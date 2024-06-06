Люди останутся без работы? Или стоит ли бояться роботизации

Отношение к роботизации в обществе неоднозначное. Ее сторонники считают, прогресс в XXI веке иначе невозможен, а противники опасаются, что повсеместная замена человека машиной приведет к массовой безработице. Как на самом деле внедрение роботов влияет на рынок труда в целом и на отдельно взятую компанию в частности?

Роботы отберут работу у людей

Вопрос о том, как влияет автоматизация на рынок труда, окружают многочисленные мифы и заблуждения. На самом деле, технический прогресс исторически ведет к исчезновению старых рабочих мест и одновременному созданию новых, более высокотехнологичных и более высокооплачиваемых.

В итоге рынок труда получает пользу от внедрения технологий, несмотря на предположения о вреде автоматизации для занятости, которые периодически можно встретить в разных публикациях.

Страх людей перед технологиями существовал и раньше, на протяжении практически всей истории человечества. Во времена промышленной революции в Англии ремесленники уничтожали машины, потому что боялись потери работы. А в 1930 году британский экономист Джон Мейнард Кейнс предсказывал появление «технологической безработицы».

Он предполагал, что улучшения в эффективности труда превысят скорость создания новых рабочих вакансий, из-за чего рабочая неделя сократится до 15 часов, а основной деятельностью станет разработка новых продуктов. Прошло почти 100 лет — и прогноз не сбылся (во всяком случае, пока).

Напротив, обнаружились и обратные закономерности. Джеймс Бессен, экономист из Бостонской юридической школы, нашел ряд доказательств того, что технологии, которые предположительно угрожали рабочим местам, зачастую действовали совершенно иначе. К примеру, после ввода в эксплуатацию первых банкоматов в 1970 годах директор Wells Fargo & Co. предположил, что они приведут к сокращению числа отделений и сотрудников.

Действительно, к 2004 году среднее число работников в каждом отделении банка уменьшилось на треть по сравнению с 1988 годом. Тем не менее Бессен обнаружил, что снижение затрат на содержание филиалов привело к увеличению их числа на 43%. Общее количество работников в банках увеличилось по сравнению с 1980 годами, и спектр их обязанностей расширился, в том числе за счет продажи дополнительных услуг клиентам.

С развитием искусственного интеллекта, человекоподобных роботов волна опасений о вреде автоматизации поднялась снова. Так, Илон Маск, основатель Tesla, даже призвал правительства заняться регулированием искусственного интеллекта.

Современные технологии затрагивают интеллектуальный труд, а роботы и нейросети начинают выполнять задачи, которые раньше считались исключительно человеческими. Поэтому можно предположить, что в течение десятилетия общее влияние искусственного интеллекта и робототехники на рынок труда будет значительным, а в некоторых областях технологии могут привести к кардинальным изменениям в течение следующих нескольких лет.

Вряд ли роботы смогут заменить человека везде, но, вероятно, станут незаменимыми помощниками в самых разных сферах — от доставки до образования.

Зачем автоматизировать процессы

Все, о чем говорили выше, показывает значение технологий с точки зрения макроэкономики. Теперь рассмотрим, как внедрение новых технологий может повлиять на деятельность отдельно взятой фирмы.

Автоматизация и роботизация процессов помогают компании:

Улучшить производительность. Автоматизированные системы берут на себя рутинные задачи, позволяют ускорить их выполнение и одновременно уменьшить количество ошибок (так как на качество не будет влиять так называемый «человеческий фактор»).

Например, компания «Аксиоматика» с помощью роботов RPA автоматизировала работу с документами в бухгалтерии, а именно — скачивание нескольких типов реестров (входящие документы, исходящие документы, изменение статусов) из ЭДО Диадок. Роботы приводят реестры к удобочитаемому формату, переименовывают их по маске и помещают в файловое хранилище. Бухгалтера автоматически получают нужные данные и отчеты, а клиенты — реестры неподписанных документов. Благодаря такой системе не приходится напоминать клиентам, что нужно что-то подписать, а процесс согласования занимает гораздо меньше времени. Более подробно о роботизации «напоминалок» — в статье.

Снизить издержки. Сначала роботизация требует вложений, но со временем затраты окупаются. Например, благодаря ей уменьшается количество брака, а также снижаются операционные издержки.

Улучшить качество продукции или услуг. Автоматизированные системы помогают поддерживать стабильное качество продукции или услуги. Например, в автомобилестроении использование роботов для сборки компонентов позволяет стандартизировать качество продукта. Роботы проводят сварочные и сборочные работы с высокой точностью — это минимизирует погрешности.

Улучшить контроль за процессами и их прозрачность. С помощью автоматизации руководство компании оперативно получает подробную информацию о процессах и аналитические данные. Благодаря этому проще контролировать работу компании и принимать управленческие решения.

Сотрудники компании тоже получают выгоды от внедрения автоматизированных систем. Автоматизация берет на себя монотонные и повторяющиеся задачи — у сотрудников освобождается время для выполнения более творческой работы. В свою очередь это повышает их мотивацию и удовлетворенность. Также освоение новых технологий помогает профессиональному росту и развитию новых навыков у сотрудников.

Если говорить о перспективах автоматизации, вряд ли компании откажутся развивать и внедрять новые технологии. Основной их плюс — это повышение эффективности и продуктивности. Те, кто избегает новых технологий, рискуют потерять конкурентоспособность, отстать в плане качества продукции и качества работы сотрудников.

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«Невидимые» роботы

Типичное представление о роботах связано с механическими устройствами, которые выполняют задачи без человеческого вмешательства. К примеру, на складе роботы заняты наполнением продукции, упаковкой, наклейкой этикеток и другой полезной работой. Но существуют и программные роботы (RPA) — это решения, которые выполняют вычисления и фактически имитируют действия сотрудников. Они умеют взаимодействовать с разными типами данных и интерфейсом пользователя.

Благодаря RPA-роботам можно оцифровать процессы, охватывающие разные системы — в том числе и собственноручно написанные приложения, с которыми невозможна классическая интеграция.

С помощью механизмов ИИ робот может обрабатывать информацию по сложным алгоритмам. Например, он умеет проводить сверку с поставщиками, отправлять сообщения в мессенджерах, работать с базами данных, копировать и вставлять данные и т.д.

Фактически RPA-робот представляет собой программу, разработанную для выполнения автоматизированных процессов. Он способен решать задачи в бухгалтерии, финансовом отделе, в отделе кадров и других подразделениях компании.

Так, например, в отделе по работе с клиентами внедрение робота улучшает работу сотрудников поддержки. Он автоматически собирает данные о клиенте из различных систем и предоставляет сотруднику поддержки полную информацию об истории обслуживания. Так сотрудник может сосредоточиться на помощи клиенту, а не на поиске и сборе данных.

Применение RPA в отделе по управлению персоналом позволяет автоматизировать подготовку и выдачу необходимых документов и справок по запросам персонала. Также роботы могут осуществлять поиск и обработку резюме, откликов кандидатов.

RPA открывает новые возможности в оптимизации бизнес-процессов. Вот ключевые преимущества применения роботизации:

Сотрудники получают возможность сконцентрироваться на задачах, требующих интеллектуального вклада, вместо того чтобы тратить время на рутинные действия. Так они могут полностью раскрыть свой творческий и профессиональный потенциал, что, в свою очередь, способствует росту производительности всей команды.

Ошибки в работе исключены, так как роботы действуют строго по заданному алгоритму и не подвержены человеческим факторам, таким как невнимательность или усталость. В отличие от людей, которые могут неправильно ввести данные, робот всегда следует инструкциям и избегает любых опечаток или ошибок в данных.

Увеличьте продуктивность на 50%, и сократите затраты на 45% благодаря RPA-роботизации. «Аксиоматика» сотрудничает с основными вендорами RPA-роботов и подберет наиболее релевантную платформу для ваших задач.

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