Хочу открыть ООО: с чего начать, как зарегистрировать и что делать дальше 

Открыть свой бизнес — мечта многих. И первый шаг к ее реализации — регистрация компании. Расскажем, как зарегистрировать ООО, какие документы нужны, куда обращаться и на что обратить внимание, чтобы избежать ошибок и запустить свой бизнес без лишних хлопот.

Как открыть ООО: пошаговая инструкция

Шаг 1. Определитесь с составом участников. ООО — это коммерческая организация, в которой может быть до 50 совладельцев (ч. 3 ст. 7 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Учредителями могут быть почти любые граждане и организации, включая иностранных, а также органы власти. Исключения: госслужащие, военные, лица, лишенные права заниматься бизнесом по суду, а также те, кто имел значительную долю в обанкротившейся компании с долгами перед бюджетом или компанией с недостоверными данными в ЕГРЮЛ менее трех лет назад. Если учредителей несколько, они заключают договор об учреждении ООО. Если учредитель один, договор не нужен.

Шаг 2. Придумайте название. Требования к нему прописаны в ст. 1473 ГК. Название ООО не должно содержать иностранных слов, названий госорганов, международных организаций, общественных объединений, а также обозначений, противоречащих общественным интересам и морали. Слова «Россия» и производные требуют разрешения Минюста и при выполнении ряда условий (постановление Правительства от 03.02.2010 № 52). Региональные законы могут дополнительно ограничивать использование названий, например, «Москва».

Проверьте уникальность названия ООО, чтобы не было совпадений с другим юрлицом, которое работает в этой сфере. В противном случае — компания, которая зарегистрировала свое наименование раньше, через суд может обязать вас сменить название.

Шаг 3. Выберите юридический адрес. Это может быть адрес арендованного офиса или адрес одного из учредителей. Для регистрации ООО по месту жительства учредителя потребуется его согласие.

Шаг 4. Определите размер уставного капитала. Минимум — 10 000 рублей деньгами. Можно добавить больше денег или имущество. Размер и распределение капитала по долям между участниками указывается при регистрации, а внести его нужно будет после создания ООО. При необходимости уставный капитал можно увеличить позже.

Шаг 5. Определитесь с видом деятельности и кодами ОКВЭД. Выберите коды, которые соответствуют планируемой деятельности компании. Основной ОКВЭД должен быть один, дополнительных можно указать несколько. Подробнее о выборе и регистрации кодов ОКВЭД мы рассказали здесь.

Шаг 6. Подготовьте документы для регистрации общества. Соберите следующие документы:

заявление по форме Р11001;

решение единственного учредителя о создании ООО или протокол общего собрания учредителей;

устав ООО;

квитанция об оплате госпошлины 4 000 рублей, если будете подавать документы на бумажном носителе;

гарантийное письмо от собственника помещения о предоставлении юридического адреса, если адрес не принадлежит учредителю.

Шаблоны документов можно скачать на сайте Ак Барс Банка.

Шаг 7. Подайте документы на регистрацию ООО в регистрирующий орган по месту регистрации юридического адреса. Например, в Москве все юридические лица регистрирует только Межрайонная ИФНС России № 46 по г. Москве. Также зарегистрировать ООО можно:

В МФЦ при личном визите.

Онлайн через Госуслуги или сайт ФНС, если у учредителя есть усиленная квалифицированная электронная подпись.

У нотариуса. Он подпишет документы своей УКЭП и отправит на регистрацию электронно. Но услуги нотариуса платные.

Регистрация ООО занимает три рабочих дня. После этого на электронную почту заявителя придет лист записи ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на налоговый учет и устав с отметкой. В случае отказа, можно исправить указанные ошибки и подать документы снова.

Ак Барс Банк регистрирует ООО бесплатно без пошлины и очередей.

Что нужно сделать после регистрации ООО

Полученные лист записи ЕГРЮЛ и свидетельство о постановке на учет в ИФНС не означают, что владелец компании может сразу бежать заключать сделки и реализовывать задуманные бизнес-идеи. Для легальной работы вновь зарегистрированная компания должна:

Открыть расчетный счет. Он нужен для того, чтобы внести денежную часть уставного капитала, для расчетов с юрлицами, так как наличные расчеты между юрлицами ограничены суммой в 100 тыс. рублей (п. 6 Указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У), а также для уплаты налогов и взносов.

Оставьте заявку на открытие счета в Ак Барс Банке и принимайте платежи от юридических лиц уже через 5 минут.

Оплатить уставный капитал в течение срока, прописанного в уставе, но не позднее четырех месяцев после регистрации (ст. 16 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ). Внести можно сразу всю сумму, или разбить ее на несколько частей.

Оформить генерального директора. Выберите гендиректора на собрании учредителей. Результаты решения оформите протоколом. Дальнейшее оформление директора ООО такое же как для обычного сотрудника: заключите трудовой договор, издайте приказ о назначении, сделайте запись в трудовой книжке, если она есть, и подайте сведения ЕФС-1 в Социальный фонд.

Определиться с ведением бухгалтерии. ООО должно вести бухгалтерский учет и сдавать отчетность. Ответственность за это несет директор. Он может делать это сам, нанять штатного бухгалтера или воспользоваться услугами аутсорсеров.

Выбрать систему налогообложения. Выберите наиболее выгодную для вашего бизнеса систему налогообложения. По умолчанию всем компаниям назначают общую систему налогообложения, чтобы использовать упрощенку нужно подать заявление в течение 30 дней после регистрации.

Получить лицензии и разрешения. Лицензия подтверждает право компании заниматься определенной деятельностью и соответствовать требованиям. Она нужна, например, для производства и продажи лекарств, медицинских и ветеринарных услуг, частного сыска, управления многоквартирными домами, работы с железнодорожным и воздушным транспортом, водных перевозок, производства и продажи алкоголя, ломбардных услуг.

Подключить онлайн-кассу и эквайринг. Они нужны, чтобы принимать оплату от физлиц наличными или картой. Для этого приобретите кассовой оборудование и заключите договор с оператором фискальных данных.

Откройте счет для бизнеса в Ак Барс Банке без посещения офиса и с расчетно-кассовым обслуживанием от 0 рублей в месяц. Вы сможете переводить до 2 млн рублей физическим лицам без комиссии, снимать до 350 тыс. рублей без комиссии, а корпоративную карту получите в подарок.

Читайте также:

Как не нарушить 115-ФЗ и не попасть под блокировку Обезопасьте компанию от проверок и блокировок Бесплатно получите памятку по грамотному использованию расчетного счета: Отправить

Реклама: ПАО «АК БАРС» БАНК, ИНН: 1653001805, erid: 2W5zFGJYZFE