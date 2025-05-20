Факторинг или кредит: в чем разница и что выбрать бизнесу

Факторинг помогает компаниям улучшить денежный поток, снизить риски, связанные с просрочками платежей, а также упростить управление дебиторской задолженностью.

Механизм работает следующим образом: продавец (поставщик) передает фактору (финансовой организации) документы, подтверждающие отгрузку продукции или оказание услуг. В ответ фактор перечисляет поставщику аванс в процентах от суммы счета. Оставшаяся часть выплачивается после фактического поступления оплаты от покупателя, за вычетом комиссии за услуги факторинга.

Факторинг позволяет бизнесу не ждать поступления оплаты от клиента, а получить большую часть средств сразу после отгрузки товара или оказания услуги.

Факторинг — это инструмент финансирования, при котором компания получает денежные средства от специализированной факторинговой организации (банка или факторинговой компании) за уступку права требования по выставленным, но еще не оплаченным счетам.

Что такое факторинг для бизнеса

Не выводите собственные средства из оборота и оперативно устраняйте кассовые разрывы. Подайте онлайн-заявку в банк и получите деньги в день обращения.

Факторинг без регресса — до 100% финансирования. Услуга без права обратного требования — банк берет на себя риск по неплатежам. Залог и поручительство не нужны.

Факторинг с регрессом — до 95% финансирования. Бизнес получает деньги в день обращения. Залог и поручительство не нужны.

Ак Барс Банк предлагает поставщикам разные варианты факторинга — с регрессом и без:

Ограничена кредитным лимитом. Если бизнесу нужна сумма в рамках лимита, то условия могут быть выгоднее, чем по факторингу

до 100% от товарооборота при факторинге без регресса

до 95% от товарооборота при факторинге с регрессом;

Да. Если возвращать деньги без задержек, то складывается хорошая кредитная история (это «плюс» для бизнеса)

Часто требуется, если лимит превышает оборот на 30% и более

Главное отличие факторинга от кредита в том, что бизнес получает деньги под уступку дебиторской задолженности . В некоторых ситуациях условия по факторингу выгоднее, чем по кредиту. Но бывает и наоборот. Здесь стоит исходить из целей бизнеса, необходимой суммы, пакета документов, условий получения и возврата денежных средств.

Факторинг или кредит: что выбрать бизнесу

Рассмотрим несколько критериев, которые могут повлиять на выбор инструмента финансирования.

1. Сокращение кассовых разрывов

Кредит помогает решать проблему кассовых разрывов. С помощью заемных средств компания может оперативно покрыть временный дефицит оборотных денег. При этом важно учитывать условия кредитования: процентные ставки, сроки погашения и требования к обеспечению. При грамотном планировании кредит также способен поддержать ликвидность и сохранить финансовую устойчивость бизнеса, особенно в периоды сезонных колебаний или роста заказов. Факторинг также помогает сократить кассовые разрывы, так как ускоряет поступление денег от покупателей. Вместо того чтобы ждать окончания отсрочки платежа, поставщик получает большую часть суммы от фактора практически сразу после отгрузки товара или оказания услуги. Это позволяет покрыть текущие расходы, такие как зарплата, закупка материалов или аренда, и избежать ситуации, когда денег не хватает для операционной деятельности. Факторинг, по сути, превращает дебиторскую задолженность в «живые» деньги и обеспечивает стабильность финансовых потоков.

2. Привлечение новых клиентов

Кредит может стать инструментом для расширения бизнеса и активной работы с новыми клиентами. Заемные деньги позволяют финансировать производство, закупку товара или запуск маркетинговых кампаний, направленных на привлечение покупателей. Это особенно актуально в ситуациях, когда требуется быстрое увеличение объемов продаж или выход на новые рынки. Кредит предоставляет компании необходимую финансовую «подушку», в том числе для поддержки гибкой ценовой политики. Факторинг позволяет предлагать клиентам отсрочку платежа без ущерба собственным денежным потокам. Это конкурентное преимущество, которое помогает удержать существующих клиентов и привлечь новых, которые ценят гибкие условия оплаты. Например, с факторингом от Ак Барс Банка можно предоставить покупателю отсрочку платежа до 120 дней без залога и поручительства.

3. Работа с долговой нагрузкой

Кредит предполагает четкие долговые обязательства: сумма займа, процентная ставка, график погашения. Кредит отражается на балансе компании как обязательство и влияет на финансовые коэффициенты — это может ограничить доступ к другим источникам финансирования. С другой стороны, кредит — это проверенный и универсальный инструмент, с которым легко планировать будущие платежи и контролировать финансовую нагрузку. Компании со стабильным денежным потоком и высоким кредитным рейтингом часто успешно используют кредиты без риска перегрузки долговыми обязательствами — особенно при четком финансовом планировании и соблюдении условий займа. Факторинг. Если использовать факторинг без регресса, то банк-фактор возьмет на себя риск неплатежеспособности покупателя. Поставщик получает деньги и больше не отвечает за оплату со стороны покупателя. В этом случае нет прямого долгового обязательства перед фактором. Такой вид факторинга может стоить дороже обычного, но и банк не будет требовать компенсировать долг, если дебитор по каким-то причинам не станет платить. Дополнительный плюс — более тщательная проверка покупателя банком и возможность дальнейшей работы через факторинг с регрессом с меньшей комиссией. Факторинг не увеличивает долговую нагрузку и кредиторскую задолженность в балансе. Финансовые показатели не страдают, а значит у поставщика больше шансов воспользоваться и другими инструментами для привлечения финансирования.

4. Увеличение оборотных средств

Кредит — это источник пополнения оборотных средств, особенно когда компания сталкивается с необходимостью разовых крупных вложений или временного увеличения оборота. Получив кредит, бизнес может сразу задействовать необходимую сумму для покрытия текущих расходов, на закупки, модернизацию оборудования или запуск нового направления. При этом кредит дает больше свободы в использовании средств — деньги можно использовать на разные цели. Но оформление кредита требует времени, подготовки документов и прохождения процедур оценки платежеспособности, а также предполагает регулярные выплаты по графику. Факторинг способствует росту оборотных средств за счет реинвестирования полученных от продаж денег. Деньги от банка-фактора поступают быстрее, чем ждать от покупателя оплату с отсрочкой или пройти все этапы одобрения и сбора документов для кредита. Ускоренное поступление средств от фактора, вместо ожидания отсроченной оплаты от покупателей, позволяет: Увеличить объемы закупок сырья или товаров для увеличения объемов производства и продаж.

Предложить более выгодные условия поставщикам за счет более крупных заказов и оперативных оплат.

Инвестировать в развитие. Освободившиеся средства можно направить на маркетинг, расширение производства, разработку новых продуктов.

Погасить краткосрочные обязательства. Быстрое получение средств позволяет своевременно оплачивать счета и избегать просрочек, поддерживая хорошую кредитную историю.

5. Сроки получения финансирования