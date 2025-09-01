ЦОК КПП УСН 29.08 Мобильная
Как открыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция, все доступные способы 

Открыть ИП — не сложно, но нужно знать детали. Если допустите ошибки в заявлении, вам могут отказать в регистрации бизнеса — придется корректировать планы.

Кто может открыть ИП в 2025 году

Стать ИП может:

  • Любой дееспособный гражданин РФ, которому есть 18 лет

  • Несовершеннолетние с 14 лет, если прошли эмансипацию или получили согласие родителей

Иностранные граждане и лица без гражданства могут открыть ИП, если у них есть вид на жительство или временная регистрация.

Бизнес в форме ИП подходит не всем. Индивидуальному предпринимателю нельзя заниматься:

  • Банковской деятельностью и страхованием.

  • Авиаперевозками.

  • Торговлей военной и космической техникой. 

  • Производством и продажей алкоголя и лекарств.

  • Охранной деятельностью.

  • Другими видами деятельности, для которых нужны лицензии, недоступные для ИП.

Как открыть ИП в 2025 году

Шаг 1. Выберите коды ОКВЭД

Код ОКВЭД обозначает вид деятельности компании или предпринимателя в общероссийском классификаторе. Без кодов ОКВЭД зарегистрировать ИП нельзя. 

Чтобы выбрать код ОКВЭД, сначала определите основную категорию: буквы и первые цифры. Затем перейдите к оптимальному классу и подклассу. Внимательно читайте пояснения в справочнике, чтобы код точно соответствовал виду деятельности. Если бизнес подходит под целый подкласс, укажите все более конкретные коды групп, которые в него входят.

Минимальное количество цифр в коде ОКВЭД для регистрации бизнеса — 4.

Можно выбрать одну основную категорию и несколько дополнительных. Бланк формы вмещает 69 кодов ОКВЭД, а еще можно заполнить дополнительный лист. Если позже захотите поменять вид деятельности, сможете подать новое уведомление с другими кодами.

Шаг 2. Оплатите госпошлину

Пошлина за регистрацию ИП — 800 рублей. Оплатить ее можно через банк, терминал в ИФНС, которая проводит регистрацию, или через сервис на сайте ФНС.

Пошлину платить не нужно, если подаете документы в цифровом виде и ставите на них электронную подпись.

Шаг 3. Подготовьте документы

Для всех нужны:

  • Паспорт.

  • Квитанция об оплате пошлины.

  • Заявление, если подаете его на бумаге.

Как его заполнить, расскажем на следующем шаге.

Несовершеннолетним также нужно согласие на регистрацию ИП от родителей. Его необходимо заверить у нотариуса.

Если постоянной прописки в паспорте нет, но есть временная регистрация — нужна бумага, которая это подтвердит. Иностранные граждане и лица без гражданства должны предоставить вид на жительство или разрешение на проживание и паспорт, который переведен на русский язык.

Шаг 4. Заполните заявление

Актуальная форма заявленияР21001. Его можно заполнить на компьютере или от руки.

Поля стандартные: 

  • ФИО.

  • ИНН.

  • Пол.

  • Гражданство.

  • Дата и место рождения.

  • Реквизиты паспорта.

  • Адрес регистрации.

  • Номер телефона.

  • Адрес электронной почты.

На этот адрес электронной почты придет решение по  регистрации.

Также в заявлении нужно указать коды ОКВЭД, которые вы выбрали.

Шаг 5. Направьте документы в налоговую инспекцию

Здесь возможны варианты:

1. Лично принести пакет документов в налоговую.

Гражданин России с пропиской идет в ИФНС по месту прописки. Все остальные — в налоговую по месту регистрации. Минусы в том, что нужно тратить время на поход в инспекцию и можно ошибиться в заявлении — тогда в регистрации откажут.

2. Отправить документы по почте.

Получатель — налоговая инспекция по месту прописки или регистрации. Способ удобен тем, что не нужно ехать в ИФНС, если живете далеко. Но почтой документы могут идти долго, есть риск ошибки в заявлении и отказа в регистрации.

3. Подать заявление через МФЦ.

МФЦ передают документы на регистрацию бизнеса через систему электронного документооборота, поэтому пошлину платить не нужно. Из минусов — не каждый МФЦ регистрирует ИП, к тому же нужно потратить время: посетить офис и дождаться своей очереди.

4. Через нотариуса.

Все происходит удаленно, поэтому пошлину платить не нужно. Нотариус поможет заполнить заявление и переведет документы в электронный вид. Минус — услуги нотариуса платные.

5. Электронно на сайте ФНС, через сервис Старт бизнеса онлайн или приложение Госключ. 

Нужны подтвержденный аккаунт на Госуслугах и УКЭП физлица. 

Электронную подпись необходимо оформить заранее, например:

  • Через приложение Госключ с помощью биометрии в Единой биометрической системе.

  • Подтвердить личность в МФЦ или онлайн в банковском приложении.

6. Через банк.

Заполните заявку. Например, на сайте Альфа-Банка на это уйдет не более 15 минут. Сотрудники бесплатно заполнят заявление Р21001, подберут ОКВЭД и подготовят уведомление о переходе на УСН. От вас нужны только паспорт и СНИЛС. 

Шаг 6. Получите уведомление о регистрации

В среднем налоговая рассматривает заявление три рабочих дня.

Независимо от того, как вы подали заявление, ФНС пришлет документы об успешной регистрации на электронную почту из заявления. В эти документы входят:

  • Электронный лист записи ЕГРИП по форме № 60009.

  • Уведомление о постановке на налоговый учет.

  • Письмо с кодами статистики, без которых невозможно заполнить налоговую декларацию и открыть расчетный счет.

