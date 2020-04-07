Шла вторая неделя массовой изоляции. Кто выживет и есть ли жизнь после карантина?

Пока ничего непонятно, но мы продолжаем следить за развитием событий.

Пособие по безработице

Оставшимся без работы в период коронавируса будут выплачивать пособие в обновленном формате. Сумма по регионам — 12 130 руб., Подмосковье — 15 000 руб. и Москва — 19 500 руб. Получить пособие могут граждане РФ, которые достигли 16 лет, не имеют дополнительных заработков и не являются самозанятыми или ИП, не служат в армии и не являются студентами очной формы, не получают пенсию.

Естественно для получения помощи нужно быть зарегистрированным в службе занятости. Жители Москвы и области могут сделать это в режиме онлайн. На региональном уровне этот вопрос решается в индивидуальном порядке.

Оставшиеся без работы в Москве и Подмосковье, чтобы получить полную сумму пособия, должны иметь временную или постоянную регистрацию по месту жительства, отработать в 2020 не менее 60 дней. Для подачи заявления понадобятся: отсканированные копии паспорта, трудовой, документа об образовании, справка о среднем заработке.

Что с бизнесом?

Утвердили список отраслей компаний, которые больше всего пострадали от коронавируса. В этот список вошли: турфирмы, транспортные компании, культура и искусство, гостиничное дело, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, дополнительное образование для детей и взрослых, организаторы конференций и выставок, бытовые услуги. Им разрешено перенести сроки уплаты налогов (кроме НДС) и страховых взносов.

Остальные компании, которые в список не вошли, могут рассчитывать на краткосрочные беспроцентные кредиты для оплаты зарплат сотрудникам, и перенос сроков отчетности до 15 мая. Полный состав мер пока уточняется, будем надеяться, что он эффективнее.

Родители и дети

К материнскому капиталу прибавят еще пять тысяч рублей. Кстати, теперь получить его можно на банковскую карту. Срок получения не будет превышать пяти дней. Родители, которые ожидают оплату на детей от 3 до 7 лет, смогут получить ее на месяц раньше — в июне.

Ипотека и кредиты

Ипотечные и кредитные каникулы ждут не всех. Отсрочить выплаты по ипотеки можно, если ее сумма не больше полутора миллиона рублей, а также если ваши доходы, в сравнении с прошлым годом снизились на 30 и более процентов. Если у вас кредит на машину, то кредитные каникулы предоставляются при максимальной суме — 600 тыс. руб. В остальных случаях сумма не должна превышать 250 тыс. руб.

Как вы понимаете, все это может измениться в ближайшее время, остается только держать себя в руках и быть в курсе событий. Когда-нибудь это обязательно закончится. Мы желаем вам пережить все эти тяготы и остаться на плаву. Со своей стороны мы постараемся предложить посильную помощь. На данный момент компания «АСТЭК» разрабатывает новые продукты, чтобы вы могли продолжать работать в условиях самоизоляции и с минимальными затратами. Следите за нашими новостями и будьте здоровы.