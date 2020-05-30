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Маркетплейс: что нельзя продавать, почему не публикуют и как подключиться

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После затяжного карантина мир уже не станет прежним. Оказалось, что покупать в интернете – это безопасно и удобно. Доставка стала самым полезным сервисом. Конечно, торговые центры после открытия наполнятся людьми, но что если рассмотреть альтернативный вариант и продавать через маркетплейс?

Что такое маркетплейс?

Это готовая торговая площадка, которая подходит для всех категорий товара. После прохождения регистрации, настройки и оплаты, покупатели смогут найти ваш товар в каталоге и заказать с мобильного телефона или компьютера. Подобные площадки популярны, поскольку можно не только найти нужную вещь, но и сравнить цены, прочитать отзывы, просмотреть реальные фотографии пользователей. Выбор покупателей не зависит от громких слоганов и оформления. Решающий фактор - качество.

Как стать поставщиком для маркетплейса?

Каждая платформа имеет свои приоритеты. На одной размещают одежду, на другой электронику, а для кого-то нет различий вовсе. Выбирайте площадку с учетом особенностей своего магазина, а также обращая внимание на комиссию. Выбрав нужный маркетплейс, пройдите регистрацию: укажите ИНН компании, контакты ответственного лица, информацию о магазине. Следующий этап самый сложный – составление прайс-листа. Его можно составить автоматически через CMS. Второй вариант – выгрузка вручную. После заполнения, данные будут отправлены на проверку. Положительный ответ зависит от нескольких факторов.

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Что нельзя продавать на маркетплейсе?

Правила размещения тоже зависят от платформы. Часто встречается запрет на продажу животных и товаров БУ. Ваш продукт должны одобрить не только сотрудники сервиса, но и законодательство РФ. Согласно закону, запрещена продажа:

  • Лекарства — продавать лекарства в интернете могут аптеки, которые получили лицензию. Она распространяется только на препараты без рецепта.
  • Табак и алкоголь — тоже попадают под категорию запрещенных товаров для онлайн-продажи.

Также в законодательстве закреплены категории товаров, которые запрещены к реализации на всей территории России вне зависимости от способа продажи. Так что для тех, кто включил в свой бизнес-план психотропные препараты и животных из Красной книги, у нас плохие новости.

Почему могут возникнуть проблемы при размещении?

Ваш товар разрешен к продаже, вы все заполнили, но после проверки вам отказали в публикации или товар попал в неправильную категорию? Значит во время проверки было выявлено нарушение:

  • Описание или фото не соответствуют товару;
  • Недействительная лицензия (для продаж медицинских товаров);
  • Не указана причина уценки;
  • В названии использованы слова, которые не относятся к товару: скидка, акция, доставка и т.д.;
  • Неверное заполнение данных о компании;
  • Лишние слова в описании (номера телефонов, адрес электронной почты).

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Какие сложности возникают?

Самое сложное – это создание и загрузка прайс-листа. Добавлять товары вручную можно, если их немного и они постоянно есть на складе. Составлять прайс можно в Excel или в специальной форме, если ее поставляет маркетплейс. Все изменения также добавляются вручную.

Компаниям с широким ассортиментом, удобнее использовать CMS. Ее поддерживают большинство систем. К примеру, Битрикс и 1С. После интеграции в маркетплейсе будет отображаться актуальная информация.

Как все сделать проще?

Компания «АСТЭК» решила помочь вам стать поставщиком для маркетплейса. Мы берем на себя регистрацию, настройку и подключение. Проведем интеграцию с учетной системой. Дальше вам нужно поддерживать работу сервиса, как это сделать грамотно, мы тоже подробно расскажем. Если возникнут сложности, напишите в службу поддержки «АСТЭК».