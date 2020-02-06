Страховые взносы для ИТ компаний

НК РФ дает им право до 2023 г. на пониженную ставку — 14%.

Условия пониженного тарифа

Предприниматель может как получить право на пониженный тариф, так и потерять. В 14% входят:

8% — пенсионный взнос.

4% — медицинское страхование.

2% — обязательное страхование.

Получить заманчивый процент можно при соблюдении следующих пунктов:

1. Наличие аккредитации.

2. 90% доходов должны быть связаны с информационными технологиями.

3. В штате числится не меньше 7 человек.

Только если все три условия будут соблюдены, компания сможет пользоваться пониженной ставкой. Потеря одного уже приведет к переходу на основной тариф, но всегда можно вернуться.

Например, организация Павла в 2019 году в течение 9 месяцев имела доход меньше 90% от основной деятельности. С января 2019 он потерял право на пониженную ставку. Павел взял себя в руки и снова добился 90% к концу года. Получилось, что по итогам 2019 положение выровнялось и льготный процент вернулся. Производится перерасчет и получается, что появился излишек из-за платы по стандартной ставке. Его Павел может оставить в счет будущих взносов или перевести на счет компании.

Настройка тарифа в 1С

В 1С необходимо настроить тариф для автоматических расчетов и заполнения. Для этого открываем раздел «Главное», «Настройки», «Налоги и отчеты».

В открывшемся окне нужно выбрать организацию, если у вас их несколько. Теперь в столбце «Система налогообложения» кликаем на «Страховые взносы».

Справа обновится информация, и станет доступна строчка «Тариф страховых взносов». Здесь указываем «Организации, работающие в области информационных технологий». Теперь при составлении расчета страховых взносов, будут учитываться новые данные.

Составление расчета

После того, как вы настроили тариф, можно переходить к составлению расчета. Заходим в меню «Отчеты», «Регламентированные отчеты».

В новом окне нажимаем «Создать» и выбираем «Расчет по страховым взносам». Снова открывается новое окно, где нужно указать название организации и период для составления расчета.

Теперь перед вами титульный лист, который заполняется на основе данных вашей компании, их нужно только проверить. Переходим к приложениям.

Основная часть из них заполняете автоматически. Это медицинские расходы, обязательное страхование, декретные выплаты. Нас интересует приложение № 5, которое создано для ИТ-компаний, чтобы контролировать выполнения условий льготного тарифа. Здесь все заполняется вручную.

• В строке 010 укажите число ваших сотрудников. Помните, что для выполнения условий пониженной ставки в компании должны работать минимум 7 человек.

• Строка 020 — это информация о доходах.

• Строка 030 — нужно указать сколько вы заработали на обслуживании, продаже, создании ЭВМ и комплектующих. Сумма дохода в ИТ сфере должна составлять 90% от общего дохода.

• Строка 040 — здесь подсчитывается процент дохода. Для этого нужно данные из строки 030 разделить на данные строки 020 и умножить на 100.

• Строка 050 — укажите дату аккредитации из реестра.

Проверьте остальные пункты и отправьте отчет.

ИТ-компании могут рассчитывать до 2023 года на пониженную ставку страховых взносов. Это право необходимо постоянно поддерживать. Основные критерии — это количество людей в штате, процент дохода в сфере ЭВМ и прохождение аккредитации. В 1С можно настроить ваш тариф, для автоматического заполнения расчета. Пункт 5 в этом документе придется заполнить вручную. Именно он указывает на возможность пользоваться льготами.