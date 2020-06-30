Все про изменения в сроках и отчетности: дайджест для уставших от поправок бухгалтеров

Устали от обсуждений бесконечных поправок в НК? Мы тоже! Но куда же денешься, приходится следить за изменениями, иначе грядут кары от налоговой — требования и штрафы. Сегодня мы решили сделать обзор некоторых изменений и, конечно, не только по Налоговому кодексу, чтобы вы не пропустили чего-нибудь важного. Итак, поехали!

Перенесли, но не всем

Самые бурные дебаты вызвали переносы сроков сдачи отчетности и налогов. Бухгалтерское сообщество волновал не сам факт переноса, а жуткая путаница — кому и на какие даты. Тем более, что пандемия не унималась, и крайние сроки менялись (все из-за продления нерабочих оплачиваемых дней).

«Клерк» опубликовал понятную таблицу со всеми данными, а мы оперативно меняем в «Астрал Отчет 5.0» даты и внимательно следим, чтобы наши пользователи были в курсе изменений. Кстати, на этот случай сервис оснащен удобным виджетом на главной странице, отображающим ситуацию по отчетам цветами:

зеленый — отчет сдан;

желтый — подходит время сдачи;

красный — осталось несколько дней или время подачи вышло.

Да, как светофор:)! Получилось наглядно и сразу видно, когда наступает дедлайн.

Кстати, вот вам список перенесенных деклараций за 2019 год, которые еще не поздно сдать без штрафа!

по налогу на прибыль — до 29 июня

по налогу на имущество — до 30 июня

по УСН (организации) — до 30 июня

по УСН (ИП) и 3-НДФЛ — до 31 июля

РСВ по-новому

Не секрет, что пострадавшие от коронавируса организации (включенные в реестр МСП) и предприниматели получили налоговые поблажки. В частности для них отменены налоги и взносы за 2 квартал 2020 года, для ИП снижен размер годовых взносов на ОПС «за себя» до 20 318 рублей.

Даже те малые предприятия, кто по мнению государства не пострадал (мы-то, конечно, знаем как все на самом деле) получил послабление — пониженные страховые взносы на работников. Однако тут затаился подвох — со второго квартала придется по-новому заполнить РСВ!

Те, кто пользуется «Астрал Отчет 5.0», уже знают, что мы все обновили и можно смело заполнять актуальную форму. В сервисе не нужно отслеживать регулярно меняющиеся отчеты, все обновления происходят автоматически, без вашего участия.

ЕНВД не пройдет

Надеемся, что вмененщики не забыли, что скоро часть из них не сможет применять полюбившийся режим? Обувь и лекарства с 1 июля подлежат обязательной маркировке и применять ЕНВД можно только до конца июня, а после придется искать альтернативу.

Между прочим если организация или ИП перестали быть плательщиком ЕНВД в силу закона, они могут перейти на УСН в середине года. Смотрите, например, письмо ФНС России от 07.04.2020 N СД-4-3/5845@. Причем можно поменять систему налогообложения только в отношении продажи маркированных товаров или по всей розничной торговле, которая велась в рамках ЕНВД.

Раз отчетность по ЕНВД вам больше не понадобится, нужно как-то это отметить (и нет, мы не о банкете!). При изменении системы налогообложения в «Астрал Отчет 5.0» остаются только те отчеты, которые необходимо сдать вашей организации. При желании любую отдельную форму можно также скрыть из списка вручную.

Потому, потому, что мы пилоты!

Пилотный проект ФСС широко шагает по стране. С 1 июля (какая-то богатая событиями дата получается) к нему присоединятся еще 8 регионов, а со следующего года не останется неохваченных проектом территорий.

В чем плюс? Не надо платить пособия из своего кармана, Фонд перечислит деньги напрямую работнику, нужно только передать пакет подтверждающих документов.

Минус — как отправить эти самые документы? Нести всю пачку в ФСС лично? Стоп! Пока вопрос с пандемией не решен до конца, не стоит подвергать себя риску. Вам не нужно никуда идти, просто загрузите документы в «Астрал Отчет 5.0» (из любой программы) и отправляйте их в Фонд.

Cервис проверяет загруженные файлы, находит ошибки, если они есть (но мы в вас верим — такого не будет) и выделяет строки, заполненные неправильно. Наша навигация также поможет найти нужное пособие по номеру больничного листа или ФИО сотрудника.

Сдать Забыли, Время — Тратить Деньги или СЗВ-ТД

ПФР знает толк в сборе средств — согласно статье 17 Закона № 27-ФЗ за одного работника в опоздавшем отчете взимается 500 рублей. А если штат под сотню человек?! Отвечаем — выдыхайте, пока такие штрафы предусмотрены только для отчета СЗВ-М.

Но законотворцы не спят и готовят поправки в КоАП, директору за несвоевременную отправку СЗВ-ТД с 2021 года будет грозить административка — от 300 до 500 рублей за отчет.

Морально готовиться начинаем уже сейчас — в 2020 году порядок сдачи СЗВ-ТД резко изменился. Да, опять виноват пресловутый коронавирус! За сотрудников, уволенных или принятых на работу, нужно отчитаться не позднее следующего после кадрового события дня. В других случаях, к примеру, при переводе на новую должность, отчет сдается по старым правилам — до 15 числа следующего месяца.

Для организаций и ИП, у которых количество сотрудников равно или превышает 25 человек подача СЗВ-ТД, как и СВЗ-М, осуществляется только в электронном виде.

Напомним, что из «Астрал Отчет 5.0» отправить отчетность или ответ на требование можно из любой точки мира, главное, чтобы был доступ в интернет и ЭЦП. Так что в отпуск можно ехать без опасения что-то пропустить!

А вы собираетесь в отпуск или готовитесь к очередным изменениям? Давайте мы расскажем, как «Калуга Астрал» поможет вам не пропустить главное: оставляйте свои контакты ниже: