Автоматизировать «хаос» невозможно. А роботизировать?

Раскроем тему на «живом примере» данного кейса.
Заявки от хлебозаводов как приходили на e-mail в файлах Excel до внедрения программного робота RPA, так продолжили приходить и после.
Торговые точки были внесены в «Матрицу по адресам» — обычный файл все в том же Excel, с которым и работали менеджеры. После небольших правок с этим же файлом стал работать робот. Все просто 🙂. При появлении новых точек и внесении изменений, редактирование этого файла менеджером занимает пару минут.
И так далее. Изменения бизнес-процесса минимальны, да и они – в сторону упрощения. Просто робот стал выполнять 90% работы. Самой рутинной и нудной.
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