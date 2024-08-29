RPA и Росфинмониторинг

Программная роботизация взаимодействия с Росфинмониторингом давно применяется, но… среди кейсов традиционно фигурирует один: «робот зашел на сайт РФМ — вбил ФИО в строку поиска — проверил гражданина на нахождение в списках нехороших людей». Неплохо, но взаимоотношения с Росфинмониторингом на этом не исчерпываются. Давайте посмотрим на еще несколько направлений.

И сегодня поговорим о самом простом — ознакомлении организации с перечнем лиц, причастных к экстремизму, терроризму и прочим нехорошим делам.

Росфинмониторинг доводит данные перечни до сведения только через личный кабинет на официальном сайте.

А ведь было бы неплохо получать эти списки на электронную почту, например. Или в CRM. Или в Телеграмм. Или просто сохранять в файловом хранилище. А потом с этими перечнями вдумчиво знакомиться. Но, такой возможности нет. Факт скачивания фиксируется в личном кабинете.

«А что, если скачивать списки будет робот RPA? И далее их предоставлять на ознакомление ответственным лицам?» — спросили нас ответственные лица одного из заказчиков. «Сделаем» — ответили мы. И сделали.

Количество обрабатываемых организаций — любое. Рассылка перечней — куда удобно заказчику. Скачиваемые перечни:

«Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

«Перечень лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества».

«Перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН».

Все действия логируются, результаты работы робота фиксируются в отчете.

Меньше времени на рутину по скачиванию, больше — на изучение списков и перечней.

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