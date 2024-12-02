Запись вебинара: «Когда от бухгалтера строительной компании хотят больше. Разбираем бюджетирование в строительстве»

На примере компьютерной программы «АЛТИУС — Управление строительством» показано:
Бюджет доходов и расходов и бюджет движения денежных средств: планирование, контроль, учет.
Авансирование и гарантийные удержания по договорам с заказчиками и подрядчиками: кто кому должен.
Финансовый план по объекту: польза для бухгалтера и финансиста.
Постоянное наличие оборотных средств: через грамотный и оперативный контроль субподрядчиков, поставщиков, собственных бригад.
От первоначального бюджета к актуальному: корректировка бюджетов на основании реальных данных по проектам, объектам, договорам.
Комплект «Лайт»+ СтройБюджет
Походит для ведения базового управленческого учета в строительстве, взаиморасчетов с заказчиками и подрядчиками.
Полноценное составление БДР, БДДС по объектам и контроль их фактического выполнения впривязке к объектам, договорам, этапам договоров.
ERP-система «АЛТИУС — Управление строительством»
Эта программа для строительных компаний создана для того, чтобы упростить и ускорить выполнение базовых и специфических задач: от учета договоров до составления детализированных отчетов о сроках, ресурсах и финансах в рамках различных проектов.
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