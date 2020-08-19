ЭДО: хайп или потребность?

События последних месяцев заставили компании пересмотреть свои взгляды на онлайн-сервисы. Дистанционное ведение дел и вынужденная «удаленка» потребовали для бесперебойной работы бизнеса новой организации делопроизводства и документационного взаимодействия с партнерами. Решением стал электронный документооборот — ЭДО.

ЭДО: кто, чем и с кем обменивается

Изменения в налоговом законодательстве, введение повсеместных информационных систем в разных отраслях экономики и социальных сферах обязывают компании работать с ЭДО. В настоящее время электронным документооборотом пользуются юридические лица, индивидуальные предприниматели, госорганы, самозанятые и физлица.

Понятие электронного документооборота закреплено законодательно. ЭДО делится на:

внутренний для делопроизводства внутри организации — протоколы, уставы, приказы и другие документы;

внешний для обмена документами с контролирующими и госорганами, и с контрагентами — финансовые отчеты, накладные, счета и другое.

Юридическая значимость

Чтобы беспрепятственно работать на порталах госорганов или обмениваться документами с контрагентами, ЭДО должен нести правовые последствия, то есть быть юридически значимым. Для осуществления юридически значимого документооборота необходимо два условия: наличие усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) и сервиса, обеспечивающего бесперебойную передачу электронных документов по цифровым каналам связи.

Схема взаимодействия участников документооборота будет выглядеть так: отправитель ? оператор ? адресат. Отправитель формирует документ, заверяет его УКЭП, отправляет через оператора ЭДО адресату. Адресат принимает документ, вносит правки и отправляет обратно, либо принимает полученные сведения.

Оператор обеспечивает техническую поддержку в виде программ удаленного обмена данными, получения допуска к нужному файлу, средств безопасности, серверных и облачных приложений для хранения.

Где получить электронную подпись

УКЭП можно получить в любом Удостоверяющем центре, аккредитованном Минкомсвязи РФ. На портале ведомства есть список УЦ. Как правило, Удостоверяющие центры предлагают пользователям несколько вариантов подписи, в зависимости от назначения и потребностей. Для работы с ЭДО подпись необходимо получить для каждого сотрудника, обладающего полномочиями подписания бумаг от имени компании.

Удостоверяющий центр ГК «Астрал» входит в список аккредитованных Минкомсвязи РФ. Тарифная линейка продукта «Астрал-ЭТ» рассчитана на любые потребности и возможности организаций и предприятий. С электронной подписью от «Астрал» можно не только осуществлять юридически значимый электронный документооборот, но и работать на госпорталах, быть участником электронных торгов и госзакупок.

Как выбрать оператора ЭДО

Прежде чем заключать договор, стоит оценить предлагаемый сервис. Существует три основных критерия, влияющих на выбор пользователя: цена, функциональность, роуминг.

Цена

Пользователь должен иметь возможность выбрать тарифный план обслуживания в соответствии с деятельностью организации, объемом исходящей корреспонденции и другими параметрами.

Функциональность

Вот минимум, необходимый для сервиса ЭДО:

возможность ведения архива с удобной системой поиска,

интеграция с бухгалтерской программой, банковским сервисом и другими используемыми ПО,

разграничение прав доступа/учетных записей сотрудников,

возможность персональной доработки СЭД под нужды пользователя,

доступ к системе с мобильных устройств.

Роуминг

Операторов, предоставляющих услуги электронного документооборота, существует не один десяток. Все они входят в Реестр, с которым можно ознакомиться на сайте ФНС. Чтобы пользователь смог беспрепятственно наладить связь с контрагентом, необходим роуминг. Чем больше компаний в списке роуминга у вашего оператора ЭДО, тем больше возможностей для бизнеса.

Сервис «Астрал Онлайн» отвечает всем требованиям ведения электронного документооборота. Разработано несколько вариантов СЭД гибко адаптируемых под нужды пользователя. Для сдачи отчетности, интеграции с 1С, объекты критической информационной инфраструктуры, онлайн-торгов, для работы с маркированными товарами. Разработан веб-сервис для тех, кто не хочет устанавливать дополнительно ПО, но хочет как можно скорее приступить к работе. «Калуга Астрал» обеспечивает роуминг с 20 операторами ЭДО.

Что понадобится еще

После заключения договора с оператором необходимо установить программы, приложения, драйвера либо подключиться к облачным сервисам без дополнительной настройки. Произвести необходимые настройки бизнес-процессов можно самостоятельно либо с помощью сотрудников компании-оператора.