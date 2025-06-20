Оплата по QR-коду или банковской картой: что выбрать бизнесу

Как бизнесу принимать безналичные платежи: самые популярные способы

Безналичные платежи — комфортный способ оплаты и для покупателей, и для самого бизнеса. Увеличивается скорость обслуживания клиентов, не нужно думать об инкассации и хранении денег, нет риска получить фальшивую купюру. Прием безналичных платежей влечет за собой дополнительные расходы, но они абсолютно оправданы. Если продавец принимает только бумажные деньги, покупатель скорее уйдет к конкурентам, чем отправится на поиски банкомата. На сегодняшний день существует два наиболее востребованных способа приема безналичной оплаты от клиентов-физлиц — это эквайринг и платежи по QR-коду. Хотя оба варианта позволяют оплачивать покупки и услуги по безналу, между ними есть существенные отличия.

Эквайринг

Эквайринг — технология, которая дает возможность принимать оплату от клиентов через терминалы или онлайн, например, в приложении интернет-магазина. Само понятие «эквайринг» объединяет две его разновидности — торговый и интернет-эквайринг. С торговым эквайрингом мы сталкиваемся постоянно — в физических торговых точках, ресторанах, отелях и т. д. Процесс оплаты выглядит следующим образом: продавец вводит нужную сумму, а покупатель прикладывает к терминалу карту или другое устройство (например, платежный стикер или смартфон). Информация о платеже отправляется в банк-эмитент, и если на счете достаточно средств и карта проходит проверку, деньги списываются буквально за несколько секунд. Интернет-эквайринг используется при онлайн-оплате товаров или услуг. Для совершения платежа клиента перенаправляет на платежный шлюз для ввода данных своей карты. Информация передается в банк-эмитент, а клиент получает код для подтверждения оплаты, который нужно ввести в соответствующем поле. Если код корректный, банк спишет деньги и отправит их продавцу.

Оплата по QR-коду