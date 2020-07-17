Гусь свинье не товарищ. Проверяем контрагентов перед сделкой

Что такое добросовестность и осмотрительность, вы наверняка в курсе. Из каждого утюга, кажется, о них говорят. Бухгалтеры, работающие с НДС, сейчас нервно вздохнули, им известно, что ФНС рассматривает сделки очень внимательно и интересуется — не скрывают ли они под собой второе дно.

Иногда его, кстати, находят, а бывает, что не находят, но очень хочется и тут возникает вопрос — как выбирали контрагента, по какому принципу? Что-то он нам, налоговым инспекторам, не по душе, подозрительный какой-то.

Вот тут бухгалтер должен сказать со всей ответственностью — мы проявили должную осмотрительность и проверили поставщика (покупателя) от выписки из ЕГРЮЛ до самого арбитража!

Кого считать добросовестным

Давайте по порядку. По каким критериям вообще оценивать добросовестность будущего бизнес-партнера, вот получили выписку и что делать с ней дальше?

Для начала самое главное:

Проверим реальность места регистрации юридического лица, не относится ли адрес к массовым.

Смотрим, кто является руководителем и не входит ли он в перечень дисквалифицированных лиц.

Аналогично поступаем с учредителями, заодно ищем другие связанные с этими лицами компании и их состояние.

Уточняем, не проводится ли процедура ликвидации или банкротства (зачем нам связываться с теми, кто сворачивает деятельность или идет на дно).

Где будем все это искать — на сайте ФНС, в Вестнике госрегистрации.

Что еще можно промониторить:

Просрочки и крупные задолженности по налогам и взносам

Наличие исполнительных производств

Долги перед сотрудниками и поставщиками, иски от покупателей

Другие арбитражные дела

Здесь конечно посложнее — надо проверить картотеки дел, сведения на сайте ФССП, поискать информацию в интернете.

Если вы работаете на торговых площадках, то не лишним будет посмотреть в каких аукционах участвовал ваш потенциальный контрагент (или конкурент), выигрывал ли контракты и нет ли его в реестре РНП. Учитывая, сколько всего существует ЭТП, такая проверка рискует затянуться.

Исходя из специфики деятельности, возможно понадобятся сведения о лицензиях, товарных знаках и другая подобная информация. Даже, если партнер прислал копию документа, стоит проверить его подлинность.

Самое больное место бухгалтеров — система налогообложения. Верить на слово они не привыкли, им, подавай официальное подтверждение. И правильно! А то сначала поставщик на ОСНО, НДС в накладной, а потом оказывается он на ЕНВД, и налог в бюджет не платил, и вообще его хата с краю.

Чего хочет налоговая

Со своей стороны компания может конечно проверить контрагента, но надо знать, что будет искать в сделках и действиях сторон ФНС для признания операций формальными, не несущими экономического смысла. А еще у ведомства собственные понятия об осмотрительности.

Есть целый перечень критериев оценки (причем их применят и к вам и к вашим контрагентам). Вот только некоторые из них:

Высокий процент вычетов по НДС (от 89% от суммы налога).

Зарплата ниже среднеотраслевой в регионе и тем более ниже МРОТ.

Балансирование на границе лимитов по спецрежимам.

Запутанные посреднические сделки, не имеющие экономического смысла, возможно убыточные.

Регулярная смена юридического адреса (мигрирование между инспекциями).

Не все, вероятно, удастся проверить, но финансовые показатели можно почерпнуть из отчетности — бухгалтерского баланса, отчета о прибыляхи убытках. На специальном портале публикуются отчеты компании за последние пять лет. Данные взяты из отчетов, сданных в Госкомстат.

Правда сведения охватывают только период до 2018 года включительно. Более свежие предоставляет ФНС через Государственный информационный ресурс. Что характерно — не бесплатно. К примеру, абонентский доступ на год обойдется в 200 тысяч рублей (нет, мы не шутим).

У меня нет времени!

Именно так отреагирует бухгалтер, если предложить ему провести все вышеописанные манипуляции по проверке добросовестности. Мы бухгалтеров нежно любим, поэтому разработали сервис — Астрал.СКРИН.

Что такое Астрал.СКРИН?

Онлайн-сервис для проверки контрагента на благонадежность и оценки финансовой состоятельности из проверенных источников:

ФНС

Федеральное казначейство

ГМЦ Росстата

ЕФРСБ

Высший арбитражный суд

Банк России

Высший арбитражный суд

Вестник государственной регистрации

Достаточно ввести в поле поиска ИНН, ОГРН, название организации или ФИО директора / учредителя. Кстати, сервис работает как самостоятельно, так и в связке с Астрал Отчёт 5.0, не выходя из программы можно получить исчерпывающие данные о новом партнере.

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