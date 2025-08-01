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Системы налогообложения для ИП: что выгоднее для бизнеса в 2025 году

Системы налогообложения для ИП: что выгоднее для бизнеса в 2025 году

Выбрать подходящую систему налогообложения для индивидуального предпринимателя — одно из ключевых решений при запуске или развитии бизнеса. Ниже рассмотрим актуальные режимы налогообложения, сравним их и разберем, в каких случаях каждый вариант может быть выгодным.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

УСН остается самым востребованным вариантом среди предпринимателей, особенно в малом бизнесе. Есть два варианта расчета налога:

  • «Доходы» — налог составляет 6% от всей выручки.

  • «Доходы минус расходы» — налог 15% от прибыли, то есть доходы за вычетом расходов.

Особенности:

  • Доходы и расходы считаются по кассовому методу.

  • Применять УСН можно при доходе до 450 млн рублей в год.

  • При выручке свыше 60 млн рублей автоматически возникает обязанность платить НДС. Но возможен выбор ставки, с вычетами или без.

  • Остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей.

  • Численность сотрудников — не более 130 человек.

  • Состав расходов, которые можно учесть для расчета налога, регулируется законом.

  • Освобождение от уплаты имущественных налогов — только по имуществу, используемому для бизнеса.

Когда выгодно:

  • УСН «Доходы» подойдет бизнесу с небольшой долей расходов: услуги, онлайн-образование и другие.

  • УСН «Доходы минус расходы» будет выгодна, если ваш бизнес — это торговля или производство, то есть когда деятельность предполагает существенные расходы.

Плюсы:

  • Относительная простота расчета.

  • Подходит для большинства видов деятельности.

Минусы:

  • При неправильном выборе варианта, например «Доходы» при высоких расходах, налоговая нагрузка может быть выше, чем нужно.

  • При превышении лимита доходов система автоматически меняется на ОСНО.

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Патентная система налогообложения (ПСН)

Патент — это фиксированная сумма налога, которая не зависит от реального дохода. Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности.

Особенности:

  • Применение патента ограничено доходом — не более 60 млн рублей в год.

  • Максимум сотрудников — 15 человек.

  • Можно применять только по видам деятельности, разрешенным для ПСН, — список установлен законами регионов.

Когда выгодно: ПСН удобен для небольших бизнесов с предсказуемыми доходами. Хорошо работает для салонов красоты, мастерских по ремонту, при оказании транспортных услуг, при сдаче имущества в аренду.

Плюсы:

  • Фиксированный налог, не зависящий от размера доходов.

  • Простое оформление, минимум отчетности, не нужно сдавать декларации.

  • Можно совмещать с другими режимами.

Минусы:

  • Доход не влияет на размер налога — даже при убытках или нулевом доходе налог уплачивается полностью.

  • Ограниченный перечень видов деятельности.

Общая система налогообложения (ОСНО)

ОСНО — это стандартный режим, применяемый по умолчанию, если предприниматель не выбрал другой. Он предполагает уплату налога на доходы (НДФЛ), НДС, а также имущественных налогов.

Особенности:

  • Нет формальных лимитов по доходам или числу сотрудников.

  • Система требует ведения учета и подачи отчетности.

  • Прогрессивная шкала НДФЛ: чем выше доход, тем выше ставка — от 13% до 22%.

Кому подойдет:

  • ИП с большими оборотами — когда доходы превышают лимиты других режимов.

  • Бизнес, работающий с юридическими лицами, которым нужен НДС.

  • Экспортно-импортные операции, производство подакцизных товаров.

Плюсы:

  • Возможность вычетов по НДС.

  • Нет ограничений по видам деятельности.

  • Перечень принимаемых расходов шире, чем на УСН.

  • Не зависит от лимитов по доходу.

Минусы:

  • Сложное администрирование.

  • Высокая налоговая нагрузка при неэффективном планировании.

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Автоматизированная упрощенная система (АУСН)

Этот режим разработан как цифровая альтернатива классической УСН. Налог рассчитывается автоматически через онлайн-сервисы ФНС.

Особенности:

  • Доход — не более 60 млн рублей за год.

  • Число сотрудников — до 5 человек, при этом зарплата выплачивается только через расчетный счет.

  • Ставка налога — 8% с дохода или 20% с прибыли.

  • Обязательное использование цифровых сервисов ФНС.

  • Расчетный счет — только в уполномоченном банке.

Кому выгодно: небольшой бизнес с простой системой расчетов с контрагентами. Например, онлайн-школа, дизайн-бюро или консультационные услуги.

Плюсы:

  • Никакой отчетности — налог рассчитывается автоматически через онлайн-сервисы налоговой.

  • Экономия на страховых взносах — социальное обеспечение реализуется за счет бюджетных средств.

Минусы:

  • Нельзя платить зарплату сотрудникам наличными.

  • Повышенные ставки налога по сравнению с УСН.

Альфа-Банк входит в перечень уполномоченных ФНС кредитных организаций. При выборе АУСН рассмотрите открытие счета в Альфа-Банке.

Налог на профессиональный доход (НПД) — самозанятые

Этот режим действует не только для ИП, но и для физлиц без регистрации ИП, которые получают доход от личного труда.

Особенности:

  • Доход — не более 2,4 млн рублей в год.

  • Нельзя нанимать сотрудников.

  • Разрешены не все виды деятельности — только личный труд, запрещено заниматься перепродажей или оказывать посреднические услуги.

  • Ставки: 4% — если доход от физлиц, 6% — если от юрлиц и ИП.

Подходит для:

  • Фрилансеров — копирайтинг, фотография, IT-специальности и другие.

  • Мастеров и создателей декоративных и бытовых предметов — художников, мебельщиков, швей.

  • Клининговых услуг, репетиторов, нянь и прочих.

Плюсы:

  • Очень простой учет — все в приложении «Мой налог».

  • Нет отчетности и страховых взносов.

  • Можно совмещать с основной работой.

Минусы:

  • Малый лимит по доходу.

  • Нельзя нанимать работников и заниматься торговлей.

  • Необходимо контролировать выдачу чеков по продажам.

Страховые взносы в 2025 году

Помимо налога по выбранной системе налогообложения, ИП обязаны платить страховые взносы за себя.

В 2025 году максимальная сумма страховых взносов составляет 354 546 рублей. Эта сумма складывается из фиксированной части — 53 658 рублей, которую уплачивают все ИП независимо от суммы доходов, и переменной части, которая рассчитывается как 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. рублей. Переменная часть имеет ограничение по верхнему пределу, в 2025 году он составляет 300 888 рублей.

Страховые взносы за себя обязаны уплачивать все ИП, кроме перешедших на уплату НПД или выбравших АУСН. В остальных случаях ИП может уменьшить сумму налога на страховые взносы — на УСН «Доходы» и ПСН или учесть сумму взносов в составе расходов при расчете налога на УСН «Доходы минус расходы» и ОСНО.

Сравнительная таблица режимов налогообложения ИП в 2025 году

Налоговый режим

Лимит дохода

Лимит числа сотрудников

Ставка налога

Когда выбрать

УСН

450 млн руб.

130 чел.

6% / 15%

Универсальный режим для малого и среднего ИП

ПСН

60 млн руб.

15 чел.

Фиксированная сумма

Для бытовых услуг и понятных доходов

ОСНО

Нет

Нет

13–22%

Крупный бизнес, экспорт, работа с НДС

АУСН

60 млн руб.

5 чел.

8% / 20%

Цифровой малый бизнес, без сложной структуры

ПНД

2,4 млн руб.

0 чел.

4% / 6%

Фриланс, подработка, услуги без сотрудников

Заключение

Выбор системы налогообложения зависит от доходов, количества сотрудников, структуры бизнеса и желания заниматься учетом:

  • Только начинаете и работаете один? Попробуйте НПД или АУСН.

  • Планируете расти и нанимать сотрудников? Рассмотрите УСН.

  • Небольшой стабильный доход, есть расходы? Вам подойдет УСН «Доходы минус расходы».

  • Работаете с клиентами-физлицами без больших расходов? Обратите внимание на УСН «Доходы».

  • Ведете крупный бизнес, нужны вычеты по НДС? Возможно, выгоднее ОСНО.

  • Хотите фиксированный налог без отчетности? Рассмотрите ПСН.

При выборе налогового режима важно заранее проанализировать, сколько вы зарабатываете, какие у вас расходы и с кем вы работаете. Лучше всего вести расчеты перед началом года, чтобы не попасть под автоматический переход на ОСНО или не потерять право на ПСН/УСН.

Кроме того, важно не только выбрать систему налогообложения, но и следить за лимитами. Превышение может автоматически перевести ИП на другой режим с большей налоговой нагрузкой. В любом случае перед сменой системы стоит проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом.

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