Уточненная налоговая декларация в 2026–2027 годах: когда подавать и как избежать штрафа 

Самое главное
Уточненку сдают обязательно, если ошибка занизила налог к уплате. Еще один повод — требование ИФНС внести изменения в первичную отчетность.
Уточненку заполняют по той же форме и сдают в ИФНС тем же способом, что и первичную декларацию.
В декларации указывают все данные первичной отчетности с исправлениями.
Чтобы избежать штрафа, до подачи уточненки доплатите налог по ней и пени.
Когда уточненная декларация — обязанность налогоплательщика
Уточненку сдают, если в первичной отчетности есть ошибки, которые занизили налог. Найти их может сам налогоплательщик или налоговый орган.
Обязанность сдать уточненку возникает у организации или ИП в таких случаях:
техническая или арифметическая ошибка — например, неверно просуммировали показатели, неправильно определили доход, применили вычет или ставку;
из ИФНС пришло требование внести изменения в первичную отчетность из-за расхождений между данными налоговой и сведениями в отчетности;
ошиблись в расчете налоговой базы в декларации по налогу на прибыль с убытком;
пропустили срок подтверждения нулевой ставки по НДС;
продали основное средство на УСН «доходы минус расходы» до истечения трех лет с момента учета расходов на его покупку — или пяти лет для недвижимости (п. 3 ст. 346.16 НК).
сдали единую упрощенную декларацию неправомерно.
Когда уточненка — право, а не обязанность
Если ошибка не занизила налог, уточненку можно не подавать. Это право налогоплательщика.
Уточненку подают добровольно, если:
ошибка привела к переплате налога;
нашли техническую ошибку, которая не повлияла на сумму налога к уплате или возврату;
ИФНС требует пояснения по ошибкам в декларации, которые не влияют на сумму налога к уплате.
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Как заполнить уточненную налоговую декларацию
При заполнении уточненки учтите несколько особенностей.
Форма декларации. Уточненку заполняйте по той же форме, что и первичную декларацию. Если исправляете отчетность 2024 года, берите форму, которая действовала в 2024 году, даже если она уже устарела. Бланк можно скачать из справочно-правовой системы или получить в налоговом органе.
Можно воспользоваться сервисом ФНС. В строке «За период» выберите не год, за который нужна информация о декларации, а период, с которого декларация вступила в силу. Например, для декларации по УСН за 2024 год выберите период с 02.01.2025 по 31.12.2026, а не с 03.04.2023 по 01.01.2025.
Номер корректировки. В поле «Номер корректировки» на титульном листе укажите порядковый номер декларации. В первичной декларации — «0», в первой уточненке — «1», во второй — «2» и так далее. Если в уточненке указать «0», система не примет отчетность и налогоплательщик получит сообщение об ошибке.
Все данные первичной декларации. Перенесите в уточненку все сведения из первички — верные и исправленные. Если отразить только новые данные, для налогового органа это будет полное изменение информации, а не уточнение старой.
Часто такую ошибку допускают физлица при сдаче уточненки 3-НДФЛ по налоговым вычетам. Например, в первичной отчетности был имущественный вычет. Декларация прошла проверку, вычет предоставили в полном объеме. Потом налогоплательщик вспомнил, что у него были еще расходы на лечение и обучение в этом же году. Он подал уточненку и отразил в ней только соцвычет за лечение. Он решил, что имущественный вычет указывать не нужно — его уже получили. Налоговики проанализируют данные и увидят, что физлицо отказалось от права на имущественный вычет. После проверки они доначислят НДФЛ, который ранее вернули из бюджета.
Сопроводительное письмо к декларации. Это право, а не обязанность. Официального бланка нет. Организация или ИП может подготовить письмо в простой письменной форме. Укажите:
налоговый орган, куда направляете пояснения;
сведения о налогоплательщике;
налог и период, за который сдаете уточненку;
причины, по которым корректируете первичную отчетность;
сумму налога к доплате или возврату.
Исключение — только для НДС. По НДС письмо направляют в электронном виде по формату, который рекомендует ФНС в письме от 30.04.2026 № ЕА-36-15/3541@.
Как и в какой срок направить уточненную декларацию в ИФНС
Отдельного срока для подачи уточненной декларации Налоговый кодекс не устанавливает. Если ИФНС направила требование о представлении пояснений, ответ нужно направить в течение пяти рабочих дней. Если ошибка привела к занижению налога, вместе с пояснениями или после них подают уточненку с соблюдением условий освобождения от штрафа по ст. 81 НК.
В остальном срок сдачи уточненки влияет на привлечение налогоплательщика к ответственности.
Период сдачи уточненки
Ответственность
До окончания срока сдачи отчетности
Налогоплательщика не привлекают к ответственности независимо от того, доплатил ли он налог и пени
После окончания срока сдачи декларации но до срока уплаты налога
Налогоплательщика не привлекают к ответственности, если он доплатил налог и пени до подачи уточненки
После истечения всех сроков, но с доплатой налога и пеней перед подачей
Налогоплательщика не привлекают к ответственности, если он подал уточненку до момента, когда узнал об обнаружении ошибки ИФНС или о назначении выездной проверки, и до подачи уточненки доплатил налог и пени
После истечения всех сроков и без уплаты налога и пеней или с уплатой после подачи
Штраф по ст. 122 НК — 20% от неуплаченной по уточненке суммы налога
После получения требования от ИФНС или после назначения ВПН
Уточненную декларацию направляйте в налоговую инспекцию в той же форме, что и первичную:
на бумаге — лично или через представителя;
по почте — заказным письмом с описью вложения;
в электронной форме.
В некоторых случаях доступен только один способ — электронный. Например, для отчетности по НДС.
Ответственность за сдачу уточненной декларации
Сдача уточненки — не основание привлекать налогоплательщика к ответственности. Но она может последовать, если к моменту сдачи декларации налог и пени не доплатили.
Как видно из таблицы, организации или ИП освобождаются от ответственности, если подали уточненку до того, как налоговая нашла ошибку, и доплатили налог и пени до сдачи декларации.
Если уточненку подали после того, как налогоплательщик узнал о назначении проверки или обнаружении нарушения, освобождения от ответственности не будет.
Чек-лист по подготовке уточненной декларации
Выберите форму декларации, действовавшую в период сдачи первички.
Укажите номер корректировки на титульном листе. Для первой уточненки — «1», для второй — «2» и так далее.
Перенесите в декларацию все сведения из первички — верные и исправленные.
Если по уточненке налог к доплате, доплатите его и пени.
Приложите к декларации пояснительную записку и документы, которые подтверждают изменения.
Направьте декларацию в налоговую инспекцию тем же способом, что и первичку, как только обнаружите ошибку. На требование ИФНС о пояснениях ответьте в течение пяти рабочих дней.
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Итоги: когда уточненка обязательна, а когда нет
Если ошибка не занизила налог, сдавать уточненку не обязательно.
Уточненку сдают по той же форме и тем же способом, что и первичную.
Если сдать уточненку до истечения срока подачи декларации, штрафа по ст. 122 НК не будет. Если подать после срока сдачи, но до срока уплаты налога, нужно до подачи уточненки доплатить налог и пени.
Налогоплательщика не привлекут к ответственности и при сдаче уточненки после всех сроков, если он подал ее до момента, когда узнал об обнаружении ошибки ИФНС или о назначении выездной проверки, и до подачи доплатил налог и пени.
Если уточненку приходится подавать регулярно, стоит проверить, как организована работа с отчетностью. «Онлайн-бухгалтерия» от партнера Ак Барс Банка формирует отчеты для ФНС и других органов, рассчитывает налоги и напоминает о сроках через персональный календарь. Сервис консультирует круглосуточно, поэтому вопросы по заполнению декларации можно решить без ожидания штатного бухгалтера. Откройте расчетный счет в Ак Барс Банке и подключите сервис впервые — первый месяц бесплатно.
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