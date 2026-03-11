Топ–8 ошибок при работе на АУСН в 2026 году и как их избежать

Ошибка 1. Думать, что «все считает налоговая, самому делать ничего не нужно»

В чем проблема. ФНС действительно рассчитывает налог автоматически, но только на основе данных от банка и маркетплейса, если речь идет о селлере. Если маркетплейс не передает данные, ФНС формирует уведомление на уплату налога на основании сведений, поступивших от банка. При этом площадка перечисляет в банк не всю сумму от продаж, а только ее часть за вычетом комиссии. В итоге у банка не будет полной информации по фактической сумме дохода селлера. А к доходам продавца на АУСН относится вся сумма реализации, которая указана в чеке покупателя. Комиссия площадки из нее не вычитается.

Как избежать. Если маркетплейс не передает данные в ФНС, селлер должен вручную вносить сведения о комиссии в ЛК АУСН — до 7 числа следующего месяца. И нужно всегда перепроверять сумму налога, указанную в уведомлении от ФНС, с собственными расчетами.