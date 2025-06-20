ЦОК ПРЕМ от 8к 18.06 Мобильный
Ак Барс Банк
Оплата по QR-коду или банковской картой: что выбрать бизнесу

Оплата по QR-коду или банковской картой: что выбрать бизнесу

Свыше трети россиян делает выбор в пользу безналичных платежей — это удобнее, выгоднее и безопаснее, чем расплачиваться наличными. Рассказываем, как организовать прием безналичной оплаты и при этом снизить финансовую нагрузку на бизнес.

Как бизнесу принимать безналичные платежи: самые популярные способы

Безналичные платежи — комфортный способ оплаты и для покупателей, и для самого бизнеса. Увеличивается скорость обслуживания клиентов, не нужно думать об инкассации и хранении денег, нет риска получить фальшивую купюру. 

Прием безналичных платежей влечет за собой дополнительные расходы, но они абсолютно оправданы. Если продавец принимает только бумажные деньги, покупатель скорее уйдет к конкурентам, чем отправится на поиски банкомата. 

На сегодняшний день существует два наиболее востребованных способа приема безналичной оплаты от клиентов-физлиц — это эквайринг и платежи по QR-коду. Хотя оба варианта позволяют оплачивать покупки и услуги по безналу, между ними есть существенные отличия. 

Эквайринг

Эквайринг — технология, которая дает возможность принимать оплату от клиентов через терминалы или онлайн, например, в приложении интернет-магазина. 

Само понятие «эквайринг» объединяет две его разновидности — торговый и интернет-эквайринг.

С торговым эквайрингом мы сталкиваемся постоянно — в физических торговых точках, ресторанах, отелях и т. д. Процесс оплаты выглядит следующим образом: продавец вводит нужную сумму, а покупатель прикладывает к терминалу карту или другое устройство (например, платежный стикер или смартфон). Информация о платеже отправляется в банк-эмитент, и если на счете достаточно средств и карта проходит проверку, деньги списываются буквально за несколько секунд.

Интернет-эквайринг используется при онлайн-оплате товаров или услуг. Для совершения платежа клиента перенаправляет на платежный шлюз для ввода данных своей карты. Информация передается в банк-эмитент, а клиент получает код для подтверждения оплаты, который нужно ввести в соответствующем поле. Если код корректный, банк спишет деньги и отправит их продавцу.

Оплата по QR-коду

Это перевод денег с использованием графического кода, в котором зашифрованы данные продавца. Клиенту не нужны ни карта, ни платежные стикеры: достаточно открыть приложение своего банка и отсканировать QR-код. 

После этого клиенту остается только подтвердить платеж. Причем сами коды могут быть различными:

  • Статические без фиксированной суммы. Статический QR-код содержит информацию о том, в какой банк и на какой счет должны поступить деньги. Формируется один раз. Сумма покупки должна быть указана для каждой оплаты вручную. 

  • Статические с фиксированной суммой. Такой код также формируется один раз, но содержит и реквизиты продавца, и стоимость покупки: вводить сумму самостоятельно клиенту не придется. Статические коды распечатывают и размещают в кассовой зоне. Их удобно использовать, если в торговой точке совсем небольшой ассортимент.

  • Динамические. Особенность динамических QR-кодов заключается в том, что они генерируются продавцом для каждого платежа и имеют ограниченный срок действия. Их также можно распечатать, но удобнее вывести на экран терминала, с которого клиент сканирует код при помощи своего смартфона.

Чтобы принимать оплату по QR-коду, подключать эквайринг не нужно. Банки продавца и покупателя должны быть подключены к Системе быстрых платежей (СБП).

В Ак Барс Банке прием платежей через СБП — часть комплексного решения «Все для приема платежей». Помимо оплаты по QR-коду с бесплатным подключением, выгодной комиссией и зачислением в день покупки, оно включает в себя торговый эквайринг, открытие расчетного счета и онлайн-кассу под ключ. Среди основных преимуществ решения «Все для приема платежей»:

  • зачисление выручки два раза в день без комиссии;

  • соответствует 54-ФЗ;

  • техническая поддержка и сопровождение 24/7;

  • отсутствие требований о поддержании минимального оборота;

  • работа с модулями «Маркировка», «ЕГАИС» и другими;

  • доставка готовой к работе онлайн-кассы с чековой лентой;

  • генерация QR-кода СБП непосредственно на экране онлайн-кассы.

Также Ак Барс Банк предоставит зарегистрированный в ФНС и ОФД фискальный накопитель (ФН) с онлайн-кассой. Предусмотрена замена ФН после окончания срока действия. 

Эквайринг и оплата по QR-коду: основные отличия

Критерий

Эквайринг

Оплата по QR-коду

Стоимость

Стоимость эквайринга зависит от типа бизнеса и его оборотов (как правило, от 1,6% за каждую операцию для торгового эквайринга и от 2,2% для интернет-эквайринга).

Также предстоит приобрести оборудование или оплачивать его аренду (некоторые банки предоставляют терминал бесплатно).

Прием платежей по QR-коду — более экономичное решение по сравнению с эквайрингом. Комиссия по таким операциям — от 0 до 0,7% за каждую операцию.

Скорость внедрения

В среднем подключение эквайринга занимает от 1 до 3 дней.

При наличии расчетного счета в банке начать принимать оплату можно в день обращения.

Безопасность

Высокий уровень безопасности, данные карты клиента не передаются продавцу напрямую.

Динамические QR-коды защищены от подделок и несанкционированного доступа. Оплата по статическим QR-кодам — также безопасный способ при условии, что продавец следит за их актуальностью.

Ограничения по сумме платежа

Отсутствуют.

Не более 1 000 000 ₽ за одну операцию.

Зачисление денег на счет продавца

До 2–3 дней.

Моментально.

Дополнительное оборудование

Для подключения торгового эквайринга нужен терминал.

Не требуется.

Кешбэк для покупателей

Зависит от банка и может достигать 10–20% от суммы покупки.

Отсутствует.

Наличие онлайн-кассы

Обязательно.

Обязательно.

Что выбрать бизнесу

Эквайринг и оплата по QR-коду имеют свои преимущества и недостатки. Наибольшее распространение получил эквайринг: это самый привычный для клиентов способ безналичной оплаты, который не вызывает вопросов. 

При этом более выгодным решением для бизнеса на сегодня считается прием платежей по QR-коду (ниже комиссии, не нужно покупать и обслуживать оборудование). Но этот способ подойдет не всем. 

Во-первых, увеличивается время обслуживания каждого клиента, что может быть критически важным для физических торговых точек. Во-вторых, далеко не все покупатели готовы оплачивать покупки по QR-коду по нескольким причинам: 

  • Некоторые клиенты считают этот способ не очень удобным (поскольку нужно заходить в приложение банка).

  • Нет возможности получать кешбэк за покупки.

  • Не все банки разрешают оплачивать покупки по QR-коду с кредитных карт.

Вместе с тем оплата по QR-коду имеет свои плюсы и для клиентов. Она позволяет гораздо быстрее по сравнению с эквайрингом получить возврат денег при отмене покупки (как правило, моментально). Также многие выбирают оплату по QR-коду из-за нежелания вводить данные своей банковской карты при совершении онлайн-платежей.

Оптимальный для любого бизнеса вариант — предоставить клиентам возможность самостоятельно выбирать, какой способ оплаты для них наиболее удобен. Такой подход позволяет не только сохранить лояльность покупателей, но и экономить на комиссии, тем более что оплата по QR-коду становится все более востребованной.

Решение «Все для приема платежей» от Ак Барс Банка объединило все инструменты, которые нужны любому современному бизнесу — открытие расчетного счета, эквайринг, прием платежей по QR-коду и онлайн-кассу. Вам не придется выбирать один из способов приема безналичных платежей. С Ак Барс Банком клиентам будут доступны все способы оплаты. 

Решение «Все для приема платежей» позволяет принимать оплату на максимально выгодных условиях — ставки по торговому эквайрингу начинаются от 1,6%, а комиссия за платежи по QR-коду составляет от 0 до 0,7%. 

Читайте также:

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку

Обезопасьте компанию от проверок и блокировок

Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета:

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFJzBwHA

Продукты компании

Тарифы РКО

Первый шаг 

Тарифы РКО на Клерке

Информации об авторе

Ак Барс Банк

Ак Барс Банк

Живите лучше!

43 437 подписчиков 237 постов

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум