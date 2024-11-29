Какие проблемы могут возникнуть при внедрении системы для управленческого учета в строительстве

Еще до выбора и внедрения системы нужно понимать, что ваши продуманные требования к ней могут меняться (и скорее всего, будут меняться!). И дело не в том, что вы недостаточно серьезно отнеслись к составлению требований к системе. А в том, что в жизни, в бизнесе неизбежно происходят изменения, и невозможно предусмотреть все. Поэтому бороться с возникновением новых требований и пожеланий к ПО, игнорировать их — бесполезно. Нужно отдавать себе отчет в том, что потребность в доработках может возникнуть, и стараться оптимизировать сроки и бюджет их выполнения.

И еще есть простой совет: формулируйте, описывайте все новые пожелания к АСУ, но не торопитесь их реализовывать сразу, как только появилась какая-то идея. Причин две.

Во-первых, убедитесь, что эта доработка обязательна для достижения цели внедрения. Бывает, что требование выглядит обоснованным, но существенно не влияет на достижение цели внедрения — значит, такую доработку вполне можно отложить на более поздний срок, когда основная задача внедрения будет достигнута.

Например, если цель внедрения — постановка бюджетирования, то, возможно, некоторые некритичные неудобства при согласовании и визировании документов не помешают добиться автоматизации составления бюджетов по строительным объектам и их актуализации в случае изменения договорных и финансовых условий. А удобство работы в документообороте можно отложить на потом.

И, во-вторых, отсрочка выполнения идей по доработкам имеет смысл, чтобы, возможно, накопить целый пул пожеланий к доработкам и реализовать их позже (последовательно или одновременно). Ведь когда вы рассматриваете пожелания по доработкам комплексно, оценивая весь перечень, проще выявить, какие доработки взаимосвязаны и их логичнее выполнять сразу вместе (так получится быстрее и дешевле), а какие доработки — совершенно отдельные, и могут выполняться в плановом порядке независимо от других.

Если требование пользователя касается интерфейса, удобства работы и не принципиально для выполнения основной задачи, то вполне возможно, что оно вызвано привычкой пользователя, опытом работы с другими программными продуктами. Такие пожелания можно не выполнять немедленно — ведь не исключено, что сотрудники привыкнут к новой программе и через некоторое время перестанут настаивать на изменениях интерфейса. А другие, более важные пожелания могут оказаться нужными многим подразделениям и в целом повысят качество управления компанией.

Но чем больше задач ставится перед системой управления строительством, чем больше подразделений участвует во внедрении, тем вероятнее, что понадобятся доработки, которые будут нужны на самом деле.

Если у вас внедрение масштабное, заложите в ваш бюджет внедрения резервную сумму на доработки, предварительно до приобретения АСУ попросив разработчика посчитать стоимость добавления какой-либо важной для вас функции или формы отчетности.

И еще один из важных критериев: выбирайте гибкую АСУ, отдавайте предпочтение системам, в которых в одних и тех же документах заложена возможность различного заполнения или расчета, в которых заложенная последовательность бизнес-процессов не жесткая. Узнайте, возможно ли работать по различным «цепочкам» со связанными документами, пропустить какой-то необязательный этап настроенного процесса. Можно ли внешний вид отчетов перенастроить под требования вашей компании без перепрограммирования. Убедитесь, что стоимость доработок в готовой приобретаемой АСУ гораздо ниже, чем обошлась бы вам разработка АСУ «под себя с нуля».

Кроме того, есть системы, которые в большей степени приспособлены к итерационному внедрению, когда система автоматизации наиболее важных процессов запускается максимально быстро, а функциональность наращивается постепенно.

Что касается нашей системы «АЛТИУС — Управление строительством», она как раз относится к таким программным комплексам, которые можно внедрять постепенно.

Например, если самое больное место — это снабжение строительных объектов и контроль списания материалов, то можно начать с модуля «ОМТС», а в дальнейшем автоматизировать остальные службы.

Или, если в первую очередь необходимо контролировать сроки и физобъемы работ на объектах и заполнять исполнительную документацию, то можно начать с программы «АЛТИУС — ПТО».

Или, если производственные процессы и снабжение неплохо налажены и без программы, а нужно в первую очередь организовать финансовое планирование, составление бюджетов и контроль затрат, то можно приобрести комплект «Управление строительством Лайт» + модуль «СтройБюджет» и наладить бюджетирование в режиме реального времени, а позже переходить к другим задачам.

И следует учесть, что даже если вам удастся подобрать такую АСУ, что не возникнет необходимости в доработках, то нет гарантий, что такая необходимость не возникнет позже. После внедрения программы компания продолжает развиваться, бизнес-процессы изменяются, АСУ может начать отставать от актуальной структуры вашей компании или от изменения специфики деятельности.