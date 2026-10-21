Разница между лицевым и расчетным счетом: полное руководство для бизнеса  

Самое главное:
Расчетный счет нужен бизнесу для работы с клиентами и поставщиками, уплаты налогов и выплаты зарплаты сотрудникам.
Лицевой счет в узком смысле — это счет физлица, который он использует для личных нужд.
Закон прямо не обязывает открывать расчетный счет, но организациям на практике без него не обойтись, а ИП он понадобится по мере роста бизнеса.
Использовать личный счет физлица вместо расчетного не рекомендуется. Экономия на обслуживании может обернуться ограничениями со стороны банка и вопросами налоговой.
Что представляет собой расчетный счет
Расчетный счет — это банковский счет для бизнеса, его открывают коммерческие организации, НКО, ИП и лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты). Физлицам без статуса ИП, в том числе самозанятым, он недоступен. Для открытия расчетного счета между клиентом и банком заключается договор банковского счета.
Главное назначение расчетного счета — проведение безналичных платежей. С его помощью организации и ИП:
оплачивают товары, услуги и работы своим контрагентам;
получают денежные средства от покупателей — физических и юридических лиц;
платят налоги, страховые взносы, госпошлины и другие обязательные платежи;
выплачивают зарплату и другие суммы сотрудникам;
получают банковские кредиты и займы, а также погашают задолженность;
хранят оборотные средства и переводят деньги между своими счетами.
Кроме того, банк может предложить дополнительные сервисы: эквайринг, корпоративные карты, интеграцию с 1С, валютные операции. Набор услуг зависит от тарифа, а обслуживание, как правило, платное.
Расчетно-кассовое обслуживание в Ак Барс Банке позволяет вести безналичные расчеты, снимать и вносить наличные без комиссии в пределах лимитов тарифа, а банковскими сервисами управлять в одном месте.
Если вы планируете в дальнейшем брать кредит или пользоваться другими видами финансирования, имеет значение, обслуживаетесь ли вы в выбранном банке. Кредитору проще оценить финансовое состояние действующего клиента. Он видит обороты, регулярность поступлений и платежную дисциплину. Это может ускорить рассмотрение заявки и повлиять на условия кредитования, например процентную ставку или перечень необходимых документов. Поэтому при выборе банка стоит учитывать как тарифы на обслуживание, так и возможности дальнейшего сотрудничества.
Номер расчетного счета состоит из 20 цифр. У негосударственных организаций он обычно начинается с комбинации «407», у ИП — с «40802».
Организация вправе открыть сразу несколько расчетных счетов, в том числе в разных банках. Перед открытием банк проверяет документы клиента и при наличии предусмотренных законом оснований может отказать в обслуживании.
Можно ли вести бизнес без расчетного счета
Закон не обязывает ООО и ИП открывать расчетный счет сразу после регистрации. Формально бизнес вправе работать без него, но это существенно ограничивает возможности расчетов.
Например, организация может платить налоги только в безналичной форме, а наличные расчеты между юрлицами и ИП ограничены 100 000 руб. по одному договору (п. 4 Указания Банка России от 09.12.2019 № 5348-У). Также п. 2 ст. 861 ГК предусматривает безналичный порядок расчетов между коммерческими субъектами. При этом допускается оплата наличными с учетом установленных ограничений.
Без расчетного счета компания не сможет подключить обычный банковский эквайринг — а это ограничит способы оплаты для покупателей. Также возникнут сложности с безналичными расчетами с поставщиками, участием в закупках и получением финансирования.
Для ИП требования мягче. Предприниматель с небольшими оборотами может работать только с наличными, если:
общая сумма наличных расчетов с другими ИП и организациями по одному договору не превышает 100 000 руб.;
оплату от физлиц он принимает наличными с соблюдением требований к применению ККТ.
Налоги ИП вправе перечислять на ЕНС с обычной банковской карты физлица через сервисы ФНС, Госуслуги или приложение банка. Для этого открывать расчетный счет необязательно. Так могут работать небольшие розничные торговые точки, мастера по ремонту и специалисты сферы обслуживания.
По мере роста бизнеса возникает необходимость рассчитываться с поставщиками на более крупные суммы, оформлять кредиты или лизинг. В этих случаях без расчетного счета работать значительно сложнее.
Что такое лицевой счет и чем он отличается от расчетного
Лицевой счет — более широкое понятие, чем расчетный счет. В широком смысле это учетная запись, которая используется для отражения операций конкретного человека или организации. Лицевые счета применяются не только в банковской сфере, но и в других системах учета.
Например, лицевой счет используется для начисления платы за ЖКУ, учета расчетов с оператором связи, пенсионных прав граждан в СФР (номер индивидуального лицевого счета — СНИЛС), а также в казначействе.
В банковской сфере под лицевым счетом в обиходе часто понимают личный счет физлица, который он использует для собственных нужд, а не для бизнеса. По банковской терминологии такой счет называется текущим. Его открывают по договору банковского счета, часто вместе с дебетовой картой.
Гражданин может распоряжаться средствами на нем: получать зарплату, оплачивать услуги, откладывать и хранить сбережения. Личные счета физлиц используются и при расчетах с бизнесом. Типичный пример — зарплатный проект, когда банк открывает сотрудникам компании текущие счета, на которые поступает зарплата с расчетного счета работодателя.
При этом текущие счета физлиц не предназначены для предпринимательских расчетов. Если ИП регулярно принимает на личный счет оплату от клиентов или рассчитывается с поставщиками, банк может запросить пояснения и документы, а при наличии оснований — ограничить операции или отказать в обслуживании. Исключение предусмотрено для самозанятых без статуса ИП — они вправе получать доходы от деятельности на НПД на текущий счет.
Чем отличаются расчетный и лицевой счет
Понятия расчетного и лицевого счета нередко смешивают. Для предпринимателей, особенно начинающих, разница может быть неочевидна.
Главное отличие расчетного счета от личного текущего — для кого он открывается и для каких целей используется. Собрали основные различия в таблицу.
Расчетный счет
Лицевой (личный текущий счет физлица)
Для кого
Организации, ИП, лица, занимающиеся частной практикой
Физлица, в том числе самозанятые без статуса ИП
Для чего
Деятельность бизнеса, в том числе расчеты с клиентами и поставщиками, налоги, зарплата
Личные нужды, например получение зарплаты, оплата услуг, накопления, для самозанятых — получение вознаграждения
Как открывается
По договору банковского счета
По договору банковского счета, часто вместе с дебетовой картой
Документы для открытия
ИП: обычно паспорт и ИНН. Организация: документы о регистрации и полномочиях руководителя, при необходимости устав
Обычно паспорт физлица
Стоимость
Зависит от тарифа, бывают тарифы с бесплатным обслуживанием
Как правило, бесплатно или зависит от условий банковского продукта
Дополнительные сервисы
Эквайринг, корпоративные карты, интеграция с бухгалтерией, валютные операции
Переводы, платежи, карты и другие услуги для физлиц
Если использовать не по назначению
Операции должны соответствовать требованиям закона и условиям обслуживания
Предпринимательские платежи ИП могут привести к ограничениям со стороны банка
Как работать с расчетным счетом ИП без ошибок и рисков блокировок
От открытия до пополнения счета
Почему не стоит использовать лицевой счет вместо расчетного
Юридически ИП — это физлицо, а не коммерческая организация. Поэтому у него могут быть личные дебетовые карты и банковские счета, открытые как у обычного гражданина. Возникает соблазн не открывать расчетный счет, сэкономить на банковском обслуживании и принимать оплату от клиентов на личную карту. Но у такой экономии есть свои риски.
Важно. Налоговый кодекс и другие федеральные законы не предусматривают отдельного штрафа за использование личного счета в предпринимательской деятельности. Но текущие счета физлиц не предназначены для расчетов ИП с клиентами и контрагентами. Поэтому у банка могут возникнуть основания для ограничений.
Блокировка карты или счета
Банки обязаны контролировать операции клиентов по закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ, направленному на противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. Если на личную карту регулярно поступают деньги от разных людей и компаний или клиент часто снимает крупные суммы наличными, банк может запросить пояснения и подтверждающие документы.
Если операция вызовет подозрения, банк вправе отказать в ее проведении, а при наличии предусмотренных законом оснований — расторгнуть договор банковского счета.
Вопросы со стороны ФНС
Использование личного счета для бизнеса может вызвать вопросы и у налоговой. Например, если предприниматель принимает на него оплату от клиентов, но не учитывает эти поступления при расчете налогов.
Банки обязаны сообщать ФНС об открытии и закрытии счетов, а по мотивированному запросу налогового органа — предоставлять сведения об операциях (п. 1.1 и 2 ст. 86 НК). Если инспекция обнаружит расхождения между поступлениями и задекларированными доходами, предпринимателю придется объяснять, какие переводы связаны с бизнесом, а какие носят личный характер.
Сложности с подтверждением расходов
Еще один риск — сложности с подтверждением затрат, связанных с предпринимательской деятельностью.
Если ИП на УСН «Доходы минус расходы» или ОСНО оплачивает с личной карты аренду, материалы или услуги подрядчиков, ему потребуется подтвердить, что эти расходы связаны с бизнесом. Для этого нужны договоры, чеки, акты и другие документы.
Сам по себе платеж с личного счета не лишает предпринимателя права учесть расходы при расчете налогов. Но без подтверждающих документов ФНС может исключить такие суммы из налоговой базы.
В итоге экономия на банковском обслуживании может обернуться дополнительными сложностями. Чтобы разделить личные и предпринимательские операции, откройте расчетный счет. В Ак Барс Банке для малого бизнеса есть тарифы на расчетно-кассовое обслуживание стоимостью от 690 руб. в месяц.
При этом первый месяц обслуживания бесплатный, а дальше платить не нужно при выполнении одного из условий. Например, достаточно поддерживать среднемесячный остаток на счете от 300 000 руб., оплачивать покупки бизнес-картой на сумму от 50 000 руб. в месяц или перечислять через банк зарплату на общую сумму от 75 000 руб. в месяц.
Как открыть расчетный счет
Порядок открытия счета для бизнеса зависит от банка. В большинстве случаев заявку можно подать онлайн. Клиент направляет документы, проходит идентификацию и подписывает договор. Для ИП обычно достаточно паспорта и ИНН. От организации могут потребоваться документы о регистрации, паспорт руководителя, документ о его назначении (решение, приказ) и устав.
Открытие расчетного счета обычно занимает от нескольких часов до нескольких рабочих дней. Реквизиты зарезервированного счета некоторые банки предоставляют сразу после подачи заявки, но полноценно пользоваться им получится после завершения проверки и заключения договора.
При выборе банка рекомендуем учитывать следующие критерии:
Стоимость обслуживания и состав тарифа — количество бесплатных платежей, комиссии за переводы на личную карту, лимиты на снятие наличных.
Наличие бесплатного тарифа или пробного периода, что актуально при небольших оборотах.
Удобство интернет-банка и мобильного приложения.
Качество поддержки и возможность закрепления персонального менеджера.
Интеграция с бухгалтерией.
Стоит также посмотреть, какие дополнительные сервисы банк предлагает бизнесу. Например, в линейке Ак Барс Банка есть:
торговый эквайринг без платы за аренду терминала и с комиссией от 1,4% оборота;
зарплатный проект с зачислением за 30 минут без комиссии;
онлайн-бухгалтерия с отдельным счетом для налоговых накоплений;
Подробные условия можно узнать на сайте банка.
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