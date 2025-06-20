Оплата по QR-коду или банковской картой: что выбрать бизнесу

Как бизнесу принимать безналичные платежи: самые популярные способы
Безналичные платежи — комфортный способ оплаты и для покупателей, и для самого бизнеса. Увеличивается скорость обслуживания клиентов, не нужно думать об инкассации и хранении денег, нет риска получить фальшивую купюру.
Прием безналичных платежей влечет за собой дополнительные расходы, но они абсолютно оправданы. Если продавец принимает только бумажные деньги, покупатель скорее уйдет к конкурентам, чем отправится на поиски банкомата.
На сегодняшний день существует два наиболее востребованных способа приема безналичной оплаты от клиентов-физлиц — это эквайринг и платежи по QR-коду. Хотя оба варианта позволяют оплачивать покупки и услуги по безналу, между ними есть существенные отличия.
Эквайринг
Эквайринг — технология, которая дает возможность принимать оплату от клиентов через терминалы или онлайн, например, в приложении интернет-магазина.
Само понятие «эквайринг» объединяет две его разновидности — торговый и интернет-эквайринг.
С торговым эквайрингом мы сталкиваемся постоянно — в физических торговых точках, ресторанах, отелях и т. д. Процесс оплаты выглядит следующим образом: продавец вводит нужную сумму, а покупатель прикладывает к терминалу карту или другое устройство (например, платежный стикер или смартфон). Информация о платеже отправляется в банк-эмитент, и если на счете достаточно средств и карта проходит проверку, деньги списываются буквально за несколько секунд.
Интернет-эквайринг используется при онлайн-оплате товаров или услуг. Для совершения платежа клиента перенаправляет на платежный шлюз для ввода данных своей карты. Информация передается в банк-эмитент, а клиент получает код для подтверждения оплаты, который нужно ввести в соответствующем поле. Если код корректный, банк спишет деньги и отправит их продавцу.
Оплата по QR-коду
Это перевод денег с использованием графического кода, в котором зашифрованы данные продавца. Клиенту не нужны ни карта, ни платежные стикеры: достаточно открыть приложение своего банка и отсканировать QR-код.
После этого клиенту остается только подтвердить платеж. Причем сами коды могут быть различными:
Статические без фиксированной суммы. Статический QR-код содержит информацию о том, в какой банк и на какой счет должны поступить деньги. Формируется один раз. Сумма покупки должна быть указана для каждой оплаты вручную.
Статические с фиксированной суммой. Такой код также формируется один раз, но содержит и реквизиты продавца, и стоимость покупки: вводить сумму самостоятельно клиенту не придется. Статические коды распечатывают и размещают в кассовой зоне. Их удобно использовать, если в торговой точке совсем небольшой ассортимент.
Динамические. Особенность динамических QR-кодов заключается в том, что они генерируются продавцом для каждого платежа и имеют ограниченный срок действия. Их также можно распечатать, но удобнее вывести на экран терминала, с которого клиент сканирует код при помощи своего смартфона.
Чтобы принимать оплату по QR-коду, подключать эквайринг не нужно. Банки продавца и покупателя должны быть подключены к Системе быстрых платежей (СБП).
В Ак Барс Банке прием платежей через СБП — часть комплексного решения «Все для приема платежей». Помимо оплаты по QR-коду с бесплатным подключением, выгодной комиссией и зачислением в день покупки, оно включает в себя торговый эквайринг, открытие расчетного счета и онлайн-кассу под ключ. Среди основных преимуществ решения «Все для приема платежей»:
зачисление выручки два раза в день без комиссии;
соответствует 54-ФЗ;
техническая поддержка и сопровождение 24/7;
отсутствие требований о поддержании минимального оборота;
работа с модулями «Маркировка», «ЕГАИС» и другими;
доставка готовой к работе онлайн-кассы с чековой лентой;
генерация QR-кода СБП непосредственно на экране онлайн-кассы.
Также Ак Барс Банк предоставит зарегистрированный в ФНС и ОФД фискальный накопитель (ФН) с онлайн-кассой. Предусмотрена замена ФН после окончания срока действия.
Эквайринг и оплата по QR-коду: основные отличия
Критерий
Эквайринг
Оплата по QR-коду
Стоимость
Стоимость эквайринга зависит от типа бизнеса и его оборотов (как правило, от 1,6% за каждую операцию для торгового эквайринга и от 2,2% для интернет-эквайринга).
Также предстоит приобрести оборудование или оплачивать его аренду (некоторые банки предоставляют терминал бесплатно).
Прием платежей по QR-коду — более экономичное решение по сравнению с эквайрингом. Комиссия по таким операциям — от 0 до 0,7% за каждую операцию.
Скорость внедрения
В среднем подключение эквайринга занимает от 1 до 3 дней.
При наличии расчетного счета в банке начать принимать оплату можно в день обращения.
Безопасность
Высокий уровень безопасности, данные карты клиента не передаются продавцу напрямую.
Динамические QR-коды защищены от подделок и несанкционированного доступа. Оплата по статическим QR-кодам — также безопасный способ при условии, что продавец следит за их актуальностью.
Ограничения по сумме платежа
Отсутствуют.
Не более 1 000 000 ₽ за одну операцию.
Зачисление денег на счет продавца
До 2–3 дней.
Моментально.
Дополнительное оборудование
Для подключения торгового эквайринга нужен терминал.
Не требуется.
Кешбэк для покупателей
Зависит от банка и может достигать 10–20% от суммы покупки.
Отсутствует.
Наличие онлайн-кассы
Обязательно.
Обязательно.
Что выбрать бизнесу
Эквайринг и оплата по QR-коду имеют свои преимущества и недостатки. Наибольшее распространение получил эквайринг: это самый привычный для клиентов способ безналичной оплаты, который не вызывает вопросов.
При этом более выгодным решением для бизнеса на сегодня считается прием платежей по QR-коду (ниже комиссии, не нужно покупать и обслуживать оборудование). Но этот способ подойдет не всем.
Во-первых, увеличивается время обслуживания каждого клиента, что может быть критически важным для физических торговых точек. Во-вторых, далеко не все покупатели готовы оплачивать покупки по QR-коду по нескольким причинам:
Некоторые клиенты считают этот способ не очень удобным (поскольку нужно заходить в приложение банка).
Нет возможности получать кешбэк за покупки.
Не все банки разрешают оплачивать покупки по QR-коду с кредитных карт.
Вместе с тем оплата по QR-коду имеет свои плюсы и для клиентов. Она позволяет гораздо быстрее по сравнению с эквайрингом получить возврат денег при отмене покупки (как правило, моментально). Также многие выбирают оплату по QR-коду из-за нежелания вводить данные своей банковской карты при совершении онлайн-платежей.
Оптимальный для любого бизнеса вариант — предоставить клиентам возможность самостоятельно выбирать, какой способ оплаты для них наиболее удобен. Такой подход позволяет не только сохранить лояльность покупателей, но и экономить на комиссии, тем более что оплата по QR-коду становится все более востребованной.
Решение «Все для приема платежей» от Ак Барс Банка объединило все инструменты, которые нужны любому современному бизнесу — открытие расчетного счета, эквайринг, прием платежей по QR-коду и онлайн-кассу. Вам не придется выбирать один из способов приема безналичных платежей. С Ак Барс Банком клиентам будут доступны все способы оплаты.
Решение «Все для приема платежей» позволяет принимать оплату на максимально выгодных условиях — ставки по торговому эквайрингу начинаются от 1,6%, а комиссия за платежи по QR-коду составляет от 0 до 0,7%.
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