Подарки: НДФЛ и проведение в 1С

Подарки действительно облагаются налогом. Сумма рассчитывается по стандартной ставке: резиденты – 13%, нерезиденты – 30%. Высококвалифицированные иностранные специалисты и граждане ЕАЭС в этом случае считаются нерезидентами. Прежде чем вычесть НДФЛ из всех подарков, нужно определить являются ли они наградой за достижения в работе. К примеру, Иван в течение года показывал лучшие результаты продаж. Компания решила отблагодарить его за старания премией или хорошими часами. В обоих случаях налог будет удержан в полной мере.

Бывают поощрения, которые не относятся к работе. Сотрудник имеет право в год получать такие подарки на 4000 рублей и не платить налоги. Сумма свыше будет облагаться налогом. Например, Анастасия получила в 2019 г.: Букет на 8 марта за 1200, букет на день рождения – 2000, коробку конфет на Новый год – 800 рублей. Также компания подарила ей 10 000 в честь бракосочетания. Таким образом подарочные выплаты за прошлый год составили 14 000. Налогом не облагаются только 4000. Получается, удержать НДФЛ нужно с 10 000 рублей.

В 1С

Для начала рассмотрим пример с подарком, который нельзя отнести к трудовым достижениям. Виктор получил подарок в честь юбилея – 2500 рублей, и на Новый год – 2000. Получается, что годовой лимит превышен на 500 рублей. Заходим в меню «Зарплата», выбираем Виктора и создаем новый документ, где нужно выбрать пункт «Приз, подарок».

Укажите дату получения подарка. Доход будет приплюсован к основной зарплате за этот месяц и к основному вычету НДФЛ будет прибавлены 13% от 500 рублей.

Если же сотруднику была выдана премия на основе его трудовых достижений, то выполнить действия нужно иначе. Представим, что Виктор получил небольшое поощрение – 3000 рублей. Это не такая большая сумма, чтобы заключать договор о дарении, но она подлежит страховому взысканию (с. 422 НК РФ).

Снова заходим в меню «Зарплата» и создаем новый документ «Приз, подарок». Теперь нужно поставить галочку напротив графы «Подарок (приз) предусмотрен коллективным договором».

Руководство может поощрять сотрудников за трудовые заслуги, в честь праздников и значимых событий. Выплаты производятся в качестве памятных подарков или премии. Налоговая ставка зависит от суммы и статуса работника. НДФЛ может составлять: 0%, 13% и 30%. Передача любого имущества должна быть подтверждена документально. Для этого лучше создать приказ о премировании, о выдаче подарков на новый год или 8 марта, или составить договор дарения.