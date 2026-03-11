Топ–8 ошибок при работе на АУСН в 2026 году и как их избежать

Самое главное:
Перешли на АУСН — начинайте учет с чистого листа. Никакие доходы и расходы с прошлого режима на АУСН не переносятся.
Максимум безналичных платежей и минимум (можно читать — полное отсутствие) наличных операций равно минус один риск и проблема.
АУСН и бизнес на маркетплейсах совместимы, но пока передача сведений о взаимозачетах от площадок в ФНС не реализована. Эта работа остается за предпринимателем.
Ошибка 1. Думать, что «все считает налоговая, самому делать ничего не нужно»
В чем проблема. ФНС действительно рассчитывает налог автоматически, но только на основе данных от банка и маркетплейса, если речь идет о селлере. Если маркетплейс не передает данные, ФНС формирует уведомление на уплату налога на основании сведений, поступивших от банка. При этом площадка перечисляет в банк не всю сумму от продаж, а только ее часть за вычетом комиссии. В итоге у банка не будет полной информации по фактической сумме дохода селлера. А к доходам продавца на АУСН относится вся сумма реализации, которая указана в чеке покупателя. Комиссия площадки из нее не вычитается.
Как избежать. Если маркетплейс не передает данные в ФНС, селлер должен вручную вносить сведения о комиссии в ЛК АУСН — до 7 числа следующего месяца. И нужно всегда перепроверять сумму налога, указанную в уведомлении от ФНС, с собственными расчетами.
Ошибка 2. Учесть старые закупки для уменьшения налога
В чем проблема. ИП на УСН «доходы» с 1 февраля 2026 года перешел на АУСН «доходы минус расходы» и решил учесть в расходах сумму январской закупки, так как этот товар он реализовал только в феврале. Так делать нельзя. АУСН учитывает и доходные и расходные операции, которые были совершены только после перехода на этот спецрежим.
Как избежать. Перед переходом реализуйте остатки на старом режиме или будьте готовы к тому, что первое время на АУСН «доходы минус расходы» уменьшать налоговую базу будет нечем.
Я Аутсорсер — как бухгалтеру запустить прибыльный бизнес за 3 месяца
Практическая программа с поддержкой, шаблонами и стратегией роста
Ошибка 3. Не проверять за банком разметку операций
В чем проблема. Не все поступления на расчетный счет — доходы, также как и не все списания — расходы. Но банк может ошибиться в классификации операций и полученный кредит или возврат от поставщика расценить как доход, что приведет к завышению базы и налога.
Как избежать:
Следите за тем, как банк размечает операции, и при обнаружении ошибок, обращайтесь в обслуживающий банк или исправляйте их самостоятельно.
Максимально подробно пишите назначение в исходящих платежных поручениях и просите делать также покупателей и поставщиков в случае возврата.
Ошибка 4. Не сверять кассу с банком
В чем проблема. Покупатель расплатился картой, деньги поступили на счет. Продавец выбил чек, выдал его покупателю, но произошел сбой и в ФНС сведения о чеке так и не ушли. Зато уполномоченный банк своевременно показал доход клиента на АУСН. В итоге налоговая видит продажу, но не видит кассовый чек и расценивает ситуацию как нарушение закона о ККТ.
Как избежать. Проверяйте статус чеков в личном кабинете оператора фискальных данных и сравнивайте дневные обороты с поступлениями на счет в банке.
Ошибка 5. Вносить наличку вручную
В чем проблема. Магазин принимает оплату безналичными и наличными платежами. Некоторые предприниматели на АУСН ошибочно считали, что в налоговую поступает информация только о доходах, зачисленных на расчетный счет, и вручную в ЛК АУСН вносили сведения о наличных доходах. На самом деле оператор фискальных данных передает в ФНС данные по всем продажам без исключения и деления на форму оплаты. Таким образом, сведения о доходах оказываются завышенными, что ведет к излишней уплате налога
Как избежать. Никакие прошедшие через кассу доходы или возвраты дополнительно отражать в личном кабинете АУСН не нужно. Достаточно сверять выручку в личном кабинете оператора фискальных данных и вносить корректировки только при наличии расхождений.
Ошибка 6. Работать не через уполномоченный банк
В чем проблема. АУСН не запрещает иметь несколько счетов в разных банках. Поэтому открыть счет в банке, который предлагает наиболее выгодные условия обслуживания или расположен ближе всего — право любой компании и предпринимателя. Но если этот банк не окажется уполномоченным ФНС для работы с бизнесом на АУСН, действующий автоупрощенец слетит с режима, а вновь созданному бизнесу или при переходе с другого режима налоговая сразу откажет в применении АУСН.
Как избежать. Обязательно проверяйте, чтобы выбранный вами банк был внесен в реестр ФНС для передачи данных по АУСН.
Ошибка 7. Отражать взаимозачет с маркетплейсом не в том месяце
В чем проблема. Маркетплейс прислал в феврале отчет о продажах за январь. Селлер внес взаимозачет в январь. Это не правильно.
Как избежать. Вносите взаимозачет в том месяце, когда маркетплейс фактически его провел, а не когда были сами продажи. Ориентируйтесь на дату отчета агента. То есть взаимозачет по операциям в январе по отчету от 5 февраля нужно отразить в ЛК АУСН в феврале.
Ошибка 8. Пытаться уйти с АУСН раньше в середине года
В чем проблема. Добровольно отказаться от АУСН можно только с начала следующего года. И нужно учитывать, что при переходе на АУСН после начала календарного года налоговый режим нельзя изменить в течение 12 календарных месяцев с даты начала его применения.
Как избежать. Никак. Поэтому перед переходом на АУСН тщательно просчитайте все доходы и расходы, чтобы понять насколько выгоден для вас режим. Если сомневаетесь и просто хотите протестировать, то наименьший срок применения АУСН 12 месяцев получится, если перейти на него с 1 января.
Я Аутсорсер — как бухгалтеру запустить прибыльный бизнес за 3 месяца
Практическая программа с поддержкой, шаблонами и стратегией роста
Чек-лист проверок и контроля на АУСН
Выбирайте обслуживающий банк из списка ФНС для работы с АУСН.
Ведите внутренний учет всех поступлений и выплат. Сверяйте его с выпиской из банка.
До 7 числа проверяйте разметку в банке. Если выявите ошибку, подавайте заявку на корректировку через банк.
Проверяйте, совпадают ли данные вашего внутреннего учета, разметки банка и в предварительном расчете в ЛК АУСН.
Отражайте взаимозачет с маркетплейсом в том месяце, когда он фактически его провел. Ориентируйтесь на дату отчета агента.
Пока предприниматели разбираются с техническими сбоями и некорректной интеграцией, спрос на грамотных специалистов по АУСН только растет. Если вы бухгалтер и хотите построить системный бизнес на сопровождении клиентов — записывайтесь на практикум «Я Аутсорсер» от АНДРОМЕДА.
За 3 месяца мы научим, как превратить экспертность в готовый продукт от упаковки до выстраивания воронки продаж и делегирования. Участники получают готовые шаблоны договоров, скрипты продаж и стратегию выхода на доход от 100 000 рублей.
Реклама: ООО «АТТИС», ИНН 2631038056, erid: 2W5zFJBg2Vo
Начать дискуссию