13 копеек за страницу — распознавание документов роботами RPA

Программные роботы RPA умеют распознавать документы. Как сложные и неструктурированные, так и обычную первичку.

Мы рассказывали в одной из статей о кейсе с распознаванием документов по логистике у нашего заказчика — ведущего производителя минеральной воды.

Разработанный нами, в рамках данного кейса, робот реализован на платформе Sherpa RPA. На сегодня это самая «продвинутая» для задач по распознаванию из имеющихся на рынке — за счет встроенного шаблонизатора для разметки и распознавания сложных документов из сканов и фотографий.

Здесь платформа Sherpa выходит за рамки обычных возможностей RPA и во многом реализует функционал специализированных систем интеллектуального распознавания документов.

Процесс обработки представлен на схеме, ну а мы еще не раз вернемся к теме распознавания документов в наших статьях.

Пока же ответим на вопрос — откуда в названии цифра в 13 копеек?

Операционные затраты на распознавание документов, после внедрения программного робота — это плата за OCR. Можно и их свести и к нулю, воспользовавшись бесплатным «движком». Tesseract, например.

Но, Yandex Vision OCR работает лучше — тарификация 0,13 ₽ за страницу.

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