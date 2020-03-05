ЭДО: роуминг без границ

Пользователей ЭДО часто пугает роуминг. Возможно ли общаться с пользователями других операторов? Конечно, возможно. Для этого не нужно совершать огромное количество операций, которые не связаны друг с другом. Даже сама настройка роуминга понадобится только в отдельных случаях.

Да, при обмене документов существует роуминг как для пользователей мобильной связи. Его наличие зависит от того каким оператором пользуетесь вы и ваш контрагент. Самые распространенные:

АО "Калуга Астрал" (ИНН 4029017981, ОГРН 1024001434090, идентификатор ОЭД: 2AE), официальный сайт оператора http://astral.ru.

ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030, ОГРН 1027600787994, идентификатор ОЭД: 2BE), официальный сайт оператора http://sbis.ru.

ООО "Линк-сервис" (ИНН 7438014673, ОГРН 1027401869990, идентификатор ОЭД: 2BN), официальный сайт оператора http://link-service.ru.

ООО "ЭТП ГПБ" (ИНН 7724514910, ОГРН 1047796450118, идентификатор ОЭД: 2LB), официальный сайт оператора https://etpgpb.ru.

При подключении вас и вашего контрагента через 1С к одному из этих операторов, настройка роуминга не требуется. Это происходит автоматически. Умение настраивать пригодится при сотрудничестве со следующими операторами:

СКБ Контур

АО НИИАС

ДИРЕКТУМ (Synerdocs)

Вам потребуется заполнить в электронном виде заявление и отправить его цветной скан с подписью и печатями. Третий необходимый документ — цветной скан письма о выборе оператора. В одном заявлении можно указать только партнеров, которые пользуются услугами одного оператора ЭДО. Указывать идентификатор контрагента необязательно, но это ускорит процесс рассмотрения заявления.

Далее информация передается другому оператору, который уже свяжется с вашим партнером и оповестит о том, что вы подали заявление на сотрудничество. Контрагент это подтверждает, после чего вам подключат роуминг. Останется только обновить статус.

Заходим в меню “Администрирование”, “Обмен электронными документами”, “Обмен с контрагентами”, “Настройки ЭДО”.

В новом окне нужно нажать “Обновить статус”. Рядом с вашим контрагентом появится надпись: “Присоединен”. Если этого не произошло, а извещение о присоединении приходило, то возможно вы неверно указали данные. Рекомендуем проверить указанные реквизиты вашего партнера, а также уточните не было ли уже установлено с ним подключение.

Подключать роуминг нужно, если ваш контрагент пользуется услугами другого оператора. Возможно подключение как автоматическое, так и с помощью заявления. В любом случае это не сложнее, чем разобраться в мобильной связи. В 1С вы можете обмениваться документами без потерь времени и лишних трат на пересылку. Подробнее ознакомиться с подключением к ЭДО можно в нашей статье.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки.

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