Отпуск в 2020: справочник бухгалтера

Несмотря на коронавирус, мечты об отдыхе согревают прохладными весенними вечерами. Пока сотрудники грезят о солнышке и песке, мы решили напомнить вам об изменениях, которые произошли в трудовом кодексе.

Строго по графику

График отпусков все нужно соблюдать и работодателю, и сотруднику. Его нужно успеть составить до середины декабря. В 2019 была добавлена новая статья 262.2 ТК, в которой указывается, что предоставлять право выбора отпуска нужно сначала многодетным родителям.

Можно ли рассчитывать на отдых вне графика?

Сотрудник может уйти в отпуск вне графика, но эта возможность обговаривается с руководителем. Если время неподходящее, то работодатель вправе отказать. Также есть список сотрудников, которые могут уходить в отпуск в любое время:

Родители трех и более детей (до 12 лет)

Родители ребенка-инвалида до 18 лет.

Сотрудник, которому не исполнилось 18 лет.

Почетный донор.

Беременная сотрудница (может воспользоваться правом ежегодного отпуска до момента наступления отпуска по беременности и родам или после того, как закончится отпуск по уходу за ребенком).

Сотрудник, чья жена находится в отпуске по беременности и родам (имеет право уйти в отпуск в одно время с женой независимо от стажа).

Усыновители ребенка до 3 лет (женщине, которая усыновила ребенка, вместо ежегодного отпуска может предоставляться отпуск по беременности и родам со дня усыновления: 70 дней - при усыновлении одного ребенка, 110 дней - при усыновлении двоих и более).

Совместитель (уходит в отпуск одновременно с основной работой. От стажа этот период не зависит).

Работник, который прервал отдых из-за обстоятельств по работе (отпуск прерывается только при обоюдном согласии. Остаток можно перенести на удобное для сотрудника время).

Супруга военнослужащего (необходимо предоставить отпуск в один период с мужем)

Участники боевых действий

Герой труда.

Герой России.

Сроки распределения графика

График формируется до середины декабря. Сроков на внесение изменений нет, но это нужно делать по мере необходимости. Составить график отпусков можно и задним числом, если вы не ожидаете проверку от трудовой инспекции. Нарушение сроков влечет за собой штрафы.

Штраф за график отпусков

Сумма штрафа зависит от типа организации. За отсутствие графика или при несоблюдении сроков сумма составляется следующим образом:

Должностные лица — предупреждение или штраф от 1000 до 5000 руб.

Индивидуальные предприниматели — от 1000 до 5000 руб.

Организации — от 30 000 до 50 000 руб.

Когда платить отпускные

По интернету прокатился слух, что в силу вступил закон о том, что платить отпускные теперь нужно за три рабочих дня. Частично, это правда. Законопроект от Минтруда находится на рассмотрении. С ним можно ознакомиться по ссылке.

На данный же момент все осталось по-старому. Выплачивать отпускные нужно за три календарных дня. Минтруду бесконечно приходилось разъяснять сроки выплат для разных ситуаций. Если проект выйдет в свет, то этих вопросов можно избежать, но пока придется платить по старой схеме. Помните, что запутанные даты не защищают вас от ответственности, ни никто не запрещает совершать выплаты отпускных заранее.

Штрафы за отпускные

Нарушение сроков выплат отпускных влечет за собой штрафные санкции (ст.5.27 КоАП РФ):

Индивидуальный предприниматель — до 5000 руб.

Руководитель — до 20 000 руб.

Компания — до 50 000 руб.

Существенных изменений по отпускам на данный момент не произошло. Мы по-прежнему ждем поправки о выплате отпускных, но пока продолжаем их выплачивать за три календарных дня. Настроить выплаты можно через 1С. К списку сотрудников, которые могут уходить в отпуск в любое время, присоединились многодетные родители. Воспользоваться правом на отпуск в любое время можно, если детям еще не исполнилось 12 лет. График отпускных по-прежнему обязателен к заполнению.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки.

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