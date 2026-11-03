Уточненная налоговая декларация в 2026–2027 годах: когда подавать и как избежать штрафа 

Как заполнить уточненную налоговую декларацию

При заполнении уточненки учтите несколько особенностей.

Форма декларации. Уточненку заполняйте по той же форме, что и первичную декларацию. Если исправляете отчетность 2024 года, берите форму, которая действовала в 2024 году, даже если она уже устарела. Бланк можно скачать из справочно-правовой системы или получить в налоговом органе.

Можно воспользоваться сервисом ФНС. В строке «За период» выберите не год, за который нужна информация о декларации, а период, с которого декларация вступила в силу. Например, для декларации по УСН за 2024 год выберите период с 02.01.2025 по 31.12.2026, а не с 03.04.2023 по 01.01.2025.

Рисунок. Поиск бланка декларации в сервисе ФНС

Номер корректировки. В поле «Номер корректировки» на титульном листе укажите порядковый номер декларации. В первичной декларации — «0», в первой уточненке — «1», во второй — «2» и так далее. Если в уточненке указать «0», система не примет отчетность и налогоплательщик получит сообщение об ошибке.

Все данные первичной декларации. Перенесите в уточненку все сведения из первички — верные и исправленные. Если отразить только новые данные, для налогового органа это будет полное изменение информации, а не уточнение старой.

Часто такую ошибку допускают физлица при сдаче уточненки 3-НДФЛ по налоговым вычетам. Например, в первичной отчетности был имущественный вычет. Декларация прошла проверку, вычет предоставили в полном объеме. Потом налогоплательщик вспомнил, что у него были еще расходы на лечение и обучение в этом же году. Он подал уточненку и отразил в ней только соцвычет за лечение. Он решил, что имущественный вычет указывать не нужно — его уже получили. Налоговики проанализируют данные и увидят, что физлицо отказалось от права на имущественный вычет. После проверки они доначислят НДФЛ, который ранее вернули из бюджета.

Сопроводительное письмо к декларации. Это право, а не обязанность. Официального бланка нет. Организация или ИП может подготовить письмо в простой письменной форме. Укажите:

налоговый орган, куда направляете пояснения;

сведения о налогоплательщике;

налог и период, за который сдаете уточненку;

причины, по которым корректируете первичную отчетность;

сумму налога к доплате или возврату.