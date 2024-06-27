Кейс «Ессентуки»: Распознавание первички (и не только) программным роботом RPA

Заказчик
ХОЛДИНГ АКВА — это крупнейший на Юге РФ производитель минеральной воды — знаменитых Кавказских брендов «Ессентуки», «Нарзан», «Архыз Vita», «Горджи».
Проблема
Логисты работают в 1С:Комплексная автоматизация, бухгалтерия в 1С:КОРП.
Бухгалтера, при проведении документов по доставке, были вынуждены выполнять двойную работу.
Сначала открывать 1С:КА, искать там нужную операцию, сверять сумму в документе и в 1С. И только потом, завершив проверку и своих логистов и внешних подрядчиков, выполнять свои прямые обязанности — проводить первичные документы в бухгалтерской программе.
Задача
Распознавание документов по доставке (акты, счета-фактуры, УПД), поиск операции и сверка сумм по маршрутам в 1С:КА, и внесение в 1С:КОРП.
Дополнительное условие! Проверять даты документов. Бухгалтерия ограничена рамками отчетного периода. Если документ поступил позже, его нужно проводить по специальному сценарию — с учетом заданных бухгалтерией параметров.
Решение
Разработан и внедрен программный робот, который:
распознает первичные документы, поступившие в виде сканов и по ЭДО;
открывает 1С:Комплексная автоматизация, и находит нужную доставку продукции;
сверяет сумму в документе и в системе 1С:КА;
проверяет даты документов — если дата выходит за пределы отчетного периода, робот проводит документ по отдельному сценарию;
открывает 1С:КОРП, формирует и проводит документ.
В качестве бонуса — робот прикрепляет скан-копию документа к проводкам в 1С (это где «скрепочка»). Бухгалтер всегда может посмотреть на исходный документ.
Робот взаимодействует с 1С через пользовательский интерфейс, без необходимости менять и дорабатывать конфигурацию.
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