Системы налогообложения для ИП: что выгоднее для бизнеса в 2025 году

Упрощенная система налогообложения (УСН)
УСН остается самым востребованным вариантом среди предпринимателей, особенно в малом бизнесе. Есть два варианта расчета налога:
«Доходы» — налог составляет 6% от всей выручки.
«Доходы минус расходы» — налог 15% от прибыли, то есть доходы за вычетом расходов.
Особенности:
Доходы и расходы считаются по кассовому методу.
Применять УСН можно при доходе до 450 млн рублей в год.
При выручке свыше 60 млн рублей автоматически возникает обязанность платить НДС. Но возможен выбор ставки, с вычетами или без.
Остаточная стоимость основных средств — до 200 млн рублей.
Численность сотрудников — не более 130 человек.
Состав расходов, которые можно учесть для расчета налога, регулируется законом.
Освобождение от уплаты имущественных налогов — только по имуществу, используемому для бизнеса.
Когда выгодно:
УСН «Доходы» подойдет бизнесу с небольшой долей расходов: услуги, онлайн-образование и другие.
УСН «Доходы минус расходы» будет выгодна, если ваш бизнес — это торговля или производство, то есть когда деятельность предполагает существенные расходы.
Плюсы:
Относительная простота расчета.
Подходит для большинства видов деятельности.
Минусы:
При неправильном выборе варианта, например «Доходы» при высоких расходах, налоговая нагрузка может быть выше, чем нужно.
При превышении лимита доходов система автоматически меняется на ОСНО.
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Патентная система налогообложения (ПСН)
Патент — это фиксированная сумма налога, которая не зависит от реального дохода. Стоимость патента зависит от региона и вида деятельности.
Особенности:
Применение патента ограничено доходом — не более 60 млн рублей в год.
Максимум сотрудников — 15 человек.
Можно применять только по видам деятельности, разрешенным для ПСН, — список установлен законами регионов.
Когда выгодно: ПСН удобен для небольших бизнесов с предсказуемыми доходами. Хорошо работает для салонов красоты, мастерских по ремонту, при оказании транспортных услуг, при сдаче имущества в аренду.
Плюсы:
Фиксированный налог, не зависящий от размера доходов.
Простое оформление, минимум отчетности, не нужно сдавать декларации.
Можно совмещать с другими режимами.
Минусы:
Доход не влияет на размер налога — даже при убытках или нулевом доходе налог уплачивается полностью.
Ограниченный перечень видов деятельности.
Общая система налогообложения (ОСНО)
ОСНО — это стандартный режим, применяемый по умолчанию, если предприниматель не выбрал другой. Он предполагает уплату налога на доходы (НДФЛ), НДС, а также имущественных налогов.
Особенности:
Нет формальных лимитов по доходам или числу сотрудников.
Система требует ведения учета и подачи отчетности.
Прогрессивная шкала НДФЛ: чем выше доход, тем выше ставка — от 13% до 22%.
Кому подойдет:
ИП с большими оборотами — когда доходы превышают лимиты других режимов.
Бизнес, работающий с юридическими лицами, которым нужен НДС.
Экспортно-импортные операции, производство подакцизных товаров.
Плюсы:
Возможность вычетов по НДС.
Нет ограничений по видам деятельности.
Перечень принимаемых расходов шире, чем на УСН.
Не зависит от лимитов по доходу.
Минусы:
Сложное администрирование.
Высокая налоговая нагрузка при неэффективном планировании.
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Автоматизированная упрощенная система (АУСН)
Этот режим разработан как цифровая альтернатива классической УСН. Налог рассчитывается автоматически через онлайн-сервисы ФНС.
Особенности:
Доход — не более 60 млн рублей за год.
Число сотрудников — до 5 человек, при этом зарплата выплачивается только через расчетный счет.
Ставка налога — 8% с дохода или 20% с прибыли.
Обязательное использование цифровых сервисов ФНС.
Расчетный счет — только в уполномоченном банке.
Кому выгодно: небольшой бизнес с простой системой расчетов с контрагентами. Например, онлайн-школа, дизайн-бюро или консультационные услуги.
Плюсы:
Никакой отчетности — налог рассчитывается автоматически через онлайн-сервисы налоговой.
Экономия на страховых взносах — социальное обеспечение реализуется за счет бюджетных средств.
Минусы:
Нельзя платить зарплату сотрудникам наличными.
Повышенные ставки налога по сравнению с УСН.
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Налог на профессиональный доход (НПД) — самозанятые
Этот режим действует не только для ИП, но и для физлиц без регистрации ИП, которые получают доход от личного труда.
Особенности:
Доход — не более 2,4 млн рублей в год.
Нельзя нанимать сотрудников.
Разрешены не все виды деятельности — только личный труд, запрещено заниматься перепродажей или оказывать посреднические услуги.
Ставки: 4% — если доход от физлиц, 6% — если от юрлиц и ИП.
Подходит для:
Фрилансеров — копирайтинг, фотография, IT-специальности и другие.
Мастеров и создателей декоративных и бытовых предметов — художников, мебельщиков, швей.
Клининговых услуг, репетиторов, нянь и прочих.
Плюсы:
Очень простой учет — все в приложении «Мой налог».
Нет отчетности и страховых взносов.
Можно совмещать с основной работой.
Минусы:
Малый лимит по доходу.
Нельзя нанимать работников и заниматься торговлей.
Необходимо контролировать выдачу чеков по продажам.
Страховые взносы в 2025 году
Помимо налога по выбранной системе налогообложения, ИП обязаны платить страховые взносы за себя.
В 2025 году максимальная сумма страховых взносов составляет 354 546 рублей. Эта сумма складывается из фиксированной части — 53 658 рублей, которую уплачивают все ИП независимо от суммы доходов, и переменной части, которая рассчитывается как 1% от суммы доходов, превышающих 300 тыс. рублей. Переменная часть имеет ограничение по верхнему пределу, в 2025 году он составляет 300 888 рублей.
Страховые взносы за себя обязаны уплачивать все ИП, кроме перешедших на уплату НПД или выбравших АУСН. В остальных случаях ИП может уменьшить сумму налога на страховые взносы — на УСН «Доходы» и ПСН или учесть сумму взносов в составе расходов при расчете налога на УСН «Доходы минус расходы» и ОСНО.
Сравнительная таблица режимов налогообложения ИП в 2025 году
Налоговый режим
Лимит дохода
Лимит числа сотрудников
Ставка налога
Когда выбрать
УСН
450 млн руб.
130 чел.
6% / 15%
Универсальный режим для малого и среднего ИП
ПСН
60 млн руб.
15 чел.
Фиксированная сумма
Для бытовых услуг и понятных доходов
ОСНО
Нет
Нет
13–22%
Крупный бизнес, экспорт, работа с НДС
АУСН
60 млн руб.
5 чел.
8% / 20%
Цифровой малый бизнес, без сложной структуры
ПНД
2,4 млн руб.
0 чел.
4% / 6%
Фриланс, подработка, услуги без сотрудников
Заключение
Выбор системы налогообложения зависит от доходов, количества сотрудников, структуры бизнеса и желания заниматься учетом:
Только начинаете и работаете один? Попробуйте НПД или АУСН.
Планируете расти и нанимать сотрудников? Рассмотрите УСН.
Небольшой стабильный доход, есть расходы? Вам подойдет УСН «Доходы минус расходы».
Работаете с клиентами-физлицами без больших расходов? Обратите внимание на УСН «Доходы».
Ведете крупный бизнес, нужны вычеты по НДС? Возможно, выгоднее ОСНО.
Хотите фиксированный налог без отчетности? Рассмотрите ПСН.
При выборе налогового режима важно заранее проанализировать, сколько вы зарабатываете, какие у вас расходы и с кем вы работаете. Лучше всего вести расчеты перед началом года, чтобы не попасть под автоматический переход на ОСНО или не потерять право на ПСН/УСН.
Кроме того, важно не только выбрать систему налогообложения, но и следить за лимитами. Превышение может автоматически перевести ИП на другой режим с большей налоговой нагрузкой. В любом случае перед сменой системы стоит проконсультироваться с бухгалтером или налоговым специалистом.
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