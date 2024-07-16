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Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA

Мы разработали программного робота RPA, и… робот превзошел все ожидания нашего заказчика (одна из крупнейших транспортных компаний страны).
Маршрутизация грузоперевозок программным роботом RPA
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На страницах блога мы уже рассказывали о роботизации ежедневной работы с «альфой и омегой» клерков всего мира — Excel. Сегодня речь пойдет еще об одном кейсе из этой серии — маршрутизации грузоперевозок

Для тех, кто пропустил — наши статьи о помощи в рутине финансистам и обработке заказов, заявок и отчетов.

Вообще, заказчиком для маршрутизации ранее была приобретена дорогостоящая, специализированная программа от широко известного бренда. Но, как это часто бывает… программа не работала. Ей не пользовались, «невозможно». Почему — мы не углублялись, но на момент обращения к нам ситуация была классической. 

Менеджеры (из отдела малотоннажного транспорта и складской логистики) вручную обрабатывали заказы от хлебозаводов — на доставку хлебобулочных изделий по торговым точкам. Разумеется, заказы приходили на почту в файлах Excel. У каждого хлебозавода — свой шаблон заказа. 

В Excel же велась и дальнейшая работа: составлялись маршруты, распределялись по водителям, проставлялись ставки грузоперевозок за рейсы — как для заводов, так и для своего/привлеченного транспорта. И, в конечном итоге, в Excel же формировался сводный отчет — раз в две недели. Хотелось чаще, но сил и времени не хватало.

Вся эта рутина отнимала несколько часов у нескольких человек ежедневно. 

Решение

Нами был разработан и внедрен программный робот RPA. В сжатые сроки. За несопоставимые со специализированной (той самой, неработающей) программой деньги. И, робот полностью автоматизировал всю рутину этого процесса:

  • обработка заказов от хлебозаводов; 

  • формирование маршрутов, с учетом грузоподъемности транспорта;

  • расчет выплат водителям;

  • формирование счетов хлебозаводам;

  • и, «вишенка на торте» — сводный отчет ежедневно, а не раз в две недели.

Время работы робота20 минут. Запускается кликом по кнопке. 

Слова о том, что робот превзошел все ожидания, это не пустой звук. На нашем сайте вы найдете отзыв заказчика. 

Заказывайте внедрение программных роботов RPA и побеждайте рутину и вы!

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