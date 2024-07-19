Автоматизировать «хаос» невозможно. А роботизировать?

Что мешает неработающей системе? Правильно — заказчики! У которых то бизнес-процессы плохо выстроены, то персонал.. гхм.. «криворук» — по мнению некоторых поставщиков, конечно же. Но, всегда ли нужно болезненное изменение бизнес-процессов компании для «автоматизационного счастья»?

Раскроем тему на «живом примере» данного кейса.

Заявки от хлебозаводов как приходили на e-mail в файлах Excel до внедрения программного робота RPA, так продолжили приходить и после.

Торговые точки были внесены в «Матрицу по адресам» — обычный файл все в том же Excel, с которым и работали менеджеры. После небольших правок с этим же файлом стал работать робот. Все просто 🙂. При появлении новых точек и внесении изменений, редактирование этого файла менеджером занимает пару минут.

И так далее. Изменения бизнес-процесса минимальны, да и они – в сторону упрощения. Просто робот стал выполнять 90% работы. Самой рутинной и нудной.

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