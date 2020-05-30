Маркетплейс: что нельзя продавать, почему не публикуют и как подключиться

После затяжного карантина мир уже не станет прежним. Оказалось, что покупать в интернете – это безопасно и удобно. Доставка стала самым полезным сервисом. Конечно, торговые центры после открытия наполнятся людьми, но что если рассмотреть альтернативный вариант и продавать через маркетплейс?

Что такое маркетплейс?

Это готовая торговая площадка, которая подходит для всех категорий товара. После прохождения регистрации, настройки и оплаты, покупатели смогут найти ваш товар в каталоге и заказать с мобильного телефона или компьютера. Подобные площадки популярны, поскольку можно не только найти нужную вещь, но и сравнить цены, прочитать отзывы, просмотреть реальные фотографии пользователей. Выбор покупателей не зависит от громких слоганов и оформления. Решающий фактор - качество.

Как стать поставщиком для маркетплейса?

Каждая платформа имеет свои приоритеты. На одной размещают одежду, на другой электронику, а для кого-то нет различий вовсе. Выбирайте площадку с учетом особенностей своего магазина, а также обращая внимание на комиссию. Выбрав нужный маркетплейс, пройдите регистрацию: укажите ИНН компании, контакты ответственного лица, информацию о магазине. Следующий этап самый сложный – составление прайс-листа. Его можно составить автоматически через CMS. Второй вариант – выгрузка вручную. После заполнения, данные будут отправлены на проверку. Положительный ответ зависит от нескольких факторов.

Что нельзя продавать на маркетплейсе?

Правила размещения тоже зависят от платформы. Часто встречается запрет на продажу животных и товаров БУ. Ваш продукт должны одобрить не только сотрудники сервиса, но и законодательство РФ. Согласно закону, запрещена продажа:

Лекарства — продавать лекарства в интернете могут аптеки, которые получили лицензию. Она распространяется только на препараты без рецепта.

Табак и алкоголь — тоже попадают под категорию запрещенных товаров для онлайн-продажи.

Также в законодательстве закреплены категории товаров, которые запрещены к реализации на всей территории России вне зависимости от способа продажи. Так что для тех, кто включил в свой бизнес-план психотропные препараты и животных из Красной книги, у нас плохие новости.

Почему могут возникнуть проблемы при размещении?

Ваш товар разрешен к продаже, вы все заполнили, но после проверки вам отказали в публикации или товар попал в неправильную категорию? Значит во время проверки было выявлено нарушение:

Описание или фото не соответствуют товару;

Недействительная лицензия (для продаж медицинских товаров);

Не указана причина уценки;

В названии использованы слова, которые не относятся к товару: скидка, акция, доставка и т.д.;

Неверное заполнение данных о компании;

Лишние слова в описании (номера телефонов, адрес электронной почты).

Какие сложности возникают?

Самое сложное – это создание и загрузка прайс-листа. Добавлять товары вручную можно, если их немного и они постоянно есть на складе. Составлять прайс можно в Excel или в специальной форме, если ее поставляет маркетплейс. Все изменения также добавляются вручную.

Компаниям с широким ассортиментом, удобнее использовать CMS. Ее поддерживают большинство систем. К примеру, Битрикс и 1С. После интеграции в маркетплейсе будет отображаться актуальная информация.

Как все сделать проще?

Компания «АСТЭК» решила помочь вам стать поставщиком для маркетплейса. Мы берем на себя регистрацию, настройку и подключение. Проведем интеграцию с учетной системой. Дальше вам нужно поддерживать работу сервиса, как это сделать грамотно, мы тоже подробно расскажем. Если возникнут сложности, напишите в службу поддержки «АСТЭК».