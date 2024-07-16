Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA

На страницах блога мы уже рассказывали о роботизации ежедневной работы с «альфой и омегой» клерков всего мира — Excel. Сегодня речь пойдет еще об одном кейсе из этой серии — маршрутизации грузоперевозок.
Для тех, кто пропустил — наши статьи о помощи в рутине финансистам и обработке заказов, заявок и отчетов.
Вообще, заказчиком для маршрутизации ранее была приобретена дорогостоящая, специализированная программа от широко известного бренда. Но, как это часто бывает… программа не работала. Ей не пользовались, «невозможно». Почему — мы не углублялись, но на момент обращения к нам ситуация была классической.
Менеджеры (из отдела малотоннажного транспорта и складской логистики) вручную обрабатывали заказы от хлебозаводов — на доставку хлебобулочных изделий по торговым точкам. Разумеется, заказы приходили на почту в файлах Excel. У каждого хлебозавода — свой шаблон заказа.
В Excel же велась и дальнейшая работа: составлялись маршруты, распределялись по водителям, проставлялись ставки грузоперевозок за рейсы — как для заводов, так и для своего/привлеченного транспорта. И, в конечном итоге, в Excel же формировался сводный отчет — раз в две недели. Хотелось чаще, но сил и времени не хватало.
Вся эта рутина отнимала несколько часов у нескольких человек ежедневно.
Решение
Нами был разработан и внедрен программный робот RPA. В сжатые сроки. За несопоставимые со специализированной (той самой, неработающей) программой деньги. И, робот полностью автоматизировал всю рутину этого процесса:
обработка заказов от хлебозаводов;
формирование маршрутов, с учетом грузоподъемности транспорта;
расчет выплат водителям;
формирование счетов хлебозаводам;
и, «вишенка на торте» — сводный отчет ежедневно, а не раз в две недели.
Время работы робота — 20 минут. Запускается кликом по кнопке.
Слова о том, что робот превзошел все ожидания, это не пустой звук. На нашем сайте вы найдете отзыв заказчика.
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