Было/стало: как облегчить труд экономиста строительной компании

Достаточно часто для ведения финансового планирования и бюджетирования в строительных организациях используются бухгалтерские программы, составляются электронные таблицы, иногда применяются отраслевые приложения. Все это делается для оптимизации деятельности и во благо.

Но проблема заключается в том, что использование таких IT-решений не помогает управлять финансами в строительстве. Как пример, электронная таблица в отрыве от данных ПТО (график производства работ, учет «нормативного» списания материалов и так далее) практически бесполезна для планирования финансов. Современные экономисты строительных компаний, конечно, продвинутые, вести учет укрупненно вполне могут (такой план изначально имели — такой факт получили).

А вот отследить в динамике изменения условий договоров с заказчиками и подрядчиками строительства, внести оперативные корректировки в бюджеты и придерживаться новой «картины» не получается. А если и получается, то для экономиста или специалиста по финансам все это превращается в квест и нервотрепку.

Чем может помочь программа «АЛТИУС – Управление строительством»

Программа «АЛТИУС – Управление строительством» работает по-другому. Если коротко, то ее задача: показывать факты в сравнении с планами, выявлять отклонения и помогать составлять следующие планы.

Программа ведет не укрупненный учет (был такой план — стал такой факт), а детализированный. Отклонение от плановых показателей можно увидеть в деталях:

когда замедлился темп выполнения работ,

кто из контрагентов задержал платеж,

какой материал не был доставлен на площадку,

какие денежные средства можно заимствовать с «хороших» объектов (и когда вернуть обратно), чтобы не запустить окончательно «провальные» объекты.

И это только краткий перечень возможных проблем.

Экономисту и финансовому отделу строительной компании нужно иметь под рукой программу, которая может помочь в планировании и учете деятельности в части бюджетирования, фактических платежей, сумм страховых удержаний, условий авансирования, движения денег и так далее.

Управление строительством Программа «АЛТИУС — Управление строительством» — это первая в России тиражная программа для управления строительной организацией Заказать презентацию

Польза программы «АЛТИУС – Управление строительством» для экономиста

Программа ведет учет в разрезе сроков, ресурсов и финансов. Достаточно внести или импортировать данные в программу — и она покажет перечень и период выполняемых работ, состав ТМЦ, суммы ожидаемых платежей, сроки оплаты. С помощью программы «АЛТИУС – Управление строительством» можно получить информацию о том, когда будет начата или завершена работа, хватит ли на нее средств с учетом ожидаемых платежей, не возникнет ли кассового разрыва. Программа поможет задать статьи бюджета движения денег, к которым будут отнесены платежи. А при изменении условий договора, смещении сроков выполнения работ, изменении сумм и сроков входящих и исходящих платежей, программа автоматически скорректирует бюджет быстро и точно. Акты выполненных работ и другие необходимые документы также будут составлены автоматически на основании имеющихся данных. По запросу руководства можно составить подробные отчеты: по возможным кассовым разрывам, незавершенному строительству, финансовому состоянию объектов.

Эффект от внедрения программы «АЛТИУС – Управление строительством»: экономия средств за счет детализированного планирования, экономия времени, упорядоченное ведение бюджетирования и финансового (без «ручного» сопоставления данных из разных отделов).

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