Как открыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция, все доступные способы 

Кто может открыть ИП в 2025 году
Стать ИП может:
Любой дееспособный гражданин РФ, которому есть 18 лет
Несовершеннолетние с 14 лет, если прошли эмансипацию или получили согласие родителей
Иностранные граждане и лица без гражданства могут открыть ИП, если у них есть вид на жительство или временная регистрация.
Бизнес в форме ИП подходит не всем. Индивидуальному предпринимателю нельзя заниматься:
Банковской деятельностью и страхованием.
Авиаперевозками.
Торговлей военной и космической техникой.
Производством и продажей алкоголя и лекарств.
Охранной деятельностью.
Другими видами деятельности, для которых нужны лицензии, недоступные для ИП.
Как открыть ИП в 2025 году
Шаг 1. Выберите коды ОКВЭД
Код ОКВЭД обозначает вид деятельности компании или предпринимателя в общероссийском классификаторе. Без кодов ОКВЭД зарегистрировать ИП нельзя.
Чтобы выбрать код ОКВЭД, сначала определите основную категорию: буквы и первые цифры. Затем перейдите к оптимальному классу и подклассу. Внимательно читайте пояснения в справочнике, чтобы код точно соответствовал виду деятельности. Если бизнес подходит под целый подкласс, укажите все более конкретные коды групп, которые в него входят.
Минимальное количество цифр в коде ОКВЭД для регистрации бизнеса — 4.
Можно выбрать одну основную категорию и несколько дополнительных. Бланк формы вмещает 69 кодов ОКВЭД, а еще можно заполнить дополнительный лист. Если позже захотите поменять вид деятельности, сможете подать новое уведомление с другими кодами.
Шаг 2. Оплатите госпошлину
Пошлина за регистрацию ИП — 800 рублей. Оплатить ее можно через банк, терминал в ИФНС, которая проводит регистрацию, или через сервис на сайте ФНС.
Пошлину платить не нужно, если подаете документы в цифровом виде и ставите на них электронную подпись.
Шаг 3. Подготовьте документы
Для всех нужны:
Паспорт.
Квитанция об оплате пошлины.
Заявление, если подаете его на бумаге.
Как его заполнить, расскажем на следующем шаге.
Несовершеннолетним также нужно согласие на регистрацию ИП от родителей. Его необходимо заверить у нотариуса.
Если постоянной прописки в паспорте нет, но есть временная регистрация — нужна бумага, которая это подтвердит. Иностранные граждане и лица без гражданства должны предоставить вид на жительство или разрешение на проживание и паспорт, который переведен на русский язык.
Шаг 4. Заполните заявление
Актуальная форма заявления — Р21001. Его можно заполнить на компьютере или от руки.
Поля стандартные:
ФИО.
ИНН.
Пол.
Гражданство.
Дата и место рождения.
Реквизиты паспорта.
Адрес регистрации.
Номер телефона.
Адрес электронной почты.
На этот адрес электронной почты придет решение по регистрации.
Также в заявлении нужно указать коды ОКВЭД, которые вы выбрали.
Шаг 5. Направьте документы в налоговую инспекцию
Здесь возможны варианты:
1. Лично принести пакет документов в налоговую.
Гражданин России с пропиской идет в ИФНС по месту прописки. Все остальные — в налоговую по месту регистрации. Минусы в том, что нужно тратить время на поход в инспекцию и можно ошибиться в заявлении — тогда в регистрации откажут.
2. Отправить документы по почте.
Получатель — налоговая инспекция по месту прописки или регистрации. Способ удобен тем, что не нужно ехать в ИФНС, если живете далеко. Но почтой документы могут идти долго, есть риск ошибки в заявлении и отказа в регистрации.
3. Подать заявление через МФЦ.
МФЦ передают документы на регистрацию бизнеса через систему электронного документооборота, поэтому пошлину платить не нужно. Из минусов — не каждый МФЦ регистрирует ИП, к тому же нужно потратить время: посетить офис и дождаться своей очереди.
4. Через нотариуса.
Все происходит удаленно, поэтому пошлину платить не нужно. Нотариус поможет заполнить заявление и переведет документы в электронный вид. Минус — услуги нотариуса платные.
5. Электронно на сайте ФНС, через сервис Старт бизнеса онлайн или приложение Госключ.
Нужны подтвержденный аккаунт на Госуслугах и УКЭП физлица.
Электронную подпись необходимо оформить заранее, например:
Через приложение Госключ с помощью биометрии в Единой биометрической системе.
Подтвердить личность в МФЦ или онлайн в банковском приложении.
6. Через банк.
Заполните заявку.
Шаг 6. Получите уведомление о регистрации
В среднем налоговая рассматривает заявление три рабочих дня.
Независимо от того, как вы подали заявление, ФНС пришлет документы об успешной регистрации на электронную почту из заявления. В эти документы входят:
Электронный лист записи ЕГРИП по форме № 60009.
Уведомление о постановке на налоговый учет.
Письмо с кодами статистики, без которых невозможно заполнить налоговую декларацию и открыть расчетный счет.
