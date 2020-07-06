Что такое сервис «Прозрачный бизнес»

Сервис «Прозрачный бизнес» — это спецпроект, созданный ФНС. С помощью сервиса каждый желающий может получить информацию о конкретном налогоплательщике, имеющейся у него сумме долга по налоговым отчислениям, начисленных пенях. На законодательном уровне вопрос регулируется Налоговым кодексом РФ и приказами ФНС.

С какими данными работает сервис

Данные публикуются каждый год, начиная с 1 июня 2020. Необходимость внедрения сервиса обусловлена ростом числа фирм-однодневок, а также операций с сомнительными организациями. Теперь владельцы компаний смогут получить исчерпывающие сведения о своих контрагентах, проверить их платежеспособность.

Сведения берутся из различных источников, включая ЕГРЮЛ, реестр МСР, Госреестр аккредитованных филиалов и т. д. Достаточно перейти в раздел поиска данных об ИНН, ОГРН либо наименовании организации, чтобы получить сведения :

об адресах массовой регистрации;

об используемых специальных налоговых режимах;

о среднесписочной численности работников компании;

о суммах доходов-расходов согласно бухотчетам компании и пр.

Данные о численности работников в отчетах не всегда идентичны реальным. Иногда согласно отчетности в компании работает лишь 10 человек, а на деле — свыше 20. При этом многие не имеют официального трудоустройства. Осуществление такой кадровой политики чревато немалыми проблемами для организации и ее партнеров.

Данные о доходах и расходах предприятия формируются на основании бухотчетов. Для заказчиков эти сведения имеют особое значение. Потенциальные клиенты могут провести анализ оборотов фирмы, чтобы оценить, сможете ли вы потянуть тот или иной заказ. Не стоит рассчитывать на получение заказа стоимостью 80 миллионов, если продемонстрирован оборот лишь на 8 миллионов.

Ещё один немаловажный момент — недоимки по налоговым отчислениям, включая штрафы и пени. ФНС публикует сведения об имеющихся на 31 декабря предыдущего года задолженностях. Предоставляется 4 месяца на то, чтобы погасить ее. Так что до 1 мая у фирмы есть возможность исправить ситуацию, чтобы это никак не отразилось в системе. Нарушение сроков уплаты налоговых отчислений чревато для компании получением статуса неблагонадежной.

Данные о совершенных в сфере налогообложения правонарушениях также отображаются в системе. Здесь же указывается, использует ли конкретная фирма спецрежимы, платит ли НДС. Если предприятие использует упрощёнку, ЕСХН, патент, налог на вменённый доход — все это будет отображено в «Прозрачном бизнесе».

Как работать с сервисом

С помощью электронного сервиса каждый владелец бизнеса сможет получить объективную картину о своей компании и компании-контрагенте.

При отправке запроса в системе выдаются и данные из ЕГРИП. Если в выводимой карточке в любом из разделов отображается знак в виде треугольника, нужно уделить пристальное внимание этой информации.

Если вам нужны данные о конкретном физическом лице, чтобы уточнить его причастность к компаниям в роли учредителя либо руководителя, в поисковой строке нужно вбить требуемые ФИО. Таким же образом запрашивается информация о дисквалифицированных лицах и тех, кто получил отказ в госрегистрации согласно п. 1 ст. 23 ФЗ-129. Сюда относятся лица, чьи фирмы были исключены из ЕГРЛ за наличие налоговых задолженностей.

Обновления сервиса

Сервис «Прозрачный бизнес» был запущен в декабре 2018 года. Однако с тех пор в нем произошли некоторые изменения. Сам старт сервиса переносился неоднократно. Сначала его запускали в 2017 году, после закрытия повторный запуск был назначен на 1 июня 2018 года. Потом и эту дату обновили — запуск назначили на 1 августа 2018 года. Лишь после многочисленных усовершенствований сервис стал работать с 1 декабря 2018 года.

В апреле 2020 года состав данных, которые можно запросить в сервисе, был значительно расширен. Например, можно запросить сведения о факте представления документации для госрегистрации юрлиц и ИП. Доступна опция подписки на получение информации по электронному адресу.

К маю 2020 года ФНС завершила работы по обновлению интерфейса и добавлению функциональных возможностей электронного сервиса. Теперь пользоваться им стало гораздо удобнее. Еще одно нововведение — функция в калькуляторе, предусматривающая проведение расчетов налоговой нагрузки. Учитываются также масштабы осуществляемой предпринимателем деятельности.

Выводятся все сведения, зафиксированные в п. 1. ст. 102 НК РФ. Так что теперь вся информация, раньше считавшаяся налоговой тайной, стала открытой и общедоступной с 1 июня 2020 года.

Для кого полезен сервис

«Прозрачный бизнес» — сервис, имеющий множество преимуществ для тех, кто ведет предпринимательскую деятельность. Можно отметить два самых важных преимущества:

Оперативная проверка клиентов. Раньше для этого нужно было платить деньги, теперь же нужная информация доступна совершенно бесплатно. В особенности это актуально для участвующих в тендерах. Зачастую компания подает заявку на участие в конкурсе для организаций, имеющих в штате не менее 15 сотрудников. На деле же в компании работают лишь директор и бухгалтер. За счет нового сервиса ФНС исключается возможность подготовки фиктивного отчета о ССЧ. Контрагент легко может проверить, насколько достоверны сведения, с помощью «Прозрачного бизнеса».

Экономия времени. Не придется ждать ответа на поданный запрос. Данные берутся из первоисточника, что гарантирует их достоверность и актуальность. Впечатляет и комплексность информации о любом субъекте предпринимательской деятельности.

С помощью «Прозрачного бизнеса» рекомендуется проводить проверку не только для новых контрагентов. Подобные действия следует регулярно осуществлять и в отношении тех, с кем уже налажено сотрудничество. Некоторые партнёры могут обанкротиться и не уведомить об этом. Не исключена и смена юридического адреса вместе с руководителем предприятия. Все эти сведения оперативно отображаются в системе.

Новый сервис может использоваться как для оценки риска сотрудничества с другой организацией, так и для иных целей. Например, в целях дополнительной налоговой оптимизации: руководство предприятий сможет получить данные о том, какая налоговая нагрузка ложится на плечи конкурирующих фирм. Эти данные сопоставляются со своими, после чего делается вывод о необходимости оптимизации налоговой нагрузки в данной компании.

Сервис от ФНС стал быстро обретать популярность. За 2020 год им успели воспользоваться 37 миллионов пользователей. При этом большая часть запросов отправлена в апреле-мае 2020 года.

Более широкой функциональностью обладает сервис «Астрал.СКРИН». Стоп—сигналы помогут выделить сомнительные организации, фирмы-однодневки, а также получить протокол проверки для анализа сформированных данных. Также у сервиса есть возможность автоматически отслеживать изменения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, информацию о банкротстве и арбитражных делах. Также сервис работает с предпринимателями, зарегистрированными в Украине и Казахстане.

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