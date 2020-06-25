Бухгалтеры, может, хватит уже проблем? Позитивный обзор от «Калуги Астрал»

Ну, что, коллеги, возвращаемся к обычной жизни? Деловая жизнь мало-помалу набирает обороты. Пострадавший от коронакризиса бизнес возвращается к работе. А мы возвращаемся к блогу на «Клерке». Расскажем, чем можем помочь вашему бизнесу, посоветуем, как работать в изменившихся условиях, да и просто будем тут с вами на связи. Подписывайтесь.

В этом посте мы расскажем, какие проблемы бухгалтеров и предпринимателей решают сервисы от «Калуга Астрал».

НЕпроблема 1. Маркировка

Продавцы только-только возобновили работу после карантина, не успели восстановиться от последствий, а уже стоят на пороге нового, малопонятного (и потому пугающего) события — маркировки обуви, лекарств и табака. С 1 июля 2020 года она становится обязательной.

Отставить панику: и не с таким справлялись.

У нас есть решение «Астрал.Маркировка», в котором все элементы для начала работы: получение квалифицированной электронной подписи для подключения к системе «Честный знак», ОФД (для передачи данных оператору ЦРПТ) и ЭДО, при необходимости настройка или замена кассы, учетной системы.

А наш сервис «Астрал.ОФД», кроме передачи данных онлайн-касс и маркировки обеспечивает:

регистрацию, перерегистрацию, снятие с учета ККТ;

мониторинг работы торговых точек;

аналитику фискальных данных;

доступ к API Астрал.ОФД.

НЕпроблема 2. Электронная подпись

Весь 2019 год (когда мир еще интересовался чем-то, кроме вируса) бизнес-сообщество активно обсуждало реформу рынка электронных подписей. Ходили страшилки, что государство забирает себе рынок ЭЦП, а мы все из-за этого погрязнем в неконкурентных тарифах и сбоях. Противники этой теории заговоров говорили, что таким образом компании будут защищены от мошенничеств с поддельными ЭП.

У нас две мысли на этот счет:

может, хватит страшилок уже, а?

пока все хорошо — давайте этим пользоваться, ведь сейчас есть возможность получать электронные подписи оперативно и без проволочек.

Рассказываем, почему мы не боимся таких громких слов.

Наши клиенты оформляют ЭТП через сервис «Астрал-ЭТ». Оцените процесс получения:

Понадобится всего два документа от будущего владельца сертификата — паспорт и СНИЛС. В течение одного рабочего дня ваша ЭЦП будет готова.

Если возникнут вопросы при заполнении заявки, установке сертификата или выборе тарифного плана — обратитесь в нашу круглосуточную службу поддержки.

Да, мы не спим... :-)

НЕпроблема 3. ЭДО

Мы не хотим выступать капитанами очевидностями, но за последние несколько месяцев даже противники ЭДО оценили его необходимость.

И если раньше операторам ЭДО приходилось убеждать (искренне), что такая работа с документами — это удобно, то теперь, в принципе, достаточно режима самоизоляции... Но не будем о грустном, у нас же позитивный обзор.

Реальность такова: ожидание подписания бумажных документов уходит в прошлое, поставщики и клиенты переходят на электронный документооборот. А в некоторых случаях, например, при торговле маркированными товарами, наличие ЭДО — требование закона.

В чем плюсы нашего сервиса «Астрал.ЭДО»:

Работа через привычный интерфейс 1С, никаких сложных настроек или отдельных приложений;

Обмен данными с контрагентами, подключенными к другим операторам (роуминг);

Экономия времени и денег. Забудьте о почте, курьерах, потерянных в пути документах;

Достаточно направить клиенту или поставщику приглашение из программы, чтобы начать работать с ним в системе ЭДО.

Ребенок поступает в вуз? Сил вам! Родителям школьников в этот год особенно непросто. Подайте документы в вуз удаленно, сэкономьте нервы и не стойте в очередях с разметкой из-за социальной дистанции. У нас электронная подпись для поступления в вуз от аккредитованного МинСвязью Удостоверяющего Центра всего за 555 рублей.

НЕпроблема 4. Убедить директора, что вам нужен хороший оператор электронной отчетности

Если ваша компания не обязана отчитываться электронно, то как убедить директора, что у вас нет сил сидеть с талончиком в оперзале налоговой лишние пару часиков? «И неважно, что это долго: карантин снят, тыжбухгалтер!».

Лайфхак: посмотрите на электронную отчетность глазами директора.

Итак, как рассказывать о преимуществах «Астрал Отчет 5.0»?

Во-первых, «Астрал Отчет 5.0» — это работа без штрафов. Подчеркните директору, что отправка отчетности через сервис — это всегда ВОВРЕМЯ. А вовремя — это без блокировки счетов и налоговых проверок.

И еще в системе есть персональная доска задач — тоже оберег от санкций налоговиков и пенсионщиков. Она напомнит обо всех бухгалтерских и налоговых событиях. С ней компания точно не забудет сдать СЗВ-М, уплатить очередной платеж по НДС или отправить ответ на требование в налоговую. Даже если закон снова поменяют: 2020 год будет богат на поправки.

Во-вторых (и директор оценит такое повторение): сдача отчетности через «Калуга Астрал» — это без ошибок, а значит без штрафов. Поможет Умный редактор отчетов: интерактивные подсказки и автозаполнение даже новичку не дадут ввести некорректные данные.

В-третьих, мы внедрили новую систему работы с требованиями, которая не даст пропустить время ответа, автоматически отправив подтверждение о получении.

Расскажите директору, что если вовремя не отвечать на требования, его вызовут на ковер в инспекцию (да-да, в маске и перчатках, но лично к заму или самому начальнику инспекции).

А если вы бухгалтер-аутсорсер, и у вас несколько директоров, которым надо многое доходчиво объяснять, у нас для вас особая фишка: «Астрал Отчет 5.0» позволяет вести сразу несколько компаний и переключаться между ними даже во время заполнения отчета.

Тарифы очень гибкие. Можно бесплатно попробовать подключить электронную отчетность. Стоимость «Астрал Отчет 5.0» зависит от региона (уточняйте тут). Но независимо от выбранного тарифного плана отчеты передаются в любой контролирующий орган.

НЕпроблема 5. Претензии к должной осмотрительности

От того, как компания проверяет своих партнеров, зависит уровень финансовых потерь. И больше даже не из-за риска нарваться на мошенников, а из-за тренда налоговиков по проверке должной осмотрительности. Масла в огонь подлила введенная почти три года назад ст. 54.1 НК РФ. В общем, если ваш контрагент не платит налоги — виновата окажется ваша компания.

И все бы ничего — но когда контрагентов не 3 и не 5, а десятки? И нет времени на сбор пакета документов, который покажет налоговикам, что вы проверяли бизнес-партнеров? А если снова самоизоляция (обещаем, говорим про нее последний раз!), как вы будете делать фоточки с директором или ездить проверять реальность складов и офиса?

Пусть досье на контрагентов собирает за вас система «Астрал.СКРИН». С вас — только интернет на рабочем или домашнем компьютере или смартфоне.

В Астрал.СКРИНе:

все сведения поступают из официальных источников;

сомнительные организации отмечаются специальными маркерами;

по запросу пользователя, система отследит важные события — арбитражные дела, банкротство, смену собственников и т.д.

Также можно сформировать протоколы проверок для проведения анализа информации или представления в контролирующие органы.