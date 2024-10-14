Аксиоматика
Ведение бизнеса

Автоматизация в частной медицине: какие повторяющиеся задачи в медучете пора передавать роботам

Автоматизация в медицине освобождает медицинский персонал от рутинных задач и улучшает качество обслуживания пациентов. Рассказываем, какие задачи можно автоматизировать в медучете с помощью RPA-роботов.

Что такое автоматизация RPA

Сотрудники, которые работают за компьютером, часто выполняют рутинные задачи, такие как постоянное открытие почты в поисках сообщений от конкретных людей или перенос данных между приложениями. На это уходит много времени — в результате работники уделяют меньше внимания основной деятельности, ради которой они пришли в компанию. 

Частично оптимизировать этот процесс может аутсорсинг. Но современные технологии не стоят на месте — теперь есть возможность поручить выполнение этой рутины компьютеру с помощью роботизированной автоматизации процессов, или RPA.

Это программное обеспечение позволяет задать машине конкретный алгоритм действий и затем просто активировать его нажатием одной кнопки, после чего программа выполнит всю работу.

Какие процессы можно автоматизировать с помощью RPA-роботов в частной клинике

  • Прием новых заявок от клиентов.

Несмотря на распространенность систем электронных медкарт, некоторые клиники по-прежнему вручную планируют прием пациентов. К тому же системы не всегда могут отобразить доступность записи на прием в режиме реального времени из-за проблем с синхронизацией данных. В результате врачи вручную вводят данные о приеме — а это время можно было бы потратить на диагностику и лечение пациентов.

При заполнении пациентом формы для записи на прием онлайн технологии RPA могут автоматически обработать поступившие данные, составить краткий отчет и расписание приема.

  • Оцифровка документов.

RPA-роботы используют технологии распознавания текста и изображений для извлечения данных из бумажных или сканированных документов. Например, робот может распознавать медицинские карты и полисы.

После извлечения данных роботы могут организовать документы в соответствии с требованиями клиники, а затем загрузить их в централизованное или облачное хранилище, чтобы у медперсонала был легкий и быстрый доступ к нужной информации.

  • Рассылка сообщений клиентам.

RPA-роботы могут автоматически обрабатывать входящие запросы с веб-сайта клиники, отвечая на типовые вопросы клиентов. Более сложные запросы они могут направлять на соответствующий персонал. Фактически это интеграция RPA в телемедицинские услуги для проведения онлайн-скрининга и содействия диагностике. 

Также роботам можно доверить массовую рассылку писем с информацией о новостях, изменениях или напоминаниями о запланированных визитах.

  • Выставление счетов.

RPA-роботы могут взять на себя задачи по созданию, отправке и отслеживанию счетов поставщикам клиники, чтобы упростить работу бухгалтера.

  • Внесение информации о пациенте в систему.

За ограниченное время приема врач должен успеть внести ключевую информацию о пациенте в информационную систему, подгрузить свежие снимки и анализы, да еще и уложиться в ограниченное время. Система RPA позволит снять с врача эту часть работы и сфокусировать внимание на пациенте, его проблеме и подборе терапии.

  • Отправка напоминаний пациентам.

RPA-роботов можно использовать для управления уходом за пациентами клиники после выписки. Например, робот может:

  • отправлять напоминания о важных действиях, таких как прием лекарств или соблюдение плана питания;

  • напоминать об измерении артериального давления;

  • если пациент отправляет данные о своем здоровье (например, в специальный бот), RPA-робот может обрабатывать эти данные и уведомлять медицинских работников, когда состояние пациента вызывает беспокойство. 

Таким образом, RPA действует как форма связи между клиникой и пациентом, который продолжает лечение дома.

  • Расчет заработной платы медицинских работников.

RPA-роботы могут автоматически собирать данные о рабочем времени сотрудников из систем учета или других источников, таких как электронные табели учета рабочего времени, а также учитывать сведения о больничных, отпусках и совместительствах.

На основе собранных данных роботы выполняют расчет заработной платы — для этого они используют заранее настроенные формулы и правила.

Если вам нужно внедрить робота RPA в клинике любого профиля, обращайтесь в компанию «Аксиоматика». Компания «Аксиоматика» роботизирует рутинные операции и поможет вам найти оптимальное решение.

Оставить заявку

Почему автоматизация нужна медицине

Автоматизация с помощью RPA-роботов в медицине позволяет:

  • Улучшить качество обслуживания пациентов. Благодаря автоматизации медицинские работники могут уделять больше времени и внимания пациентам, проводить более тщательные обследования.

  • Сократить текучку кадров. RPA помогает сокращать количество рутинных задач — сотрудники могут сосредоточиться на более значимой работе, а это повышает их лояльность, снижает уровень стресса и предотвращает выгорание.

  • Сделать медицинскую помощь доступнее. RPA-роботы могут работать круглосуточно и без перерывов — так клиники экономят ресурсы, которые ранее тратились на выполнение рутинных задач. В итоге они могут предоставлять свои услуги по более доступным ценам.

  • Повысить квалификацию персонала. Автоматизация рутинных задач освобождает время медицинских работников для обучения и развития. Они имеют возможность повысить свою квалификацию и улучшить качество медицинской помощи.

  • Снизить влияние человеческого фактора и риск ошибок. Например, если робот вносит данные в единую информационную систему, пациенты могут быть уверены, что вся информация по их лечению есть в карточке и не потеряется.

Как успешно внедрить RPA-роботов в клинике

Вот несколько лайфхаков, которые помогут успешно внедрить технологию RPA в клинике:

  • В первую очередь определите, какие конкретные задачи клиника планирует решить с помощью RPA-технологии. 

  • После этого оцените доступные на рынке программные решения и выберите те, которые лучше всего соответствуют потребностям клиники.

  • Убедитесь, что выбранное решение RPA можно интегрировать с существующими информационными системами и платформами клиники.

  • Проведите пилотные запуски, чтобы оценить эффективность и выявить возможные проблемы перед полноценным внедрением.

  • Обучите сотрудников работать с новыми инструментами, объясните преимущества, чтобы уменьшить сопротивление изменениям и улучшить кооперацию.

  • После внедрения обеспечьте регулярный мониторинг производительности RPA-систем и техническую поддержку для их корректной работы.

У компания «Аксиоматика» есть большой опыт в реализации RPA-проектов в различных сферах и она станет надежным партнером в процессе внедрения роботов. Грамотный партнер обеспечит успешное внедрение технологий, минимизацию рисков и достижение поставленных бизнес-целей.

Читайте также:

Бесплатно оценим ваши бизнес-процессы на возможность роботизации

Оставьте контакты и мы поможем разобраться в RPA и сделать вашу работу проще:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Аксиоматика», ИНН: 7725811841, erid: LjN8KCqAj

Начать дискуссию