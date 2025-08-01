Системы налогообложения для ИП: что выгоднее для бизнеса в 2025 году

Патентная система налогообложения (ПСН)

Патент — это фиксированная сумма налога, которая не зависит от реального дохода. Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности.

Особенности:

Применение патента ограничено доходом — не более 60 млн рублей в год.

Максимум сотрудников — 15 человек.

Можно применять только по видам деятельности, разрешенным для ПСН, — список установлен законами регионов.

Когда выгодно: ПСН удобен для небольших бизнесов с предсказуемыми доходами. Хорошо работает для салонов красоты, мастерских по ремонту, при оказании транспортных услуг, при сдаче имущества в аренду.

Плюсы:

Фиксированный налог, не зависящий от размера доходов.

Простое оформление, минимум отчетности, не нужно сдавать декларации.

Можно совмещать с другими режимами.

Минусы: