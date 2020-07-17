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Калуга Астрал

Гусь свинье не товарищ. Проверяем контрагентов перед сделкой

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Что такое добросовестность и осмотрительность, вы наверняка в курсе. Из каждого утюга, кажется, о них говорят. Бухгалтеры, работающие с НДС, сейчас нервно вздохнули, им известно, что ФНС рассматривает сделки очень внимательно и интересуется — не скрывают ли они под собой второе дно.

Иногда его, кстати, находят, а бывает, что не находят, но очень хочется и тут возникает вопрос — как выбирали контрагента, по какому принципу? Что-то он нам, налоговым инспекторам, не по душе, подозрительный какой-то.

Вот тут бухгалтер должен сказать со всей ответственностью — мы проявили должную осмотрительность и проверили поставщика (покупателя) от выписки из ЕГРЮЛ до самого арбитража!

Кого считать добросовестным

Давайте по порядку. По каким критериям вообще оценивать добросовестность будущего бизнес-партнера, вот получили выписку и что делать с ней дальше?

Для начала самое главное:

  • Проверим реальность места регистрации юридического лица, не относится ли адрес к массовым.
  • Смотрим, кто является руководителем и не входит ли он в перечень дисквалифицированных лиц.
  • Аналогично поступаем с учредителями, заодно ищем другие связанные с этими лицами компании и их состояние.
  • Уточняем, не проводится ли процедура ликвидации или банкротства (зачем нам связываться с теми, кто сворачивает деятельность или идет на дно).

Где будем все это искать — на сайте ФНС, в Вестнике госрегистрации.

Что еще можно промониторить:

  • Просрочки и крупные задолженности по налогам и взносам
  • Наличие исполнительных производств
  • Долги перед сотрудниками и поставщиками, иски от покупателей
  • Другие арбитражные дела

Здесь конечно посложнее — надо проверить картотеки дел, сведения на сайте ФССП, поискать информацию в интернете.

Если вы работаете на торговых площадках, то не лишним будет посмотреть в каких аукционах участвовал ваш потенциальный контрагент (или конкурент), выигрывал ли контракты и нет ли его в реестре РНП. Учитывая, сколько всего существует ЭТП, такая проверка рискует затянуться.

Исходя из специфики деятельности, возможно понадобятся сведения о лицензиях, товарных знаках и другая подобная информация. Даже, если партнер прислал копию документа, стоит проверить его подлинность.

Самое больное место бухгалтеров — система налогообложения. Верить на слово они не привыкли, им, подавай официальное подтверждение. И правильно! А то сначала поставщик на ОСНО, НДС в накладной, а потом оказывается он на ЕНВД, и налог в бюджет не платил, и вообще его хата с краю.

Чего хочет налоговая

Со своей стороны компания может конечно проверить контрагента, но надо знать, что будет искать в сделках и действиях сторон ФНС для признания операций формальными, не несущими экономического смысла. А еще у ведомства собственные понятия об осмотрительности.

Есть целый перечень критериев оценки (причем их применят и к вам и к вашим контрагентам). Вот только некоторые из них:

  • Высокий процент вычетов по НДС (от 89% от суммы налога).
  • Зарплата ниже среднеотраслевой в регионе и тем более ниже МРОТ.
  • Балансирование на границе лимитов по спецрежимам.
  • Запутанные посреднические сделки, не имеющие экономического смысла, возможно убыточные.
  • Регулярная смена юридического адреса (мигрирование между инспекциями).

Не все, вероятно, удастся проверить, но финансовые показатели можно почерпнуть из отчетности — бухгалтерского баланса, отчета о прибыляхи убытках. На специальном портале публикуются отчеты компании за последние пять лет. Данные взяты из отчетов, сданных в Госкомстат.

Правда сведения охватывают только период до 2018 года включительно. Более свежие предоставляет ФНС через Государственный информационный ресурс. Что характерно — не бесплатно. К примеру, абонентский доступ на год обойдется в 200 тысяч рублей (нет, мы не шутим).

У меня нет времени!

Именно так отреагирует бухгалтер, если предложить ему провести все вышеописанные манипуляции по проверке добросовестности. Мы бухгалтеров нежно любим, поэтому разработали сервис — Астрал.СКРИН.

Что такое Астрал.СКРИН?

Онлайн-сервис для проверки контрагента на благонадежность и оценки финансовой состоятельности из проверенных источников:

  • ФНС
  • Федеральное казначейство
  • ГМЦ Росстата
  • ЕФРСБ
  • Высший арбитражный суд
  • Банк России
  • Высший арбитражный суд
  • Вестник государственной регистрации

Достаточно ввести в поле поиска ИНН, ОГРН, название организации или ФИО директора / учредителя. Кстати, сервис работает как самостоятельно, так и в связке с Астрал Отчёт 5.0, не выходя из программы можно получить исчерпывающие данные о новом партнере.

Почему Астрал.СКРИН?

  • Расширенный поиск компаний
  • Полное досье контрагента в одном месте
  • Проверенные источники
  • Экспресс-оценка благонадежности

Годовой тариф — 6000 рублей без ограничения по запросам и количеству пользователей. Убедитесь сами: воспользуйтесь тест-драйвом сервиса «Астрал.СКРИН».

Оставляйте контакты ниже, мы расскажем все о нашем сервисе:

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Калуга Астрал

Группа компаний «Астрал» ведет свою деятельность с 1993 года, поставляя на рынок информационных технологий высокотехнологичное программное обеспечение для различных форм бизнеса. Мы представляем единую среду и экосистему клиентского сервиса: от регистрации бизнеса до предложений узким направлениям деятельности. Особенный акцент — разработка и внедрение систем для сдачи электронной отчетности, а также решений на базе искусственного интеллекта.

https://astral.ru/