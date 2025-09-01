Как открыть ИП в 2025 году: пошаговая инструкция, все доступные способы 

Другими видами деятельности, для которых нужны лицензии, недоступные для ИП.

Бизнес в форме ИП подходит не всем. Индивидуальному предпринимателю нельзя заниматься:

Иностранные граждане и лица без гражданства могут открыть ИП, если у них есть вид на жительство или временная регистрация.

Несовершеннолетние с 14 лет, если прошли эмансипацию или получили согласие родителей

Кто может открыть ИП в 2025 году

Как открыть ИП в 2025 году

Шаг 1. Выберите коды ОКВЭД

Код ОКВЭД обозначает вид деятельности компании или предпринимателя в общероссийском классификаторе. Без кодов ОКВЭД зарегистрировать ИП нельзя. Чтобы выбрать код ОКВЭД, сначала определите основную категорию: буквы и первые цифры. Затем перейдите к оптимальному классу и подклассу. Внимательно читайте пояснения в справочнике, чтобы код точно соответствовал виду деятельности. Если бизнес подходит под целый подкласс, укажите все более конкретные коды групп, которые в него входят. Минимальное количество цифр в коде ОКВЭД для регистрации бизнеса — 4. Можно выбрать одну основную категорию и несколько дополнительных. Бланк формы вмещает 69 кодов ОКВЭД, а еще можно заполнить дополнительный лист. Если позже захотите поменять вид деятельности, сможете подать новое уведомление с другими кодами.

Шаг 2. Оплатите госпошлину

Пошлина за регистрацию ИП — 800 рублей. Оплатить ее можно через банк, терминал в ИФНС, которая проводит регистрацию, или через сервис на сайте ФНС. Пошлину платить не нужно, если подаете документы в цифровом виде и ставите на них электронную подпись.

Шаг 3. Подготовьте документы

Для всех нужны: Паспорт.

Квитанция об оплате пошлины.

Заявление, если подаете его на бумаге. Как его заполнить, расскажем на следующем шаге. Несовершеннолетним также нужно согласие на регистрацию ИП от родителей. Его необходимо заверить у нотариуса. Если постоянной прописки в паспорте нет, но есть временная регистрация — нужна бумага, которая это подтвердит. Иностранные граждане и лица без гражданства должны предоставить вид на жительство или разрешение на проживание и паспорт, который переведен на русский язык.

Шаг 4. Заполните заявление

Актуальная форма заявления — Р21001. Его можно заполнить на компьютере или от руки. Поля стандартные: ФИО.

ИНН.

Пол.

Гражданство.

Дата и место рождения.

Реквизиты паспорта.

Адрес регистрации.

Номер телефона.

На этот адрес электронной почты придет решение по регистрации. Также в заявлении нужно указать коды ОКВЭД, которые вы выбрали.

Шаг 5. Направьте документы в налоговую инспекцию

Здесь возможны варианты: 1. Лично принести пакет документов в налоговую. Гражданин России с пропиской идет в ИФНС по месту прописки. Все остальные — в налоговую по месту регистрации. Минусы в том, что нужно тратить время на поход в инспекцию и можно ошибиться в заявлении — тогда в регистрации откажут. 2. Отправить документы по почте. Получатель — налоговая инспекция по месту прописки или регистрации. Способ удобен тем, что не нужно ехать в ИФНС, если живете далеко. Но почтой документы могут идти долго, есть риск ошибки в заявлении и отказа в регистрации. 3. Подать заявление через МФЦ. МФЦ передают документы на регистрацию бизнеса через систему электронного документооборота, поэтому пошлину платить не нужно. Из минусов — не каждый МФЦ регистрирует ИП, к тому же нужно потратить время: посетить офис и дождаться своей очереди. 4. Через нотариуса. Все происходит удаленно, поэтому пошлину платить не нужно. Нотариус поможет заполнить заявление и переведет документы в электронный вид. Минус — услуги нотариуса платные. 5. Электронно на сайте ФНС, через сервис Старт бизнеса онлайн или приложение Госключ. Нужны подтвержденный аккаунт на Госуслугах и УКЭП физлица. Электронную подпись необходимо оформить заранее, например: Через приложение Госключ с помощью биометрии в Единой биометрической системе.

Подтвердить личность в МФЦ или онлайн в банковском приложении.

Шаг 6. Получите уведомление о регистрации