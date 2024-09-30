RPA в бухгалтерии: какие задачи могут выполнить роботы

Любые монотонные, однообразные задачи, которые не требуют принятия сложных решений на основе специфических знаний и профессионального опыта, можно передать роботам.

По оценкам экспертов, рутина занимает 50—80% рабочего времени бухгалтера. Только представьте, как RPA способны «разгрузить» живых сотрудников.

1. Обработка первичной документации.

Обработка первички и внесение данных в учетную систему — основная часть рутинной, неинтересной работы, которой вынуждены заниматься бухгалтеры.

Что можно успешно роботизировать:

сбор первички из электронной почты или системы ЭДО;

считывание информации со счетов, банковских выписок, накладных;

распознавание текста, чисел и занесение данных в нужные графы учетного ПО;

проверку информации, поиск пропущенных данных или неверных сумм;

автоматический ввод данных (например, о поступлениях и расходах фирмы) в учетную программу;

отслеживание недочетов (роботы RPA умеют отправлять уведомления, если видят ошибки в учете).

2. Сверка с контрагентами.

Как это происходит:

робот извлекает данные из CRM-системы, email-переписки и других электронных источников без участия человека,

сравнивает каждую позицию с актом сверки контрагента;

если есть расхождения, составляет протокол разногласий.

Такой автоматический подход к сверке взаиморасчетов повышает ее точность, минимизирует ошибки, что в конечном итоге помогает вовремя отследить кредиторскую и дебиторскую задолженность.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность.

Эта часть работы бухгалтерии и так давно автоматизирована, однако RPA можно передать:

сбор и обработку данных для заполнения форм отчетов;

автоматическую проверку расчетов, проверку соответствия отчетности требованиям налогового законодательства и бухучета;

функцию напоминания сотруднику о сроках.

Интегрируясь с другим бухгалтерским ПО, роботы RPA способны еще больше ускорить процессы и вывести из них ручной труд человека.

4. Электронный документооборот.

RPA поможет в автоматической обработке входящих и исходящих документов, при сканировании и классификации большого объема бумаг, а также создании электронных архивов. Робот значительно упрощает, например, процесс обработки счетов, накладных, договоров и другой бухгалтерской документации.

5. Расчет заработной платы.

Роботизировать можно расчет зарплаты персоналу с учетом налогов, отчислений, дополнительных выплат и удержаний. RPA умеет собирать данные о рабочем времени, проводить начисления и составлять отчеты для отдела кадров и налоговых органов.

Все эти функции позволяют роботу RPA сократить человеческий труд, уменьшить вероятность ошибок и ускорить процессы, что делает его незаменимым помощником в повседневной рутине бухгалтера.