Что делать сразу после регистрации ИП: пошаговое руководство для предпринимателя

Шаг 1. Выберите налоговый режим
При регистрации ФНС автоматически назначает каждому предпринимателю общую систему налогообложения (ОСНО). Основной режим обходится бизнесу дороже: нужно платить НДФЛ от 13 до 22% и НДС 20%. Поэтому если ИП отвечает определенным условиям, выгоднее перейти на один из льготных режимов:
Упрощенная система налогообложения (УСН) — 6% от доходов или 15% от разницы между доходами и расходами. Базово ИП на УСН сдает отчет по упрощенному налогу один раз в год. Также нужно вести учет расходов и доходов в специальной книге.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) — 8% от доходов или 20% от разницы между доходами и расходами. На АУСН нет отчетности, так как за налогами следит уполномоченный банк. Предпринимателю нужно проводить через него все операции и своевременно оплачивать налоги.
Патентная система налогообложения (ПСН) —6% от потенциального дохода. Предпринимателям, у которых нет работников, вести отчетность не нужно.
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — 6% от доходов за вычетом расходов и НДС. Есть ситуации, в которых предпринимателя на таком режиме освобождают от налогов. Обязательная отчетность — годовая декларация.
Налог на профессиональный доход (НПД) — 4% от доходов с продаж физлицам, 6% — от остальных доходов. На НПД нельзя нанимать персонал и есть ограничения по видам деятельности, которые может вести самозанятый (ст. 4 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).
Шаг 2. Откройте расчетный счет
Использовать личный счет для предпринимательских целей нельзя. Исключение — ИП на НПД. Остальные предприниматели должны открыть отдельный счет для бизнеса. Он нужен, чтобы оплачивать услуги поставщиков и налоги, а также получать деньги от заказчиков-юрлиц и ИП. Банк России запрещает наличные расчеты между предпринимателями и / или компаниями, если сумма сделки — более 100 000 рублей (п. 6 указания ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У).
Выбрать банк для расчетно-кассового обслуживания непросто. Нужно учесть такие факторы:
Какие тарифы предлагает банк.
Где расположены офисы.
Какие возможности есть в интернет-банке и мобильном приложении, удобно ли ими пользоваться.
Можно ли подключить дополнительные услуги: например, зарплатный проект, бизнес-карты или онлайн-бухгалтерию.
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Шаг 3. Получите электронную подпись
Электронная подпись нужна, чтобы обмениваться документами с контрагентами онлайн, отправлять отчетность в налоговую и СФР, участвовать в госзакупках, работать на Госуслугах и использовать кадровый ЭДО. Сначала можно обойтись без электронной подписи, но она пригодится позже: с ней сможете сдавать декларации по НДС, отчеты в Росстат и госзакупки.
Чтобы получить ЭП:
Приобретите токен в специализированной компании или налоговой инспекции.
Обратитесь в ИФНС с паспортом, СНИЛС и токеном — вам выдадут сертификат.
Установите программу КриптоПро CSP на компьютер, чтобы использовать ЭП.
ЭП также позволяет подписывать документы в банковских сервисах для ИП.
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Шаг 4. Получите лицензию или разрешение
Некоторые виды деятельности ИП требуют лицензии. Например, это касается аптек, медицинских кабинетов и грузоперевозок. Полный перечень лицензируемых видов деятельности можно посмотреть в статье 12 закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ.
Если ИП нужна лицензия:
Уточните требования и орган, который выдает лицензии: например, Росздравнадзор для медицины, Минтранс для перевозок
Подайте заявление. Шаблон можно получить в лицензирующем органе
Оплатите госпошлину, если она есть. По многим видам деятельности до конца 2029 года пошлину отменили (постановление Правительства от 12.03.2022 № 353)
Лицензирующий орган рассмотрит документы за три рабочих дня и либо примет заявление, либо вернет на доработку. Если решение положительное, лицензию выдадут в течение 45 дней в бумажном или электронном виде. После этого у вас будет три рабочих дня, чтобы сообщить о своей лицензии в Федресурс. Если не сделаете этого, придет штраф от 5 000 до 10 000 рублей (ч. 7 ст. 14.25 КоАП).
Шаг 5. Установите кассу и подключите эквайринг
Онлайн-касса поможет принимать деньги от физлиц, а эквайринг позволит покупателям оплачивать товары банковской картой. Полный комплект ККТ состоит из онлайн-кассы, фискального накопителя и принтера для чеков, но есть модели, которые сочетают в себе сразу все функции. ККТ можно купить или арендовать.
Кассу нужно подключить к интернету и зарегистрировать в налоговой инспекции (закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Для этого ИП должен заключить договор с оператором фискальных данных. За работу без ККТ ФНС или Роспотребнадзор штрафуют по ст. 14.5 КоАП.
ИП может бесплатно подключить эквайринг в Альфа-Банке, арендовать терминал за 0 рублей и принимать платежи в магазине, кафе, на сайте или в приложении с комиссией 1%.
Но некоторые предприниматели могут работать и без кассы, например, ИП на НПД. Полный перечень ситуаций, когда бизнес может не применять кассу, смотрите в ст. 2 закона 54-ФЗ.
Шаг 6. Подайте уведомление в надзорные органы
Если вид деятельности ИП указан в постановлении Правительства от 16.07.2009 № 584, необходимо уведомить Роспотребнадзор минимум за сутки до начала работы. Например, это должны сделать гостиницы, салоны красоты, рестораны и магазины. Уведомление подают через Госуслуги. Если не сделать этого, придет штраф от 3 000 до 5 000 рублей, а если сообщить неверную информацию — от 5 000 до 10 000 рублей (ст. 19.7.5-1 КоАП).
Шаг 7. Наймите сотрудников
Предприниматель может вести деятельность самостоятельно. Но чтобы обслуживать большое число клиентов и сосредоточиться на стратегических задачах, нужны сотрудники. На проектные задачи можно привлекать самозанятых исполнителей. Для этого необходимо грамотно составить договор — тогда налоговая не переквалифицирует такое сотрудничество в трудовые отношения.
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