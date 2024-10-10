8 главных проблем в учете строительных компаний: как их избежать

В работе организации любой отрасли есть множество нюансов. Все они разные, специфические для каждой сферы. Поэтому не существует единой методики управленческого учета, подходящей для любой отрасли. Это касается и строительства.

Поскольку в строительстве проекты длительные, часто не типовые, а индивидуальные, то предварительные расчеты по каждому проекту нужно делать заново.

Каждый строительный проект — это большое количество разнородной документации, заполнением которой и расчетами занимаются специалисты разных служб.

При этом в каких-то строительных организациях структура может быть традиционной, устоявшейся еще с советских времен, по отделам: ПТО, СДО, ПЭО, ОМТС. Но современный менеджмент зачастую предполагает другую структуру — проектное управление. Есть руководители проектов, под управлением которых находятся сотрудники разных специальностей, занимающихся одними и теми же проектами. В любом случае внутренний управленческий учет нужен и тем и другим организациям.

Как правило, документация заполняется в Word, расчеты ведутся в Excel, используются сметные, бухгалтерские программы. Но такая автоматизация не дает возможности:

Быстро увидеть общую картину по конкретному проекту: финансы, снабжение, соблюдение графиков выполнения работ. Конкретный аспект деятельности компании по всем проектам. Например, общую картину поставок материалов на все объекты с возможностью оптимизации закупок, если какой-то материал в один период времени требуется на нескольких объектах.

Готовых к работе программ для управления строительством, которые подходят для любой структуры строительной компании, и решают проблемы внутреннего учета, по-прежнему мало. Но ситуация постепенно меняется к лучшему. Строительные компании делают уверенные шаги на пути к цифровой трансформации. И, как показывает практика, цифровизация стала способом решения множества проблем.