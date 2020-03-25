Как работать из дома и оставаться на связи

Некоторые работодатели уже перевели сотрудников на удаленку из-за карантина, но есть и сомневающиеся. Совещания, обсуждения с коллегами — как эффективно работать без личных встреч? Даже наедине с компьютером вы можете оставаться на связи и продолжать работать в прежнем режиме с 1С-Коннект и компанией «АСТЭК».

Что такое 1С-Коннект?

Это программа, которая позволяет обмениваться с коллегами сообщениями лично, в пределах отдела, а также в глобальном чате компании. Установка возможна не только на компьютер, но и на телефон. С 1С-Коннект вы можете пользоваться следующими функциями:

Отправка файлов

Создание групп для обмена сообщениями

Подключение к рабочему столу другого сотрудника

Общение с помощью гарнитуры и телефона

Особенность сервиса — настройка линий поддержки 1С и операторов ИТС. Это можно сделать самому или попросить техподдержку: разрешите подключение к вашему компьютеру, а дальше просто наблюдайте за происходящим на экране. Если у вас возникнут проблемы в ходе работы, то вы всегда можете обратиться за помощью.

Как получить доступ?

Компания «АСТЭК» готова помочь всем, кто хочет перевести сотрудников на удаленную работу. Настройка бесплатная, времени много не занимает. Дополнительно можно получить облако 1С. Вам будет выделен отдельный сервер, актуальная версия программы, куда вы сможете загрузить свою базу данных. Выгружать базу несложно, но советуем ознакомиться с инструкцией.

С 1С-коннект можно продолжать вести дела компании даже в условиях самоизоляции. Берегите свое здоровье и ваших близких. Старайтесь реже выходить из дома, о рабочем пространстве позаботится «АСТЭК». Оставьте заявку, и с вами свяжется техподдержка, чтобы настроить бесплатный доступ.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».