1С: Аналитика — новый сервис с удобными схемами и понятными цифрами

1С: Аналитика — новый сервис для сбора аналитических данных. Теперь всю информацию можно формировать в удобные схемы и отчеты, сохранив возможность изучать откуда берется каждое значение. Расскажем как это работает.

Что такое 1С: Аналитика

Сервис построен таким образом, чтобы вы могли выгружать нужную информацию из 1С в удобной форме. Например, требуется узнать сколько у вас было заказов и на какую сумму. Посмотреть обычный отчет недостаточно. Необходимо понять откуда берутся данные, отфильтровать периоды, выбрать категорию товара, разбить на регионы, уточнить сумму продаж, а также НДС по ним. Построить похожий отчет можно почти в любом продукте 1С, но не получится узнать подробнее о каждой цифре. Для этого создана 1С:Аналитика.

Она устанавливается как часть платформы, чтобы вы могли получить данные, а затем оформить их так, как вам нравится. Сделать это можно внутри уже готовой диаграммы или схемы, отредактировать ее или создать совершенно новую. Если вы занимаетесь аналитикой, то можете составить такую диаграмму, чтобы показать в наглядной форме результат проделанной работы. Создать нужную схему может и сам руководитель компании. Аналитика работает как отдельный веб-интерфейс, который может существовать самостоятельно или интегрироваться с веб-публикацией конфигуратора 1С.

Как строить диаграммы

Сервис состоит из рабочего стола, инструментов для создания диаграмм и дашборда. Брать информацию для построения можно из справочника, регистров сведений или накоплений, документов и таблиц.

Переходим к построению. Запросите необходимую информацию, выберите по каким размерностям их нужно сгруппировать. К примеру, вы хотите узнать о продажах по регистру накоплений, использовав уточнения по подразделению, номенклатуре, а также по факту “Прибыль”. При формировании будут учитываться все продажи и разбиваться по указанным категориям. Дополнительно можно использовать фильтрацию, чтобы исключить ненужные данные. Например, выберите продажи только за квартал текущего года, остальные вам показаны не будут. Далее нужно выбрать последовательность отображения данных, создать группировку и задать форму. В будущем диаграмму можно отредактировать.

Готовая диаграмма будет расположена в дашборде. Вы сами выбираете, что оставить в быстром доступе. Меняйте схемы местами, перетаскивайте и редактируйте. Каждую схему можно рассмотреть отдельно.

Как это работает

1С: Аналитика — это отдельный дистрибутив, который использует мощность кластера сервера 1С при выполнении запросов. Соответственно, теряется скорость производительности. Нагрузку можно распределять, если использовать Дата акселератор и копии баз данных. Перераспределение поможет ускорить работу, а также избежать конфликтов при одновременном использовании сервисов разными пользователями.

Дата акселератор — это система управления базами данных, которая ускоряет аналитические процессы. Сложность их в том, что обработать нужно большое количество данных, чтобы получить небольшую, но точную информацию, поэтому требуется много времени и ресурсов. Дата акселератор решает эту проблему. Он использует оперативную память для хранения и обработки информации, а также специальные структуры, чтобы сэкономить время на выполнение запроса. Вместе с Дата акселератором используют копии баз данных, от них зависит размещение в акселераторе актуальной информации для обработки.

1С: Аналитика и мобильный телефон

Получать информацию в удобных графиках с подробным отчетом по каждой цифре — это уже первый шаг к мобильности. Данные могут понадобиться срочно, когда нет под рукой компьютера. Получить доступ с полным функционалом можно через отдельный кабинет или страницу, которую компания “АСТЭК” разрабатывает индивидуально для руководителей. Так вы сможете получить доступ к базам и проводить необходимые операции с мобильного телефона.

1С: Аналитика — это сервис для всех, кому необходимо получать статистику. Его преимущество в универсальности. Вы сами выбираете в каком формате получать данные, а затем формируете свой дашборд. Все полученные цифры можно изучить: из какого источника они взяты, как были сформированы. Управление базами с мобильного телефона доступно через специальный личный кабинет, который реализует компания “АСТЭК”.

Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».