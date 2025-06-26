Какой бизнес открыть в 2025 году: топ-10 перспективных идей, которые точно принесут доход

1. Маркетплейсы

Продажи на маркетплейсах по-прежнему остаются одним из самых перспективных направлений. Несмотря на все разговоры о том, что выходить на маркетплейсы уже поздно, там огромная конкуренция и много подводных камней, такие площадки продолжают расти.

И в целом у бизнеса на маркетплейсах много плюсов: низкий порог входа, доступ к многомиллионной аудитории, упрощенная логистика и быстрая масштабируемость. Еще одно преимущество — минимальные риски. Маркетплейсы являются практически единственным направлением, в котором можно без значительных вложений протестировать разные ниши и продукты и тем самым адаптироваться к рынку.