отличий от депозита, открываемого традиционным способом, у «онлайн-депозита» не будет: по сути, это обычный депозит, который был открыт дистанционно. Как правило, открыть депозит дистанционно можно при условии, что у бизнеса есть расчетный счет в выбранном банке. Потребуется просто зайти в свой личный кабинет через мобильное приложение или в интернет-банке и выполнить несколько несложных действий. В Ак Барс Банке бизнесу доступно несколько видов депозитов — как срочных, так и бессрочных. Для открытия депозита достаточно выбрать подходящий вариант и отправить онлайн-заявку. Открыть депозит

Выясните, есть ли возможность частичного снятия

По некоторым депозитам существует возможность частичного снятия: это удобно, если вам в течение срока действия договора потребуется снять определенную сумму. Частичное снятие предполагает, что по депозиту устанавливается минимальный остаток, и до этого предела допускается снимать денежные средства в любой момент. Если выбран депозит без снятия, то суммой, которая была внесена на депозитный счет, воспользоваться можно только после окончания срока действия договора. По факту, если компания хочет снять деньги раньше срока, но условия депозита не предусматривают досрочное расторжение, это возможно с согласия банка. Для этого заключается соответствующее соглашение. Если же условиями депозита предусмотрена возможность досрочного снятия денег, клиент получит проценты, но они изначально ниже. Как правило, именно депозиты без возможности снятия — более выгодные.

Выбирайте вклад с подходящим размером минимальной суммы