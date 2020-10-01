Октябрь, какие изменения нас ждут с началом нового месяца?

Начало второго осеннего месяца помимо традиционных отчетов и платежей по налогам, которые были перенесены в период пандемии, принесет ряд существенных изменений в работе бухгалтерии.

Мы решили коротко рассказать про основные.

Трудовые отношения

1. Ряд пособий и социальных выплат теперь можно будет перечислять на карты только платежной системы «Мир». Исключением является перечисление пенсий. Их перевод на платежную систему «Мир» в очередной раз отложили. Теперь до 31 декабря текущего года. Поэтому, как и прежде допускаются почтовые переводы или перечисление средств на банковские счета, к которым не привязаны пластиковые карты других платежных систем.

2. Теперь работник может подать заявление на отпуск и увольнение в электронном виде. Работодатель обязан принять и зарегистрировать такое заявление независимо от того подал его сотрудник, находясь на рабочем месте, в отпуске или на больничном.

Единственное ограничение — для этого все условия электронного документооборота должны быть прописаны в трудовом договоре сотрудника. В условиях обсуждаемой второй волны самоизоляции, а также перевода части сотрудников на удаленный формат работы такие изменения будут весьма кстати. Самое время подготовиться, составить дополнительные соглашения или приказы для уже действующих сотрудников и внести изменения в форму трудовых договоров для новых.

3. Отпускные нужно будет выплатить в трехдневный срок. Данная норма не касается тех сотрудников, что уходят в отпуск по заранее составленному и согласованному графику. Тем же, кто в срочном порядке уходит в незапланированный отпуск, работодатель должен будет перечислить отпускные в течение трех дней с момента получения от сотрудника соответствующего заявления.

4. Повышается МРОТ в Москве. С 01 октября 2020 г. для трудоспособного населения. Согласно постановлению он составляет 20 361 руб.

для пенсионеров— 12 606 руб.;

для детей — 15 450 руб.;

в расчете на душу населения — 17 841 руб.

Эти цифры понадобятся московским бухгалтерам для начисления и выплаты заработной платы, отпускных, больничных и прочих платежей. Приказ о повышении МРОТ подписан пока только в столичном регионе, для остальных регионов повышение МРОТ планируется с 01 января 2021 г.

Налоги

Меняется ставка НДС на две группы товаров. Пальмовое масло, подлежащее ранее льготной ставке налогообложения, с 01 октября облагается стандартным НДС 20%. Фрукты и ягоды, наоборот, получили льготу — 10%.

Маркировка

1. Запрещена продажа фотоаппаратов и ламп-фотовспышки без нанесенной маркировки. Всю продукцию этой товарной группы, купленную до 01 октября, но ввезенную в РФ позднее, необходимо промаркировать до 31 октября текущего года.

2. Начинается обязательная маркировка туалетной воды и духов. С этой даты вся производимая и ввозимая на территорию РФ продукция данной категории подлежит нанесению на нее обязательной маркировки. При этом реализация немаркированной продукции разрешена до 30 сентября 2021 г., есть время подготовиться и распродать остатки.

Контрольно-кассовая техника

За прием платежей в сфере ЖХК, а также за проездные документы на транспорте без применения ККТ теперь начнут штрафовать. Необходимо проверить работоспособность своей контрольно-кассовой техники, а также напомнить сотрудникам, с ней работающим, о необходимости пробивать чеки.

Тем же, кто до сих пор работал без ККТ, необходимо срочно приобрести и подключить оборудование. Тем более что во всех актуальных релизах облачной 1С:Бухгалтерия реализована возможность подключения кассовой и другой специальной техники, а также настройки дополнительного программного обеспечения.

Подведем итоги

Быстроменяющийся мир заставляет неустанно следить за всеми областями жизни. Особенно это актуально для бухгалтера, правильное выполнение работы которого на 90% зависит от вовремя полученной и правильно использованной информации.

Меняются формы и переносятся сроки отчетов, повышаются ставки налогов, вводится новый порядок перечисления пособий и других выплат работникам — все это на ежедневной основе должен отслеживать бухгалтер.

Для того чтобы упростить эту нелегкую задачу, избежать ненужных проверок и штрафов существует надежный, проверенный инструмент. «Облачная» 1С учитывает все актуальные изменения законодательства и оперативно обновляется с выходом каждого нового релиза программы. Вам и вашему бухгалтеру не придется перепроверять актуальность используемых форм отчетности, а значит сократить время и риски.

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