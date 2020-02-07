1С: дивиденды

Бизнес может принадлежать нескольким владельцам. Соответственно каждому из них принадлежит часть чистой прибыли компании. Задача бухгалтера провести все платежи вовремя.

Налоговая ставка

Дивиденды – это доход, который тоже облагается налогом, как и зарплата. Процентная ставка зависит от статуса учредителя: 13% - резиденты и 15% - нерезиденты. Прибыль рассчитывается из суммы дохода предприятия после налогообложения, затем распределяется в зависимости от доли участников (с. 43 НК РФ). После того, как выплаты определены, нам нужно провести платежи. Сделать это можно двумя способами.

Начисление с использованием документа "Начисление дивидендов"

Начисления в 1С можно провести автоматически или вручную. Разберемся для начала с первым вариантом. Заходим в меню «Операции», «Бухгалтерский учет», «Начисление дивидендов». В новом окне нажимаем «Создать».

Теперь нужно добавить учредителя, сумму выплат. Налог программа посчитает сама. После того, как все графы заполнены, проводите и нажимайте «Выплатить».

Система 1С составила для нас поручения. Если все правильно, то нажмите «Отправить в банк».

Начисление вручную

Автоматический режим не всем кажется удобным, поэтому мы предлагаем еще вариант ручного начисления. Снова переходим в меню «Операции», «Бухгалтерский учет», но теперь нажимаем на строку «Операции, введенные вручную».

Нажимаем «Создать».

У нас открылось новое окно. Вбиваем данные. Указываем организацию, наименование платежа, сотрудников, код и сумму.

Переходим к НДФЛ. Снова нужно указать код, учредителей и рассчитать налог.

Теперь проводим и переходим к учету. «Зарплата и кадры», «НДФЛ», «Все документы по НДФЛ».

Создаем: «Операция учета НДФЛ».

Теперь нам снова нужно все заполнить: компания, сотрудник, перечисления и удержания. Проверьте точность кода. После проведения вам останется только списать средства со счета.

Начислять дивиденды – задача бухгалтера. Он может это сделать в ручном или автоматическом режиме 1С. С доходов учредителей удерживается налог. Ставка зависит от статуса (резидент или нерезидент). Сроки выплат устанавливаются политикой компании. Прибыль после всех вычетов делится в зависимости от доли участников.