Автоматизация в частной медицине: какие повторяющиеся задачи в медучете пора передавать роботам

Что такое автоматизация RPA
Сотрудники, которые работают за компьютером, часто выполняют рутинные задачи, такие как постоянное открытие почты в поисках сообщений от конкретных людей или перенос данных между приложениями. На это уходит много времени — в результате работники уделяют меньше внимания основной деятельности, ради которой они пришли в компанию.
Частично оптимизировать этот процесс может аутсорсинг. Но современные технологии не стоят на месте — теперь есть возможность поручить выполнение этой рутины компьютеру с помощью роботизированной автоматизации процессов, или RPA.
Это программное обеспечение позволяет задать машине конкретный алгоритм действий и затем просто активировать его нажатием одной кнопки, после чего программа выполнит всю работу.
Какие процессы можно автоматизировать с помощью RPA-роботов в частной клинике
Прием новых заявок от клиентов.
Несмотря на распространенность систем электронных медкарт, некоторые клиники по-прежнему вручную планируют прием пациентов. К тому же системы не всегда могут отобразить доступность записи на прием в режиме реального времени из-за проблем с синхронизацией данных. В результате врачи вручную вводят данные о приеме — а это время можно было бы потратить на диагностику и лечение пациентов.
При заполнении пациентом формы для записи на прием онлайн технологии RPA могут автоматически обработать поступившие данные, составить краткий отчет и расписание приема.
Оцифровка документов.
RPA-роботы используют технологии распознавания текста и изображений для извлечения данных из бумажных или сканированных документов. Например, робот может распознавать медицинские карты и полисы.
После извлечения данных роботы могут организовать документы в соответствии с требованиями клиники, а затем загрузить их в централизованное или облачное хранилище, чтобы у медперсонала был легкий и быстрый доступ к нужной информации.
Рассылка сообщений клиентам.
RPA-роботы могут автоматически обрабатывать входящие запросы с веб-сайта клиники, отвечая на типовые вопросы клиентов. Более сложные запросы они могут направлять на соответствующий персонал. Фактически это интеграция RPA в телемедицинские услуги для проведения онлайн-скрининга и содействия диагностике.
Также роботам можно доверить массовую рассылку писем с информацией о новостях, изменениях или напоминаниями о запланированных визитах.
Выставление счетов.
RPA-роботы могут взять на себя задачи по созданию, отправке и отслеживанию счетов поставщикам клиники, чтобы упростить работу бухгалтера.
Внесение информации о пациенте в систему.
За ограниченное время приема врач должен успеть внести ключевую информацию о пациенте в информационную систему, подгрузить свежие снимки и анализы, да еще и уложиться в ограниченное время. Система RPA позволит снять с врача эту часть работы и сфокусировать внимание на пациенте, его проблеме и подборе терапии.
Отправка напоминаний пациентам.
RPA-роботов можно использовать для управления уходом за пациентами клиники после выписки. Например, робот может:
отправлять напоминания о важных действиях, таких как прием лекарств или соблюдение плана питания;
напоминать об измерении артериального давления;
если пациент отправляет данные о своем здоровье (например, в специальный бот), RPA-робот может обрабатывать эти данные и уведомлять медицинских работников, когда состояние пациента вызывает беспокойство.
Таким образом, RPA действует как форма связи между клиникой и пациентом, который продолжает лечение дома.
Расчет заработной платы медицинских работников.
RPA-роботы могут автоматически собирать данные о рабочем времени сотрудников из систем учета или других источников, таких как электронные табели учета рабочего времени, а также учитывать сведения о больничных, отпусках и совместительствах.
На основе собранных данных роботы выполняют расчет заработной платы — для этого они используют заранее настроенные формулы и правила.
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Почему автоматизация нужна медицине
Автоматизация с помощью RPA-роботов в медицине позволяет:
Улучшить качество обслуживания пациентов. Благодаря автоматизации медицинские работники могут уделять больше времени и внимания пациентам, проводить более тщательные обследования.
Сократить текучку кадров. RPA помогает сокращать количество рутинных задач — сотрудники могут сосредоточиться на более значимой работе, а это повышает их лояльность, снижает уровень стресса и предотвращает выгорание.
Сделать медицинскую помощь доступнее. RPA-роботы могут работать круглосуточно и без перерывов — так клиники экономят ресурсы, которые ранее тратились на выполнение рутинных задач. В итоге они могут предоставлять свои услуги по более доступным ценам.
Повысить квалификацию персонала. Автоматизация рутинных задач освобождает время медицинских работников для обучения и развития. Они имеют возможность повысить свою квалификацию и улучшить качество медицинской помощи.
Снизить влияние человеческого фактора и риск ошибок. Например, если робот вносит данные в единую информационную систему, пациенты могут быть уверены, что вся информация по их лечению есть в карточке и не потеряется.
Как успешно внедрить RPA-роботов в клинике
Вот несколько лайфхаков, которые помогут успешно внедрить технологию RPA в клинике:
В первую очередь определите, какие конкретные задачи клиника планирует решить с помощью RPA-технологии.
После этого оцените доступные на рынке программные решения и выберите те, которые лучше всего соответствуют потребностям клиники.
Убедитесь, что выбранное решение RPA можно интегрировать с существующими информационными системами и платформами клиники.
Проведите пилотные запуски, чтобы оценить эффективность и выявить возможные проблемы перед полноценным внедрением.
Обучите сотрудников работать с новыми инструментами, объясните преимущества, чтобы уменьшить сопротивление изменениям и улучшить кооперацию.
После внедрения обеспечьте регулярный мониторинг производительности RPA-систем и техническую поддержку для их корректной работы.
У компания «Аксиоматика» есть большой опыт в реализации RPA-проектов в различных сферах и она станет надежным партнером в процессе внедрения роботов. Грамотный партнер обеспечит успешное внедрение технологий, минимизацию рисков и достижение поставленных бизнес-целей.
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