Автоматизация в частной медицине: какие повторяющиеся задачи в медучете пора передавать роботам

Прием новых заявок от клиентов.

Несмотря на распространенность систем электронных медкарт, некоторые клиники по-прежнему вручную планируют прием пациентов. К тому же системы не всегда могут отобразить доступность записи на прием в режиме реального времени из-за проблем с синхронизацией данных. В результате врачи вручную вводят данные о приеме — а это время можно было бы потратить на диагностику и лечение пациентов.

При заполнении пациентом формы для записи на прием онлайн технологии RPA могут автоматически обработать поступившие данные, составить краткий отчет и расписание приема.

Оцифровка документов.

RPA-роботы используют технологии распознавания текста и изображений для извлечения данных из бумажных или сканированных документов. Например, робот может распознавать медицинские карты и полисы.

После извлечения данных роботы могут организовать документы в соответствии с требованиями клиники, а затем загрузить их в централизованное или облачное хранилище, чтобы у медперсонала был легкий и быстрый доступ к нужной информации.

Рассылка сообщений клиентам.

RPA-роботы могут автоматически обрабатывать входящие запросы с веб-сайта клиники, отвечая на типовые вопросы клиентов. Более сложные запросы они могут направлять на соответствующий персонал. Фактически это интеграция RPA в телемедицинские услуги для проведения онлайн-скрининга и содействия диагностике.

Также роботам можно доверить массовую рассылку писем с информацией о новостях, изменениях или напоминаниями о запланированных визитах.

Выставление счетов.

RPA-роботы могут взять на себя задачи по созданию, отправке и отслеживанию счетов поставщикам клиники, чтобы упростить работу бухгалтера.

Внесение информации о пациенте в систему.

За ограниченное время приема врач должен успеть внести ключевую информацию о пациенте в информационную систему, подгрузить свежие снимки и анализы, да еще и уложиться в ограниченное время. Система RPA позволит снять с врача эту часть работы и сфокусировать внимание на пациенте, его проблеме и подборе терапии.

Отправка напоминаний пациентам.

RPA-роботов можно использовать для управления уходом за пациентами клиники после выписки. Например, робот может:

отправлять напоминания о важных действиях, таких как прием лекарств или соблюдение плана питания;

напоминать об измерении артериального давления;

если пациент отправляет данные о своем здоровье (например, в специальный бот), RPA-робот может обрабатывать эти данные и уведомлять медицинских работников, когда состояние пациента вызывает беспокойство.

Таким образом, RPA действует как форма связи между клиникой и пациентом, который продолжает лечение дома.

Расчет заработной платы медицинских работников.

RPA-роботы могут автоматически собирать данные о рабочем времени сотрудников из систем учета или других источников, таких как электронные табели учета рабочего времени, а также учитывать сведения о больничных, отпусках и совместительствах.

На основе собранных данных роботы выполняют расчет заработной платы — для этого они используют заранее настроенные формулы и правила.