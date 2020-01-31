НДФЛ: почему 1С часто выдает ошибки в отчете

Отчитываться по НДФЛ необходимо каждый год. Система 1С составляет общую сумму на основе заполненных данных. Цифра получается точная, как и рассчитывал бухгалтер. Теперь нужно предоставить отчет, но на этом этапе часто возникает сбой – налог разбивается в хаотичном порядке по сотрудникам. Проблема здесь не в действиях пользователя, а в программе.

Причина ошибки

У 1С есть недостатки. Один из них – ошибка в отчете НДФЛ. Если сотруднику была выдана не только зарплата, но и больничный, отпуск или премия, то общая сумма налога в отчетности может некорректно разбиваться по каждому человеку. Часто возникает проблема, когда вместо нужной суммы бухгалтер видит нули.

Налог в этом случае не будет учитываться, а это уже нарушение. Исправлять неточности придется вручную.

Как исправить ошибку

Корректировка может показаться долгой, но она не потребует больших энергозатрат и специальных знаний. Просто нужно запастись терпением.

1. Отмените банковские выписки по НДФЛ, а также выписки и кассовые выплаты по зарплате.

2. Теперь по очереди заходите в каждое начисление. Нажмите на сумму в столбце «НДФЛ», затем перейдите в раздел «Скорректировать счет» и уберите галочку. Осталось провести начисление.

Некоторые пользователи 1С о подобном сбое даже не слышали. У них программа все рассчитывает автоматически и выдает корректный отчет. Проблема возникает именно у пользователей УСН, но мы рекомендуем все равно внимательно проверять отчетность.

Несмотря на неточность конкретной функции, 1С упрощает работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Постепенно выходят новые обновления, которые устраняют неполадки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».