Гусь свинье не товарищ. Проверяем контрагентов перед сделкой

Что такое добросовестность и осмотрительность, вы наверняка в курсе. Из каждого утюга, кажется, о них говорят. Бухгалтеры, работающие с НДС, сейчас нервно вздохнули, им известно, что ФНС рассматривает сделки очень внимательно и интересуется — не скрывают ли они под собой второе дно.
Иногда его, кстати, находят, а бывает, что не находят, но очень хочется и тут возникает вопрос — как выбирали контрагента, по какому принципу? Что-то он нам, налоговым инспекторам, не по душе, подозрительный какой-то.
Вот тут бухгалтер должен сказать со всей ответственностью — мы проявили должную осмотрительность и проверили поставщика (покупателя) от выписки из ЕГРЮЛ до самого арбитража!
Кого считать добросовестным
Давайте по порядку. По каким критериям вообще оценивать добросовестность будущего бизнес-партнера, вот получили выписку и что делать с ней дальше?
Для начала самое главное:
- Проверим реальность места регистрации юридического лица, не относится ли адрес к массовым.
- Смотрим, кто является руководителем и не входит ли он в перечень дисквалифицированных лиц.
- Аналогично поступаем с учредителями, заодно ищем другие связанные с этими лицами компании и их состояние.
- Уточняем, не проводится ли процедура ликвидации или банкротства (зачем нам связываться с теми, кто сворачивает деятельность или идет на дно).
Где будем все это искать — на сайте ФНС, в Вестнике госрегистрации.
Что еще можно промониторить:
- Просрочки и крупные задолженности по налогам и взносам
- Наличие исполнительных производств
- Долги перед сотрудниками и поставщиками, иски от покупателей
- Другие арбитражные дела
Здесь конечно посложнее — надо проверить картотеки дел, сведения на сайте ФССП, поискать информацию в интернете.
Если вы работаете на торговых площадках, то не лишним будет посмотреть в каких аукционах участвовал ваш потенциальный контрагент (или конкурент), выигрывал ли контракты и нет ли его в реестре РНП. Учитывая, сколько всего существует ЭТП, такая проверка рискует затянуться.
Исходя из специфики деятельности, возможно понадобятся сведения о лицензиях, товарных знаках и другая подобная информация. Даже, если партнер прислал копию документа, стоит проверить его подлинность.
Самое больное место бухгалтеров — система налогообложения. Верить на слово они не привыкли, им, подавай официальное подтверждение. И правильно! А то сначала поставщик на ОСНО, НДС в накладной, а потом оказывается он на ЕНВД, и налог в бюджет не платил, и вообще его хата с краю.
Чего хочет налоговая
Со своей стороны компания может конечно проверить контрагента, но надо знать, что будет искать в сделках и действиях сторон ФНС для признания операций формальными, не несущими экономического смысла. А еще у ведомства собственные понятия об осмотрительности.
Есть целый перечень критериев оценки (причем их применят и к вам и к вашим контрагентам). Вот только некоторые из них:
- Высокий процент вычетов по НДС (от 89% от суммы налога).
- Зарплата ниже среднеотраслевой в регионе и тем более ниже МРОТ.
- Балансирование на границе лимитов по спецрежимам.
- Запутанные посреднические сделки, не имеющие экономического смысла, возможно убыточные.
- Регулярная смена юридического адреса (мигрирование между инспекциями).
Не все, вероятно, удастся проверить, но финансовые показатели можно почерпнуть из отчетности — бухгалтерского баланса, отчета о прибыляхи убытках. На специальном портале публикуются отчеты компании за последние пять лет. Данные взяты из отчетов, сданных в Госкомстат.
Правда сведения охватывают только период до 2018 года включительно. Более свежие предоставляет ФНС через Государственный информационный ресурс. Что характерно — не бесплатно. К примеру, абонентский доступ на год обойдется в 200 тысяч рублей (нет, мы не шутим).
У меня нет времени!
Именно так отреагирует бухгалтер, если предложить ему провести все вышеописанные манипуляции по проверке добросовестности. Мы бухгалтеров нежно любим, поэтому разработали сервис — Астрал.СКРИН.
Что такое Астрал.СКРИН?
Онлайн-сервис для проверки контрагента на благонадежность и оценки финансовой состоятельности из проверенных источников:
- ФНС
- Федеральное казначейство
- ГМЦ Росстата
- ЕФРСБ
- Высший арбитражный суд
- Банк России
- Высший арбитражный суд
- Вестник государственной регистрации
Достаточно ввести в поле поиска ИНН, ОГРН, название организации или ФИО директора / учредителя. Кстати, сервис работает как самостоятельно, так и в связке с Астрал Отчёт 5.0, не выходя из программы можно получить исчерпывающие данные о новом партнере.
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- Расширенный поиск компаний
- Полное досье контрагента в одном месте
- Проверенные источники
- Экспресс-оценка благонадежности
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