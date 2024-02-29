RPA-роботизация работы с 1С. Интеграции без изменения конфигурации и доработок

И сегодня поговорим о наиболее очевидном (для RPA) взаимодействии с программой — через пользовательский интерфейс. Напомним, что именно программные роботы умеют так работать, подробнее в нашей вводной статье о технологии Robotic Process Automation.
«Зачем через пользовательский интерфейс?» — воскликнут здесь некоторые 1С-разработчики — «Все, что может быть сделано программными средствами 1С, должно быть сделано только ими, и точка».
У бизнеса, однако, свой взгляд на мир, попроще. Если какая-то задача может быть решена альтернативными методами — и при этом быстрее / дешевле — это повод к таким методам как минимум присмотреться.
Пример из нашего кейса.
Заказчик (холдинг) работает с несколькими десятками банков, в том числе зарубежными. По всем ним необходимо 2 раза в день скачивать выписки — и с этой задачей прекрасно справляется робот, о котором мы рассказывали в одной из статей нашего блога.
А далее эти выписки нужно загружать в 1С.
Нюанс в том, что банки не только российские, с форматом загрузки TXT. Зарубежные же подгружаются в 1С кто в формате XLS, кто CSV, каждый в своем разделе.
Поэтому не было смысла писать доработку 1С, которая бы подгружала уже скачанные роботом выписки. Проще доработать робота под бизнес-процесс заказчика, что мы и реализовали.
После скачивания выписок робот:
открывает 1С через пользовательский интерфейс, как обычный бухгалтер;
кликает на нужные пункты меню;
выбирает нужные параметры, загружает выписки каждую в свой раздел;
закрывает 1С;
высылает отчет о своей работе на e-mail.
Основное преимущество RPA-роботизации заключается в возможности автоматизации сквозных бизнес-процессов, включающих разные системы, приложения и веб-сайты. 1С — одна из систем, работа с которой успешно роботизируется.
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