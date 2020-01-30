Учет расходов на ПО и лицензии. Как все сделать в 1С

Любую покупку нужно отражать в учете, поскольку все траты должны быть документально зафиксированы и обоснованы. С неисключительными правами на программное обеспечение возникают следующие вопросы: когда происходят выплаты, на основании чего они проводятся и как это сделать в 1С?

Бухгалтерский учет расходов

Бухгалтерский учет расходов на покупку лицензии или программного обеспечения может отличаться в зависимости от способа оплаты:

1. Лицензия куплена единовременно на определенный срок, который установлен договором.

2. Оплата происходит в установленные даты.

После того, как мы определились со способом оплаты, проводим покупку:

При единовременной сделке нужно распределить сумму на весь период пользования. Списания происходят постепенно, пока не истечет ваш договор. Выплаты будут соответствовать определенному налоговому периоду.

Во втором вариантом – вы платите каждый месяц, квартал или год и проводите все операции.

Налоговый учет

Несмотря на то, что в бухгалтерском учете все просто, вопрос возникает при проведении расходов. Делать это постепенно или сразу?

Здесь все зависит от сделки. Существуют общие правила, по которым расходы проводятся в том периоде, когда они были совершены. Если это не обговорено и не зафиксировано договором, растяните траты на весь период пользования. Если он не указан, то устанавливается по умолчанию – 5 лет (письма Минфина РФ от 23.04.2013 № 03-03-06/1/14039, от 02.02.2011 № 03-03-06/1/52). Минфин также рекомендует распределять выплаты, если вы модифицируете программное обеспечение.

В случае, если продукт предоставляется единовременно, и оплата была проведена полностью, то можно списать расходы в текущем налоговом периоде.

К чему отнести покупку лицензии

Покупка лицензии относится к прочим расходам (ст. 264 НК РФ). Ее приобретение вместе с компьютером или банкоматом автоматически превращает прочие в расходы по доведению основного средства до состояния, пригодного для использования. Техника без программного обеспечения работать не сможет, поэтому расходы переходят в другую категорию.

Проводим покупку в 1С

Теперь, ознакомившись с основными тонкостями, попробуем на примере провести покупку. Мы будем приобретать лицензию на 1С: Бухгалтерию. Оплата списывается у нас постепенно в соответствии с договором.

Сначала нужно оформить сделку. Заходим в раздел «Покупки», выбираем «Поступление (акты, накладные)».

В открывшимся окне нажмите «Поступление», затем «Услуги (акт)».

Обратите внимание на столбик «Счета учета». Укажите счет затраты 97.21 (Прочие расходы будущих периодов).

Остаемся в меню «Счета учета». Теперь нам нужно создать новый документ в графе «Расходы будущих периодов». Заполнить его можно на примере скриншота:

Укажите наименование программы и сумму оплаты. В периоде списания поставьте даты из вашего договора. Счет затрат будет 26. После ввода данных переходим обратно в раздел «Поступление товаров и услуг», нажимаем «Показать проводки и другие движения документа».

У нас все получилось. Осталось провести списание по периодам. Заходим в меню «Закрытие месяца» и нажимаем «Списание расходов будущих периодов».

После проведения частичная сумма со счета 97.21 перейдет на счет 26. Подробности по операции вы можете посмотреть в разделе «Расчет списания расходов будущих периодов». Проведение покупки программного обеспечения – это несложный процесс, в котором возможно разобраться. Главное учитывать при каких обстоятельствах приобретается лицензия для верного учета налога.