Разница между лицевым и расчетным счетом: полное руководство для бизнеса  

Что представляет собой расчетный счет

Расчетный счет — это банковский счет для бизнеса, его открывают коммерческие организации, НКО, ИП и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты). Физлицам без статуса ИП, в том числе самозанятым, он недоступен. Для открытия расчетного счета между клиентом и банком заключается договор банковского счета.

Главное назначение расчетного счета — проведение безналичных платежей. С его помощью организации и ИП:

оплачивают товары, услуги и работы своим контрагентам;

получают денежные средства от покупателей — физических и юридических лиц;

платят налоги, страховые взносы, госпошлины и другие обязательные платежи;

выплачивают зарплату и другие суммы сотрудникам;

получают банковские кредиты и займы, а также погашают задолженность;

хранят оборотные средства и переводят деньги между своими счетами.

Кроме того, банк может предложить дополнительные сервисы: эквайринг, корпоративные карты, интеграцию с 1С, валютные операции. Набор услуг зависит от тарифа, а обслуживание, как правило, платное.

Расчетно-кассовое обслуживание в Ак Барс Банке позволяет вести безналичные расчеты, снимать и вносить наличные без комиссии в пределах лимитов тарифа, а банковскими сервисами управлять в одном месте.

Если вы планируете в дальнейшем брать кредит или пользоваться другими видами финансирования, имеет значение, обслуживаетесь ли вы в выбранном банке. Кредитору проще оценить финансовое состояние действующего клиента. Он видит обороты, регулярность поступлений и платежную дисциплину. Это может ускорить рассмотрение заявки и повлиять на условия кредитования, например процентную ставку или перечень необходимых документов. Поэтому при выборе банка стоит учитывать как тарифы на обслуживание, так и возможности дальнейшего сотрудничества.

Номер расчетного счета состоит из 20 цифр. У негосударственных организаций он обычно начинается с комбинации «407», у ИП — с «40802».

Организация вправе открыть сразу несколько расчетных счетов, в том числе в разных банках. Перед открытием банк проверяет документы клиента и при наличии предусмотренных законом оснований может отказать в обслуживании.