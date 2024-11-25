Система управления бизнесом — «с нуля под себя» или «коробка»?

Какой проект внедрения программных продуктов, позволяющих автоматизироваться бизнес-процессы внутри компании выбрать и о каких различиях между коробочной версией и внедрением с нуля нужно знать, рассказываем в материале.

Проекты внедрения АСУ для внутреннего управленческого учета (как и любых других систем) можно крупно и условно разделить на два вида.

1. Классический проект внедрения программного обеспечения

Это стандартные этапы: обследование, написание ТЗ, настройка/разработка, тестирование, обучение, опытная эксплуатация.

Внедрение по этой схеме проходит всегда последовательно, оно занимает длительное время и довольно затратно по деньгам.

Значительная доля затрат приходится не на собственно внедрение, а на «бумажные» этапы: обследование, написание ТЗ, составление списка изменений в процессе опытной эксплуатации, написание инструкций.

Внутри этапов часто какие-то работы выполняются параллельно, однако общий порядок этапов изменить нельзя: нельзя приступить к написанию ТЗ без обследования, невозможно составить список изменений без опытной эксплуатации и т.д.

Такие проекты иногда просто неизбежны: уникальность бизнес-процессов компании, отсутствие на рынке готовых решений, которые подходят хотя бы на 50%, и т.д.

Но в тех случаях, когда это возможно, мы предлагаем другой подход.

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2. Итерационное внедрение готовых программных продуктов

Вся задача по автоматизации компании разбивается на функциональные подзадачи, например:

Договоры и сметы с заказчиками, закрытие работ и взаиморасчеты с заказчиками.

Материально-техническое снабжение.

Бюджетирование и контроль затрат.

Исполнительная документация.

Субподрядчики (все функции аналогично блоку работы с заказчиками).

Документооборот.

и так далее.

Если это возможно, какие-то модули внедряются по очереди (если невозможно — то часть модулей и функций запускается параллельно), и внутри каждого выполняется такая последовательность работ:

Обучение пользователей.

Оптимизация распределения обязанностей пользователей по работе в системе.

Ввод АСУ в эксплуатацию на тестовых объектах.

Составление списка пожеланий и необходимых доработок.

Этап выполнения доработок и внедрения их.

Ввод АСУ в полноценную рабочую эксплуатацию.

Эти этапы применимы для многих готовых систем, поскольку здесь не нужны обследование, написание ТЗ, тестирование — предполагается начинать сразу с обучения пользователей. А в ходе опытной эксплуатации выявляется необходимость внесения изменений в программу (доработок).

Функционал АСУ большей частью вводится в работу последовательно, а результатом каждого мини-этапа является рабочая эксплуатация системы, при необходимости — с доработками функционала.

И что немаловажно, если во внедрении такой системы требуются какие-то доработки (изменение бизнес-логики документов, сложные индивидуальные отчеты, расширение системы сообщений), то это целесообразно отложить до более поздних этапов, уже после внедрения выбранных типовых модулей.

Такой подход ближе тем компаниям, которые ориентированы на быстрый результат и готовы принять некоторый типовой функционал готовой программы, освоить работу в незнакомом интерфейсе: если программа в целом решает поставленные задачи, то быстро «прогнать» тестовый пример в АСУ в режиме опытной эксплуатации (по одному или нескольким тестовым объектам). И при отсутствии принципиальных препятствий сразу начать использовать эту программу в работе по всем объектам, а доработки удобства и вспомогательных сервисов, в случае необходимости, отложить на потом. В этом случае можно внедрить небольшой, но самодостаточный модуль системы — в течение месяца или даже недели.

Например, в программе «Исполнительная документация» можно начать работать за один день.

В программе «АЛТИУС - ПТО» — полноценно в течение нескольких дней.

В модулях «ОМТС» или «Поставщики и закупки» — в течение одной–двух недель.

Комплект «Лайт»+ СтройБюджет походит для ведения базового управленческого учета в строительстве, взаиморасчетов с заказчиками и подрядчиками и тоже может быть внедрен за одну–две недели.

А полный комплекс «АЛТИУС — Управление строительством» (при отсутствии сложных доработок, существенно меняющих логику ввода документа, расчетов) — в течение от одного до трех месяцев.

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