Что делать сразу после регистрации ИП: пошаговое руководство для предпринимателя

Шаг 2. Откройте расчетный счет

Использовать личный счет для предпринимательских целей нельзя. Исключение — ИП на НПД. Остальные предприниматели должны открыть отдельный счет для бизнеса. Он нужен, чтобы оплачивать услуги поставщиков и налоги, а также получать деньги от заказчиков-юрлиц и ИП. Банк России запрещает наличные расчеты между предпринимателями и / или компаниями, если сумма сделки — более 100 000 рублей (п. 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У).

Выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания непросто. Нужно учесть такие факторы:

Какие тарифы предлагает банк.

Где расположены офисы.

Какие возможности есть в интернет-банке и мобильном приложении, удобно ли ими пользоваться.

Можно ли подключить дополнительные услуги: например, зарплатный проект, бизнес-карты или онлайн-бухгалтерию.