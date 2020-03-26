Прощание с ЕНВД

ЕНВД — система налогообложения, с которой окончательно придется попрощаться в 2021 г. Некоторым уже пришлось от нее отказаться из-за товаров с обязательной маркировкой.

ЕНВД напоследок

Пока 2021 не наступил, можно наслаждаться вмененкой, но есть ограничения. Продавцы обувью, несмотря на то, что она маркируется, могут пользоваться ЕНВД до июля, поскольку немаркированная обувь выходит из оборота только 1 июля. По истечении этого срока такие продажи станут незаконными.

Продавцы одежды, исключая одежду из натурального меха, могут пользоваться налоговой системой весь год. Также можно использовать смешанный режим: ЕНВД и УСН. По упрощенной системе проводятся все товары, которые должны быть промаркированы, а через вмененку — все остальные.

ЕНВД разрешен для следующих видов деятельности на 2020 г.:

Услуги ветеринара

Бытовые услуги

Перевозка

Платные стоянки

Реклама

Гостиничный бизнес

Сдача в аренду торговых точек и земельных участков

Общепит (кроме ученых и медучреждений)

Розница через торговые сети

Разносная торговля

Региональным управлением список может быть утвержден полностью или частично, поэтому уточнять нужно по месту расположения вашего бизнеса. С 2020 г. пользоваться вмененкой не могут крупнейшие налогоплательщики, а также организации с численностью сотрудников за прошлый год более 100 человек.

УСН и ЕНВД

Поддерживать малый бизнес депутаты планируют поправками. Если переходить на упрощенку в 2020 г., то можно учесть по ЕНВД “доходы минус расходы” на товары, которые были еще не распроданы. Разумеется, если закупка прошла до перехода на УСН.

На какой режим можно перейти

Перейти можно на любой режим, который соответствует вашей деятельности. Если до отмены вмененки вы не успеете его выбрать, то автоматически перейдете на общую систему.

Общая система налогообложения — не имеет ограничений, подходит любому бизнесу, но налогоплательщику придется платить налог на прибыль и НДС. Индивидуальные предприниматели с доходов платят НДФЛ.

УСН — делится на два режима. Первый: с объектом “доходы” - при этом режиме оплачивается только налог с доходов. Подходит бизнесу, в котором нет расходов или они минимальны. Второй - “доходы минус расходы”. Выбирая этот вид УСН, предприниматель платит налог с разницы между доходами и расходами. Подходит, если у вашей организации существенные затраты на закупку.

Упрощенка — лояльная система, но использовать ее могут организации при соблюдении определенных условий:

Доход до 150 млн руб. в год

Остаток стоимости основных средств до 150 млн руб.

Численность сотрудников до 100 человек.

Отсутствие филиалов

Участие других организаций в финансах компании до 25%

Перейти на систему могут только компании с доходом за предыдущие девять месяцев - 112,5 млн руб.

Патент — предприниматель платит единый налог, который определяется возможным доходом за год и ставкой. Пользоваться патентом могут только ИП, у которых не больше 15 наемных сотрудников.

ЕНВД удобная система налогообложения, но с 2021 года она закончит свое существование. Решение было принято из-за случаев сокрытия доходов и уклонения от налогов. Вместо вмененки можно перейти на УСН или другую систему.

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